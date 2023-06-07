مصرع عشرات المهاجرين في غرق مركب قبالة اليونان

بعد حادث غرق مركب مزدحم بالمهاجرين أمام الساحل الجنوبي الغربي لليونان، تتوقع السلطات إرتفاعا كبيرا في عدد الضحايا. وحتى الآن تم رسميا تأكيد مقتل أكثر من 78 ضحية. واستمر البحث عن ناجين وضحايا في نهاية اليوم الأربعاء (14 يونيو/ حزيران 2023).

وقال متحدث باسم غفر السواحل اليونانية لقناة "ERT" التابعة للدولة عصر اليوم: "على سطح المركب كان الناس محشورين معًا، ونحن نعتقد أن الشئ نفسه كان أيضا في القاعة الداخلية". وأضاف "بالتأكيد رقم الضحايا مرتفع جدا".

وأفادت السلطات اليونانية أن أشخاصا كانوا يستقلون المركب أكدوا لها أن عدد الركاب لا يقل عن 750 شخصا. وصرّح مصدر في وزارة الهجرة لوكالة فرانس برس أن المركب كان ينقل "مئات" المهاجرين. ولم يتم تقديم أي تفاصيل حتى الآن عن جنسية الضحايا وجنسهم وأعمارهم.

وكانت السلطات في البداية قد تحدثت، إستنادا إلى ناجين من الحادث، عن وجود 400 شخص على متن المركب، وقالت إنه تم حتى الآن انتشال104 مهاجرين أحياء.

وزارت رئيسة الجمهورية كاترينا ساكيلاروبولو المكان.

وقال خفر السواحل إن المأساة وقعت ليل الثلاثاء الأربعاء على بعد 47 ميلا بحريا من بيلوس في البحر الأيوني، ولم يكن أي من ركاب مركب الصيد يرتدي سترة نجاة.

وكشفت سلطات الموانئ اليونانية في بيان سابق أن المركب شوهد بعد ظهر الثلاثاء من طائرة تابعة لوكالة مراقبة الحدود الأوروبية (فرونتكس)، لكن المهاجرين الذين كانوا على متنه "رفضوا أي مساعدة".

وتفيد المعلومات الأولية التي أعلنتها السلطات أن المركب أبحر من ليبيا في اتجاه إيطاليا.

معاناة المهاجرين في ليبيا

ردود فعل أوروبية

وترى سفينيا شولتس، وزيرة التنمية والتعاون الدولي الألمانية، أن حادث المركب الخطير قبالة سواحل اليونان "يظهر الحاجة إلى طرق هروب قانونية إلى أوروبا". وقالت لمحطة "فيلت" التلفزيونية إن أي شخص يحاول الوصول إلى أوروبا بهذه الطريقة يفترض أن يكون يائسًا للغاية.

ومن جهتها، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لايين، عبر تويتر، عن "حزنها الشديد" وأكدت أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يجب أن "تواصل العمل مع... الدول الثالثة من أجل تجنّب مثل هذه المآسي".

وإضافة إلى زوارق شرطة الميناء، شاركت في عملية الإنقاذ فرقاطة من البحرية اليونانية وطائرة ومروحية من سلاح الجو وست سفن كانت تبحر في المنطقة.

ويصل إلى سواحل اليونان عادة مهاجرون ينطلقون من تركيا المجاورة سعيا لدخول الاتحاد الأوروبي.

وعلى صعيد متصل، تم الأربعاء إنقاذ قارب شراعي منكوب يحمل 80 مهاجرا قبالة جزيرة كريت وسحبه بواسطة زوارق خفر سواحل إلى كالوي ليمينس في جنوب الجزيرة، وفق شرطة الميناء اليونانية.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب، ك ن أ)