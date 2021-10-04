 مصرع سويدي صاحب رسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.10.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

مصرع سويدي صاحب رسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد

توفي رسام الكاريكاتور السويدي لارش فيلكس، الذي عاش تحت حماية الشرطة منذ عام 2007 إثر تلقيه تهديدات بالقتل لتناوله النبي محمد في رسوم كاريكاتورية ساخرة، وذلك في حادث سير قالت الشرطة إنه ليس واضحاً بعد.

أرشيف: رسام الكاريكاتور السويدي لارش فيلكس (كوبنهاغن، سبتمبر/ أيلول 2015)

أرشيف: رسام الكاريكاتور السويدي لارش فيلكس (كوبنهاغن، سبتمبر/ أيلول 2015)

لقي رسام الكاريكاتور السويدي لارش فيلكس، البالغ من العمر 75 عاماً، حتفه مع رجلي شرطة كانا برفقته، بعد اصطدام السيارة التي يستقلونها مع شاحنة، وفق ما أكدت الشرطة السويدية. وقال متحدث باسم الشرطة: "يتم التحقيق بالحادث مثل أي حادث سير آخر. لكن لأن الأمر يتعلق أيضاً بمقتل شرطيين. تم تكليف قسم خاص في مكتب المدعي العام بهذا التحقيق".

ووقع الحادث بالقرب من بلدة ماركاريد الصغيرة عندما اصطدمت السيارة التي كان فيلكس يستقلها بشاحنة، حيث اشتعلت النار بالمركبتين. لكن تم إنقاذ سائق الشاحنة، الذي يخضع الآن للعلاج في المستشفى، وفق الشرطة.

مشاهدة الفيديو 01:49

موجة استياء في الشرق والغرب ضد الفيلم المسيء للنبي محمد.

 وأشار بيان للشرطة الى أن سبب الحادث ليس واضحاً. وقالت رئيسة الشرطة الإقليمية، كارينا بيرسون: "الشخص الذي كنا نقدم له الحماية توفي مع اثنين من رجال الشرطة في هذه المأساة الحزينة التي لا يمكن تصورها".

وخضع فيلكس لحماية الشرطة منذ أن أثار أحد رسومه الكاريكاتورية، الذي تضمن إساءة للنبي محمد، عام 2007 غضب المسلمين. وعرض تنظيم القاعدة الإرهابي آنذاك 100 ألف دولار جائزة لمن يقتل فيلكس. كما تسببت رسومه بتوترات دبلوماسية للسويد، حيث عمد رئيس وزراء السويد حينها، فردريك راينفلدت، إلى لقاء سفراء دول إسلامية لتخفيف التوتر. وفي عام 2015 نجا فيلكس من حادث إطلاق نار خلال مؤتمر في كوبنهاغن أسفر عن مقتل مخرج دنماركي.

ح.ز/ ي.أ (أ.ف.ب)

  • Demo gegen Charlie Hebdo Karikaturen in Grosny 19.01.2015

    مظاهرات مناهضة للرسوم المسيئة للنبي محمد

    خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في جمهورية الشيشان في مظاهرات للتعبير عن غضبهم من إعادة نشر الرسوم المسيئة للنبي محمد، وأطلقوا بالونات حمراء تحمل عبارات حب للنبي.

  • Niger Proteste gegen Mohammed Karikaturen in Charlie Hebdo 16.1.2015

    مظاهرات مناهضة للرسوم المسيئة للنبي محمد

    قتل أربعة أشخاص وجرح العشرات خلال أعمال عنف انتشرت في مدينة زيندر النيجرية، حيث خرج الآلاف عقب صلاة الجمعة للاحتجاج على نشر رسوم للنبي محمد.

  • Niger Proteste gegen Mohammed Karikaturen in Charlie Hebdo 16.1.2015

    مظاهرات مناهضة للرسوم المسيئة للنبي محمد

    أعمال العنف انتهت بإضرام النيران في ثلاث كنائس في مدينة زيندر النيجرية، حيث قتل شرطي وثلاثة من المدنيين بخلاف جرح العشرات خلال مظاهرات مناهضة لنشر الرسوم.

  • Gaza Demonstration vor Kulturzentrum wegen Mohammed-Karikaturen 19.01.2015

    مظاهرات مناهضة للرسوم المسيئة للنبي محمد

    إحدى الجماعات السلفية تظاهرت أمام المركز الثقافي الفرنسي في غزة احتجاجاً على إعادة نشر الصحيفة الفرنسية شارلي إيبدو لرسوم للنبي محمد.

  • Gaza Demonstration vor Kulturzentrum wegen Mohammed-Karikaturen 19.01.2015

    مظاهرات مناهضة للرسوم المسيئة للنبي محمد

    قام أحد المتظاهرين بإشعال النار في علم فرنسا خلال المظاهرة أمام المركز الثقافي الفرنسي في مدينة غزة احتجاجاً على إعادة نشر رسوم للنبي محمد.

  • Jordanien Proteste wegen Mohammed-Karikatur Charlie Hebdo 16.01.2014

    مظاهرات مناهضة للرسوم المسيئة للنبي محمد

    هروب متظاهرين في الأردن من بطش قوات الأمن التي منعت المظاهرة من الوصول إلى السفارة الفرنسية للتعبير عن غضبهم من إعادة نشر الرسوم.

  • Proteste gegen Charlie Hebdo Karikaturen in Peschawar Pakistan 16.01.2015

    مظاهرات مناهضة للرسوم المسيئة للنبي محمد

    أطلقت قوات الأمن غاز مسيل للدموع ومدافع المياه على المتظاهرين في مدينة بيشاور الباكستانية، حيث خرجت أعداد كبيرة للاعتراض على إعادة نشر الرسوم.

  • Algerien Proteste wegen Mohammed-Karikatur Charlie Hebdo 16.01.2014

    مظاهرات مناهضة للرسوم المسيئة للنبي محمد

    متظاهرون في الجزائر يشعلون النيران في علم فرنسا. العالم العربي اشتعل بمشاعر الغضب بسبب إعادة نشر الرسوم. إعداد: ميريت النجار.

    الكاتب: ميريت النجار


مختارات

الرسوم الكاريكاتورية ـ دوامة الكراهية تدخل منعطفا خطيرا

تواجه باريس معضلة التوفيق بين توقعات الرأي العام الفرنسي بشأن الحزم تجاه التطرف الإسلاموي وبين موجة الغضب في العالم الإسلامي التي ترى أن فرنسا تعادي المسلمين بشكل عام وليس المتطرفين فقط، فكيف واكب الألمان هذا الجدل؟  

ماكرون يتفهم صدمة المسلمين من رسوم الكاريكاتور ويدين العنف

في أول مقابلة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد الاحتجاجات ضد بلاده، قال في حوار مع قناة الجزيرة، إنه يتفهم أن المسلمين قد "يُصدَمون" جراء نشر الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد، لكنّ الرسوم لا تبرر العنف.  

معركة الحسم ـ أوروبا تستعد لاستئصال الإسلام السياسي؟

يبدو أن سَيل الإرهاب بلغ الزبى في أوروبا، بعد توالي الضربات الإرهابية على أراضيها باسم الإسلام السياسي. معركة بادرت باريس لقيادتها، في وقت وصلت فيه القارة العجوز لمفترق طرق حاسم ومصيري كما يرى عدد من الخبراء الألمان.  