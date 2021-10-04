مصرع سويدي صاحب رسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد

توفي رسام الكاريكاتور السويدي لارش فيلكس، الذي عاش تحت حماية الشرطة منذ عام 2007 إثر تلقيه تهديدات بالقتل لتناوله النبي محمد في رسوم كاريكاتورية ساخرة، وذلك في حادث سير قالت الشرطة إنه ليس واضحاً بعد.
لقي رسام الكاريكاتور السويدي لارش فيلكس، البالغ من العمر 75 عاماً، حتفه مع رجلي شرطة كانا برفقته، بعد اصطدام السيارة التي يستقلونها مع شاحنة، وفق ما أكدت الشرطة السويدية. وقال متحدث باسم الشرطة: "يتم التحقيق بالحادث مثل أي حادث سير آخر. لكن لأن الأمر يتعلق أيضاً بمقتل شرطيين. تم تكليف قسم خاص في مكتب المدعي العام بهذا التحقيق".
ووقع الحادث بالقرب من بلدة ماركاريد الصغيرة عندما اصطدمت السيارة التي كان فيلكس يستقلها بشاحنة، حيث اشتعلت النار بالمركبتين. لكن تم إنقاذ سائق الشاحنة، الذي يخضع الآن للعلاج في المستشفى، وفق الشرطة.
وأشار بيان للشرطة الى أن سبب الحادث ليس واضحاً. وقالت رئيسة الشرطة الإقليمية، كارينا بيرسون: "الشخص الذي كنا نقدم له الحماية توفي مع اثنين من رجال الشرطة في هذه المأساة الحزينة التي لا يمكن تصورها".
وخضع فيلكس لحماية الشرطة منذ أن أثار أحد رسومه الكاريكاتورية، الذي تضمن إساءة للنبي محمد، عام 2007 غضب المسلمين. وعرض تنظيم القاعدة الإرهابي آنذاك 100 ألف دولار جائزة لمن يقتل فيلكس. كما تسببت رسومه بتوترات دبلوماسية للسويد، حيث عمد رئيس وزراء السويد حينها، فردريك راينفلدت، إلى لقاء سفراء دول إسلامية لتخفيف التوتر. وفي عام 2015 نجا فيلكس من حادث إطلاق نار خلال مؤتمر في كوبنهاغن أسفر عن مقتل مخرج دنماركي.
ح.ز/ ي.أ (أ.ف.ب)
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