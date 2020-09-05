مصدر مطلع يكشف عن موعد رد الزيارة الإماراتية لإسرائيل

قال مصدر مطلع اليوم الاثنين (السابع من أيلول/سبتمبر 2020) إن الإمارات تعتزم تنظيم أول زيارة رسمية إلى إسرائيل في 22 سبتمبر/أيلول تعزيزاً لاتفاق البلدين على تطبيع العلاقات بينهما. وبينما رفض مسؤولون إسرائيليون التعليق، لم يرد مسؤولون إماراتيون على اتصالات هاتفية للتعليق. وأضاف المصدر المطلع على المسار الأولي للزيارة المقررة لرويترز أن رحلة الوفد الإماراتي لإسرائيل، التي لم توضع لمساتها النهائية بعد، ستأتي رداً على الرحلة الرائدة التي قام بها مبعوثون إسرائيليون وأمريكيون كبار إلى أبو ظبي الأسبوع الماضي.

وأوضح المصدر أنه من المتوقع أن تضع الإمارات اللمسات النهائية للرحلة بعد الإعلان عن موعد احتفال، يقام في واشنطن على الأرجح، يوقع فيه زعماء البلدين اتفاق التطبيع. وأردف المصدر أن ذلك الاحتفال سيُقام في منتصف أيلول/سبتمبر على الأرجح.

وطلب المصدر عدم نشر اسمه أو جنسيته نظراً لحساسية الاتصالات الناشئة.

وستكون هذه أول زيارة معلنة إلى إسرائيل من وفد رسمي إماراتي. وأعلنت الدولتان في 13 أغسطس آب أنهما ستُطبعان العلاقات الدبلوماسية بموجب اتفاق تم بوساطة الولايات المتحدة وأشادت به واشنطن وإسرائيل باعتباره انفراجا بينما رفضه الفلسطينيون.

وتبادلت إسرائيل إقامة سفارات مع جارتيها مصر والأردن بموجب اتفاقيتي سلام منذ عقود. لكن حتى الاتفاق مع الإمارات كانت كل الدول العربية الأخرى تطالب إسرائيل بالتخلي أولاً عن مزيد من الأراضي المحتلة للفلسطينيين.

وقال وزير إسرائيلي اليوم الاثنين إنه من المتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري بين إسرائيل والإمارات إلى أربعة مليارات دولار.

خ.س/ح.ز(رويترز)