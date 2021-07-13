مصرع 11 رضيعاً في حريق بمستشفى في السنغال

أكد الرئيس السنغالي ماكي سال مصرع 11 رضيعا إثر حريقنشب بقسم حديثي الولادة في مستشفى إقليمي ببلدة تيواون التي تبعد نحو 120 كيلومترا شرقي العاصمة دكار.

وكتب سال في تغريدة على تويتر "علمت للتو بالنبأ المؤلم والمروع لوفاة 11 رضيعا في الحريق الذي نشب في قسم الأطفال حديثي الولادة في مستشفى... عبد العزيز سه دباغ في تيواون". ولم يكشف سال، المتواجد حاليا في زيارة رسمية لأنغولا، مزيداً من التفاصيل عن الحريق.

من جهته، قال وزير الصحة عبد الله ضيوف سار لقناة تي.إف.إم التلفزيونية الخاصة إنه و"وفقا للتحقيقات الأولية، تسبب ماس كهربائي في اندلاع الحريق". المعلومات ذاتها أكدها ديمبا ديوب رئيس بلدية مدينة تيواون التي شهدت الحادث المفزع، موضحا أن النيران امتدّت بسرعة كبيرة بسبب الاحتكاك الكهربائي، وأنه "تم إنقاذ ثلاثة رضّع". ووفقاً لوسائل إعلام محلية فإنّ المستشفى دُشّن مؤخراً.

يذكر أنه في مطلع نيسان/أبريل الماضي شهد مستشفى حكومي آخر مأساة أغرقت البلاد في الحزن. ويومها فارقت امرأة حامل الحياة بعدما انتظرت عبثاً ولفترة طويلة ملؤها الألم إجراء عملية قيصرية لها في مستشفى بمدينة لوغا (شمال). وأثارت وفاة هذه المرأة موجة غضب عارم على مواقع التواصل الاجتماعي ومطالبات بإصلاح قطاع الرعاية الصحية في البلاد.

وفي 25 نيسان/أبريل 2021 لقي أربعة رضّع مصرعهم في حريق اندلع في حضانة بمدينة لينغير في شمال السنغال.

و.ب/م.س (رويترز، أ ف ب)