مصرع نجمة يوتيوب لندنية في حادث سير يثير أسئلة

لقيت البريطانية إيميلي هارترج، التي اشتهرت بتقديم سلسلة "10 أسباب للسؤال" على قناتها في موقع "يوتيوب"، مصرعها حين اصطدمت بشاحنة في العاصمة البريطانية لندن. وقد أعلنت شرطة مركز مدينة لندن أن امرأة في عقدها الثالث تركب "سكوتر" كهربائي لقيت مصرعها في حادث تصادم عند مفترق طرق مزدحم يوم الجمعة. ولم تسمها الشرطة، لكن صديق إيميلي هارترج نشر خبر مصرعها على "يوتيوب".

وكان نيك لويد من الجمعية الملكية لمنع الحوادث قد أعلن مصرعها كأول موت مرتبط باستخدام "السكوتر" الكهربائي.

يشار إلى أن القانون في المملكة المتحدة يمنع استخدام أي "سكوتر" يعمل بالوقود والمحرك على الطرق والأرصفة. لكنّه قانون يجري تجاهله بشكل كبير.

وفي سياق منفصل، ذكرت الشرطة البريطانية أمس الأحد أن مراهقاً أصيب بصورة حرجة بعد تعرضه على متن "سكوتر" كهربائي إلى حادث.

م.م/ ي.أ ( ا ف ب، د ب ا)