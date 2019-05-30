 مصدر قضائي: المشتبه به الرئيسي في تفجير ليون بايع ″داعش″ | أخبار | DW | 30.05.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

مصدر قضائي: المشتبه به الرئيسي في تفجير ليون بايع "داعش"

في الأسبوع الماضي وقع انفجار في مدينة ليون بوسط فرنسا أسفر عن إصابة 13 شخصا. المعلومات عنه كانت قليلة حتى تم إلقاء القبض على المشتبه به الرئيسي. مصدر قضائي يقول إنه اعترف بمبايعته لتنظيم "داعش". فما ملابسات الانفجار؟

Frankreich Anschlag in Lyon (Reuters/E. Foudrot)

قال مصدر قضائي فرنسي اليوم الخميس (30 أيار/ مايو 2019) إن المشتبه به الرئيسي في التفجير الذي وقع الأسبوع الماضي في مدينة ليون الفرنسية أبلغ محققين أنه بايع تنظيم "الدولة الإسلامية" والمعروف على نطاق واسع باسم "داعش". وتشتبه الشرطة في أنه (المشتبه به) زرع طردا ناسفا في ليون بوسط فرنسا مما أسفر عن إصابة 13 شخصا.

مختارات

بعد صدور أحكام جديدة بإعدام جهاديين فرنسيين في العراق، ليبلغ العدد الإجمالي للمحكوم عليهم بالموت ستة أشخاص، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عن تكثيف جهود بلاده لتجنيب تنفيذ العقوبة بحق أعضاء داعش من الفرنسيين. (28.05.2019)

نددت واشنطن بما وصفتها بـ "الهجمات العشوائية على المدنيين" في شمال سوريا معتبرة إياها "أمرا غير مقبول". بدورها ذكرت باريس أن لديها "مؤشرا" عن استخدام سلاح كيماوي في منطقة إدلب شمال غرب سوريا في وقت سابق من هذا الشهر. (28.05.2019)

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على المشتبه به الرئيسي في تفجير ليون، وهو طالب جزائري يدرس الكمبيوتر ويبلغ من العمر 24 عاما، وثلاثة آخرين على صلة بالقضية يوم الاثنين الماضي، وهم والده ووالدته وشقيقه.

وقال المصدر القريب من التحقيق إن المشتبه به الرئيسي في الاعتداء الذي وقع في مدينة ليون بجنوب شرق فرنسا الجمعة، اعترف بأنه قام بتصميم الطرد المفخخ الذي أسفر انفجاره عن إصابة 13 شخصا بجروح طفيفة، حسبما ذكر مصدر قريب من التحقيق.

وقال مصدر آخر قريب من الملف إن التحقيق سمح بكشف أن "المعلومات الوراثية التي وجدت على قطع العبوة التي عثر عليها في مكان الانفجار تعود إلى المشتبه به الرئيسي".

وخلال تفتيش منزل العائلة في أولان الضاحية القريبة من ليون "عثر على عناصر يمكن أن تدخل في صنع بيروكسيد الأسيتون"، حسب المصدر نفسه. وتابع أن استخدام مواد معلوماتية خلال عمليات تفتيش "أكد أن عمليات بحث جرت على الإنترنت مرتبطة بالجهاد وإنتاج عبوات ناسفة".

أ.ح/ي.ب (رويترز، أ ف ب)

  • Brexit Reaktionen Nigel Farage (Foto: Reuters)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    بريطانيا

    طالب نايجل فاراج زعيم حزب "استقلال المملكة المتحدة" وأحد الداعمين الرئيسين لحملة "بريكست"، بأن يصبح يوم 23 من حزيران/ يونيو عيدا للاستقلال. وقال: "الاتحاد الأوربي يخسر. الاتحاد الأوروبي يموت. آمل أن نكون قد أسقطنا الحجر الأول من الجدار. وآمل أن يكون خروج بريطانيا هو الخطوة الأولى لتكون دول أوروبا ذات سيادة".

  • Brexit Reaktionen - Archivbild Geert Wilders (Foto: picture alliance/dpa)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    هولندا

    خيرت فيلدرز رئيس حزب "الشعب من أجل الحرية والديمقراطية" الشعبوي الهولندي احتفى بخروج بريطانيا وقال "باي باي بروكسل. وهولندا ستكون القادمة". ويطالب فيلدرز منذ سنوات بإجراء استفتاء حول عضوية هولندا في الاتحاد، فيما ذكر استطلاع للرأي أن أغلب الهولنديين يفضلون "نيكست" والخروج من الاتحاد الأوروبي.

  • Brexit Reaktionen - Archivbild Marine Le Pen (Foto: Reuters)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    فرنسا

    يأمل اليمين الفرنسي من الاستفادة من نتائج "بريكست". ووصفت زعيمة "الجبهة الوطنية" الفرنسية مارين لوبان النتائج بأنها "انتصار للحرية"، وتابعت: "يجب علينا الآن إجراء استفتاء مشابه في فرنسا وفي دول الاتحاد الأوروبي". وربما تحقق دعوة "فريكست" دفعة انتخابية قوية لمارين لوبان في الانتخابات الرئاسية القادمة في فرنسا في سنة 2017.

  • Brexit Reaktionen - Archivbild Frauke Petry (Foto: Getty Images)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    ألمانيا

    فراوكه بيتري زعيمة حزب "البديل من أجل ألمانيا" ردت فرحة على نتائج الاستفتاء بتغريدة في تويتر وقالت:" الوقت ملائم لأوروبا جديدة". أما بيورن هوكه رئيس الكتلة البرلمانية للحزب في ولاية تورينغن فأطلق تصريحات أكثر حدة وطالب بإجراء استفتاء في ألمانيا وأضاف:" أنا أعرف أن أغلبية الشعب الألماني تريد الخروج من عبودية الاتحاد الأوروبي. وأن البريطانيين قرروا بـ"بريكست" الخروج عن طريق الجنون الجماعي".

  • Dänemark Kristian Thulesen Dahl (Foto: picture alliance/dpa)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    الدنمرك

    كريستيان توليسن رئيس حزب الشعب الدنمركي هنأ في فيسبوك بنجاح "بريكست". وقال معلقا على النتائج: "الاتحاد الأوروبي قلّل من قيمة شكوك المواطنين تجاهه. الاتحاد الأوروبي صادر قرار الدول المنضمة فيه ويدفع الآن ثمن ذلك". ويريد توليسن أيضا إجراء استفتاء مشابه في الدنمرك.

  • Österreich: Heinz Christian Strache FPÖ (Foto: Reuters)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    النمسا

    فيما قال هاينز كريستيان شتراخه زعيم حزب الحرية النمساوي في تغريدة في تويتر إنه "بعد بريكست يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى إصلاحات شاملة. ودون رئيس البرلمان الأوربي شولتس ودون رئيس المفوضية الأوربية يونكر". ويطالب حزب الحرية بإجراء استفتاء في النمسا. وأضاف رئيس الحزب: "نحن نهنئ البريطانيون على حصولهم على استقلالهم من جديد".

  • Ungarn: Victor Orban (Foto: picture alliance/AA)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    المجر

    قد يشعر رئيس وزراء المجر اليميني المحافظ فيكتور أوربان أن بريكست تأييد لسياسته الرافضة لاستقبال اللاجئين. وأوضح أوربان بعد التصويت بأنه يؤمن "بأوروبا قوية، لكنها لن تكون كذلك، إلا عندما توجد هنالك حلول ملائمة للقضايا المهمة مثل قضية الهجرة". وكانت المحكمة الدستورية قد أعطت الضوء الأخضر وقبل الاستفتاء على إجراء استفتاء في المجر حول "نسب اللاجئين" المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي.

  • Tschechische Republik: Vaclav Klaus (Foto: picture alliance/dpa)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    جمهورية التشيك

    طالب أنصار اليمين الشعبوي في جمهورية التشيك أيضا بـ"سيكسيت" لخروج التشيك من الاتحاد. ومن ابرز المنتقدين للاتحاد الأوروبي الرئيس السابق فاسلاف كلاوس. فيما رفض البرلمان التشيكي في الشهر الماضي طلبا قُدم من قبل حزب "الفجر الذهبي للديمقراطية المباشرة" اليميني الشعبوي لمناقشة إجراء استفتاء مشابه. وموضوع كراهية أوروبا قد يطغي على الانتخابات البرلمانية القادمة، والتي ستجرى في العام القادم.

    الكاتب: فيرا كيرن / زمن البدري


مختارات

هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

نتائج الاستفتاء في بريطانيا على خروجها من الاتحاد الأوروبي صدمت أوروبا، فيما رحب بها اليمين الشعبوي، وبدأت الأصوات الشعبوية في فرنسا وهولندا تنادي بإجراء استفتاء مشابه. فهل بات الاتحاد الأوروبي أمام "تأثير الدومينو"؟ (24.06.2016)  

مواضيع ذات صلة

Frankreich Lyon Polizist bei Spurensicherung nach Bombenanschlag

المشتبه به في تفجير ليون يعترف بتخطيطه وتنفيذه للهجوم 30.05.2019

بعد أيام من اعتقاله مع أفراد عائلته، اعترف المشتبه به الرئيسي في الاعتداء الذي شهدته مدينة ليون بشرق فرنسا الجمعة الماضية، بأنه خطط ونفذ الهجوم الذي أسفر عن إصابة 13 شخصا بجروح طفيفة، وفق مصدر مقرب من التحقيق.

Sprengstoffanschlag Lyon Frankreich PK Polizei

فرنسا: إيقاف أربعة مشتبه بهم في تفجير ليون 27.05.2019

السلطات الفرنسية تعلن توقيف مشتبه به من أصول جزائرية ووالديه وأحد أقربائه تزعم أنهم على صلة بالطرد المفخخ الذي انفجر في مدينة ليون يوم الجمعة الماضي. وما تزال دوافع التفجير مجهولة حتى الآن.

Frankreich Anschlag in Lyon

هجوم ليون.. الشرطة تواصل البحث عن المنفذ 25.05.2019

عمليات البحث تواصلت السبت للعثور على مشتبه به بتنفيذ هجوم بقنبلة وسط ليون الفرنسية الجمعة. الجاني لا يزال هاربا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها، رغم مرور أكثر من 24 ساعة على الهجوم الذي اسفر عن جرح 13 شخصا معظمهم جروح بسيطة.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  