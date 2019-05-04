 مصرع نجمة يوتيوب لندنية في حادث سير يثير أسئلة | عالم المنوعات | DW | 15.07.2019

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منوعات

مصرع نجمة يوتيوب لندنية في حادث سير يثير أسئلة

أثار مقتل نجمة يوتيوب في حادث سير وهي تركب "سكوتر" كهربائي في شوارع لندن أسئلة حول سلامة استخدام وسيلة النقل هذه التي يشيع استخدامها في أوروبا ومناطق عدة من العالم.

Elektromobilität (picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

لقيت البريطانية إيميلي هارترج، التي اشتهرت بتقديم سلسلة "10 أسباب للسؤال" على قناتها في موقع "يوتيوب"، مصرعها حين اصطدمت بشاحنة في العاصمة البريطانية لندن. وقد أعلنت شرطة مركز مدينة لندن أن امرأة في عقدها الثالث تركب "سكوتر" كهربائي لقيت مصرعها في حادث تصادم عند مفترق طرق مزدحم يوم الجمعة. ولم تسمها الشرطة، لكن صديق إيميلي هارترج نشر خبر مصرعها على "يوتيوب".

وكان نيك لويد من الجمعية الملكية لمنع الحوادث قد أعلن مصرعها كأول موت مرتبط باستخدام "السكوتر" الكهربائي.

يشار إلى أن القانون في المملكة المتحدة يمنع استخدام أي "سكوتر" يعمل بالوقود والمحرك على الطرق والأرصفة. لكنّه قانون يجري تجاهله بشكل كبير.

وفي سياق منفصل، ذكرت الشرطة البريطانية أمس الأحد أن مراهقاً أصيب بصورة حرجة بعد تعرضه على متن "سكوتر" كهربائي إلى حادث.

م.م/ ي.أ ( ا ف ب، د ب ا)

  • Bildergalerie Elektromobilität E-Scooter (picture alliance/dpa)

    السكوتر الكهربائي...ثورة صغيرة في شوارع ألمانيا

    وسيلة نقل ممتعة

    مع سرعة قصوى للسكوتر الكهربائي تصل إلى 20 كيلومتراً في الساعة، من غير المرجح أن تجعل وسيلة النقل هذه قلوب مستعمليها تخفق بسرعة. وبعد قرار الحكومة الاتحادية، يتحتم على مجلس الولايات الاتحادية إعطاء موافقته، من أجل استعمال هذا النوع من الدراجات بشكل واسع في الطرق العامة.

  • Elektrotretroller (Stadtwerke Bamberg)

    السكوتر الكهربائي...ثورة صغيرة في شوارع ألمانيا

    العمدة يختبر بنفسه

    هل عادت ذكريات الطفولة للاستيقاظ من جديد؟ فعمدة مدينة بامبرغ أندرياس شتارك (يسار الصورة) يشعر بسعادة غامرة. واختبرت هذه المدينة، التي تقع في ولاية بافاريا السكوتر الكهربائي في وقت سابق، حيث يُسمح بالسياقة في طريق الدرجات العادية.

  • City Mobilität durch E-Scooter (Getty Images/M. Tama)

    السكوتر الكهربائي...ثورة صغيرة في شوارع ألمانيا

    "قلق ألماني"

    في الولايات المتحدة الأمريكية ( الصورة من شاطئ فينيسيا)، وفي عدة بلدان آخرى لم يعد استعمال السكوتر الكهربائي حكراً فقط على "النخبة الرقمية" بل أيضاً في متناول عامة الناس. أما في ألمانيا فهناك مخاوف من أن استخدام السكوتر الكهربائي قد يلحق االضرر بسلامة المرور.

  • Bildergalerie Elektromobilität Segway (Imago Images/Zuma Press/K. Mayhew)

    السكوتر الكهربائي...ثورة صغيرة في شوارع ألمانيا

    جولة سياحية مريحة

    جعلت شركة "سيجواي" من زيارة عدة مناطق سياحية وبوتيرة عالية جداً أمراً ممكنا، فقد طورت هذه الشركة سنة 2001 دراجة كهربائية تتكون من عجلتين ومقود، بالإضافة إلى قاعدة صغيرة يمكن الوقوف عليها. ويستخدم السياح بشكل كبير وسيلة النقل هذه في المدن الكبيرة.

  • Bildergalerie Elektromobilität Elektro Skateboards (Imago Images/M. Heine)

    السكوتر الكهربائي...ثورة صغيرة في شوارع ألمانيا

    لوح تزحلق سريع

    تريد وزارة النقل الاتحادية اقتراح المزيد من الرخص بهدف التنقل عبر الطرق البرية في ألمانيا، ما سيجعل على سبيل المثال مستخدمي لوح التزحلق السريع يستفيدون من ذلك.

  • Bildergalerie Elektromobilität Hoverboard (Imago Images/M. Eichhammer)

    السكوتر الكهربائي...ثورة صغيرة في شوارع ألمانيا

    قدوة من هوليود

    ظهر اللوح الطائر في الفيلم الأمريكي الشهير "العودة إلى المستقبل2" سنة 1989. بيد أن الدراجة الآلية لا يمكنها الطيران على غرار ما حدث في الفيلم. ويتم التحكم في هذه الدراجة، التي تعمل بالطاقة وقابلة للشحن، عن طريق حركة الأقدام.

  • Bildergalerie Elektromobilität Elektro-Einrad E-Wheel (Imago Images/M. Heine)

    السكوتر الكهربائي...ثورة صغيرة في شوارع ألمانيا

    دراجة أحادية العجلة

    يتحتم على أي شخص يبحث عن خوض تحد رياضي أن يختار الدراجة الكهربائية أحادية العجلة، والتي يتم التحكم بها عن طريق استخدام جسم السائق. وفي ألمانيا لا يسمح بقيادة هذه الدراجة في الطرقات العامة أو الساحات. أما الناشط (الصورة) فإنه كان من ضمن متظاهرين في العاصمة برلين بهدف قانونية ركوب هذا النوع من الدراجات.

  • Bildergalerie Elektromobilität Elektrisches Einrad (Imago Images/M. Heine)

    السكوتر الكهربائي...ثورة صغيرة في شوارع ألمانيا

    تعبئة واسعة

    يُعزى الفضل في الحديث بشكل كبير عن موضوع التنقل بمركبات كهربائية في ألمانيا إلى النشطاء، الذين يعملون بسلام واستمرارية من أجل مطالبهم (الصورة). إعداد: رالف بوسن/ر.م


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السكوتر الكهربائي...ثورة صغيرة في شوارع ألمانيا

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