مصرـ تبرئة عشرات المتهمين في قضية "التمويل الأجنبي"

قضت الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم عابدين، اليوم الخميس (20 ديسمبر/ كانون الأول 2018) ببراءة جميع المتهمين في قضية "التمويل الأجنبي"، بحسب ما أكّد المحامي نجاد البرعي، الذي تولى الدفاع عن العديد من المتهمين في القصية. وقال البرعي حسبما نقلت وكالة فرانس برس إنّ المحكمة برأت "المتهمين الـ 43 جميعا".
وقال رئيس المحكمة محمد علي مصطفى الفقي إنّ الحكم هو "براءة المتهمين من جميع التهم المسندة اليهم" وأبرزها تمويل أشخاص طبيعيين ومنظمات وجمعيات مدنية وأهلية بشكل غير مشروع قانونا.
وكانت هذه القضية أثارت انتقادات عديدة لمصر وأدت إلى تأزم العلاقات بين القاهرة وواشنطن، خصوصا أنها تضمنت 9 متهمين أميركيين وثمانية من جنسيات أجنبية أخرى تم منعهم من السفر من مصر في بداية التحقيقات في نهاية العام 2011. لكن السلطات القضائية المصرية رفعت حظر السفر عن الأجانب وغادروا جميعا مصر على متن طائرة عسكرية أميركية مطلع آذار/ مارس 2012.
واكتسبت القضية منذ بدايتها 2012 طابعا سياسيا، واتهم عدد من الحقوقيين الحكومة المصرية آنذاك بتسييس القضية بسبب فضح تلك المنظمات لبعض انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت إبان حكم المجلس العسكري، عقب اسقاط حسني مبارك في شباط/ فبراير 2011.
وأورد موقع "البوابة نيوز" المصري أسماء الذين تم تبرأتهم من قبل المحكمة حضوريا وغيابيا. وظهر تعدد جنسيات الحاصلين على البراءة، وكان معظمهم من الأمريكيين والمصريين، إضافة إلى نروجيين وصربيين وفلسطينية واثنين من الألمان، هما مدير فرع مؤسسة مؤسسة كونراد أديناور الألمانية بمصر، ومديرة الحسابات بنفس المؤسسة، التي أغلقت أبوابها في مصر على خلفية تلك القضية.
وكانت أحكام بالسجن، تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات، قد صدرت في عام 2013 بحق 43 شخصاً من الولايات المتحدة وأوروبا ومصر ودول عربية أخرى في تهم بينها العمل في إدارة منظمات غير حكومية دون الحصول على الموافقات اللازمة.
وألغت محكمة النقض في أبريل/ نيسان الماضي أحكام السجن الصادرة على 16 من العاملين في المنظمات غير الحكومية وأمرت بإعادة محاكمتهم في القضية.
وأثارت الحملة المصرية على المنظمات غير الحكومية موجة غضب في واشنطن وكان من بين المنظمات جماعات مقرها الولايات المتحدة ومرتبطة بالحزبين الرئيسيين هناك منها المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني وفريدم هاوس. ومن بين الأمريكيين الذين صدرت بحقهم أحكام غيابية نجل راي لحود وزير النقل الأمريكي في ذلك الوقت.
ص.ش/ع.ج.م (رويترز، د ب أ)
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السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى
محاصرة الإرهاب في سيناء
استطاعت مصر خلال فترة رئاسة السيسي أن تحصر بؤرة الحركات المسلحة في سيناء. وحققت، حسب مراقبين، نجاحات عديدة فيما يخص مكافحة الإرهاب. وبالرغم من اعتماد استراتيجيات جديدة، كـ "قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب"، في فبراير 2018، لا تزال مصر تشهد هجمات إرهابية بين فترة وأخرى.
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السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى
تنويع الشركاء الاقتصاديين
تمكن السيسي خلال أربع سنوات من تنويع شركائه الإقتصاديين. إذ قام بعدة زيارات لبلدان عرفت علاقتها بمصر فتورا منذ ثورة 25 يناير، وكانت فرنسا وأمريكا من أهمها. وشهد التعاون بين الجيشين المصري والأمريكي تقدما ملحوظا، وهو ما أشار إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا. كما تعتبر صفقات الأسلحة بين مصر وفرنسا وكذلك روسيا من النجاحات التي حققها السيسي.
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السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى
تحسن الوضع الاقتصادي
شهد الاقتصاد المصري تحسنا خلال السنوات الأربع الأخيرة. وقد رصدت صحيفة "اليوم السابع" مؤشرات مهمة على ذلك، أبرزها: تراجع العجز في الميزان التجاري بمعدل 5 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، وارتفاع حصيلة صادرات السلع الاستهلاكية بمعدل 11 بالمائة لتصل إلى نحو 5,8 مليار دولارا بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 6 مليارات دولار.
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السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى
إطلاق مشاريع ضخمة
عرفت المشاريع في مصر قفزة نوعية خلال فترة رئاسة للسيسي، فقد تم إطلاق مشاريع عملاقة مثل توسيع قناة السويس، فضلا عن بناء عاصمة إدارية جديدة في شرق القاهرة،ن تتضمن بناء 240 ألف وحدة سكنية جديدة خلال خمس سنوات. كما تمت زيادة الرقعة الزراعية عبر مشروع "المليون ونصف فدان".
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السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى
حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي
كان ملف الطاقة من بين الملفات الشائكة في مصر، لكنه عرف نوعا من التحسن مؤخراً. لا سيما مشكلة انقطاع الكهرباء التي عرفت انفراجا مهما بعد توقيع شراكات دولية، بينها أربع مذكرات تفاهم مع شركة سيمنس الألمانية لإقامة مشروعات في مجال الطاقة بإجمالي استثمارات تصل إلى عشرة مليارات دولار. وقال بيان لوزارة الكهرباء المصرية إن الشراكة شملت إنشاء محطات لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة.
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السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى
تراجع السياحة في مصر
توفر السياحة في مصر عائدات مالية مجزية، لكنها شهدت تراجعا في السنوات الأخيرة بسبب غياب الاستقرار الأمني حسب ما ذكر تقرير مجلس السياحة والسفر العالمي سنة 2016. وكان لسقوط الطائرة الروسية عام 2015، تأثير كبير على تراجع توافد السياح الروس إلى مصر. وتحاول القاهرة استقطاب السياح مجددا.
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السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى
تحرير الجنيه وارتفاع الأسعار
لم تنعكس بعض القرارات الهامة التي اتخذت في السنوات الأخيرة إيجابيا على المصريين. فقد أدى تحرير سعر صرف الجنيه المصري إلى ارتفاع كبير في الأسعار أثر بشدة على الأسر المصرية وخاصة الفقيرة، فضلا عن ارتفاع التضخم لمستويات قياسية، بالرغم من القروض التي حصلت مصر عليها من الصندوق الدولي.
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السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى
أزمة مياه
في حين يتحدث خبراء وتقارير إعلامية عن وجود أزمة مياه في مصر، قال السيسي في تصريح له مؤخرا، إن الدولة والحكومة لن يسمحا بحدوث أزمة مياه في البلاد! وكانت مصر على خلاف مع إثيوبيا بشأن بناء سد النهضة، وهو مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية قيمته أربعة مليارات دولار، وتخشى القاهرة أن يقلص السد كمية المياه التي تصل لحقولها من إثيوبيا عبر السودان.
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السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى
جدل حول جزيرتي تيران وصنافير
أثارت موافقة مصر عام 2016 على تسليم السعودية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر، انتقادات واسعة في مصر لا يزال صداها يتردد حتى الآن، ويعتبر الكثير من المصريين الأمر تنازلا عن أراض مصرية. وكان القضاء الإداري قد أصدر أحكاما بعدم قانونية تسليم الجزيرتين اللتين تقعان في مدخل خليج العقبة، إلا أن المحكمة الدستورية العليا في مصرأبطلتهما في 3 مارس/ آذار 2018.
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السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى
انتقادات دولية لملف حقوق الإنسان
عرف ملف حقوق الانسان في مصر تدهورا في السنوات الأخيرة. ويعتبر كثير من منتقدي السيسي أن تراجع شعبيته جاء نتيجة تكميم أفواه المعارضين والنشطاء ووسائل الإعلام المستقلة، حسب ما نقلت عنهم رويترز. بالإضافة إلى إصدار عقوبات بالإعدام ضد المئات. وفي هذا الإطار، وجهت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية انتقادات للقاهرة بخصوص الاعتقالات وتخويف المعارضين. إعداد: مريم مرغيش.
الكاتب: مريم مرغيش