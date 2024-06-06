مصدر: تلقي "إشارات إيجابية" من حماس بخصوص وقف إطلاق النار

تلقت مصر "إشارات إيجابية" من حركة حماس بخصوص اتفاق لوقف إطلاق النار مع اسرائيل في الحرب الدائرة بينهما بقطاع غزة، حسبما ذكرت قناة إخبارية مصرية، فيما تتواصل محادثات يشارك فيها وسطاء قطريون ومصريون وأمريكيون.

قال مصدر رفيع المستوى إن هناك لقاءات واتصالات مصرية مكثفة جرت خلال الساعات الأخيرة لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة. ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" على صفحتها بموقع "فيسبوك"، اليوم الخميس (السادس من يونيو/ حزيران 2024)، عن المصدر قوله إن مصر تلقت إشارات إيجابية من حركة حماس تشير إلى تطلعها لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن "قيادات حماس أبلغتنا بأنها تدرس بجدية وإيجابية مقترح الهدنة".

وأضاف أن التحركات المصرية المكثفة وزيارات وفود الفصائل الفلسطينية تأتي لاستعادة مسار المصالحة الفلسطينية وتحقيق الاستقرار بقطاع غزة، موضحا أن حماس ستقدم ردها بشأن مقترح الهدنة خلال الأيام القادمة. وكشف المصدر عن دعوة مصرية لقيادات حماس لزيارة القاهرة ومناقشة كافة التفصيلات المتعلقة بالأوضاع الحالية.

ويذكر أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

في غضون ذلك، ذكر مصدران أمنيان مصريان أن المحادثات التي يشارك فيها وسطاء قطريون ومصريون وأمريكيون لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة مستمرة اليوم الخميس لكن لم تظهر أي إشارات على إحراز تقدم كبير.

وبدأت جولة جديدة من المحادثات أمس الأربعاء عندما التقى مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز بمسؤولين كبار من قطر ومصر في الدوحة لمناقشة الاقتراح الذي أيده الرئيس جو بايدن علنا الأسبوع الماضي. ووصف بايدن الخطة المكونة من ثلاث مراحل بأنها مبادرة إسرائيلية.

وقال المصدران المصريان إن المحادثات في قطر تستهدف التوصل إلى صيغة مقبولة من جانب حماس فيما يتعلق بضمانات بأن يفضي الاتفاق إلى وقف كامل للأعمال القتالية في غزة وانسحاب إسرائيل من القطاع. وأضافت المصادر أن حماس أعربت عن تخوفها من بعض بنود الاقتراح، خاصة في إطار المرحلة الثانية.

وبحسب البنود الرئيسية للاتفاق التي نشرها البيت الأبيض، تتضمن المرحلة الثانية وقفا دائما للأعمال القتالية وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة. وأوضح المصدران أن الوسطاء القطريين والمصريين أجروا مقابلات منفصلة مع مسؤولين من حماس ومسؤولين أمريكيين في الدوحة، وأنه لا توجد مؤشرات على قُرب التوصل إلى اتفاق.

ويجري مسؤولون قطريون ومصريون وأمريكيون منذ أشهر مفاوضات تهدف للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين وسجناء فلسطينيين في سجون إسرائيل.

ع.ش/ع.غ/ ع.ج (د ب أ، رويترز)