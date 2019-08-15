 مصدر سعودي: هجوم الحوثيين على حقل نفطي لم يؤثر على الانتاج | أخبار | DW | 17.08.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

مصدر سعودي: هجوم الحوثيين على حقل نفطي لم يؤثر على الانتاج

أكد مصدر سعودي ما أعلنته جماعة الحوثيين بشأن هجوما لها على حقل نفط سعودي بطائرات مسيرة اليوم السبت دون الكشف عن حجم الاضرار الناجمة عنه، الجانب السعودي يعلن عدم تأثر الانتاج النفطي بالهجوم.

Saudi-Arabien Terror Verhaftungen Terrorziel Ölanlage (AP)

قال مصدر سعودي بصناعة النفط إن هجوما شنته جماعة الحوثيين اليمنية بطائرات مسيرة على حقل للنفط في شرق المملكة تسبب في اندلاع حريق "صغير" في محطة للغاز لكن لم يكن له أي تأثير على إنتاج النفط. وأضاف المصدر أن الهجوم الذي استهدف حقل الشيبة النفطي نفذته "على الأرجح" ثلاث طائرات مسيرة. وتابع أنه لم يتسبب في وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح وتم إخماد الحريق.

وكانت جماعة الحوثي اليمنية قد أعلنت عبر قناة المسيرة التابعة لها اليوم السبت (17 آب/أغسطس 2019) إنها هاجمت منشآت نفطية في الشيبة بالسعودية بعشر طائرات مسيرة. ونقلت القناة عن متحدث عسكري باسم الحوثيين "عشر طائرات مسيرة استهدفت حقل ومصفاة الشيبة التابعة لشركة أرامكو شرقي المملكة بعملية توازن الردع الأولى". ولم يذكر المتحدث متى نُفذت العملية.
 

ح.ع.ح/ ع.خ (رويترز)

  • Kampfflugzeug F-16 Marokko (AFP/Getty Images)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    أشار تقرير نشرته وكالة الأسوشيتدبرس نقلاً عن مصادر حكومية مغربية إلى قيام المغرب بوقف مشاركته في العمليات العسكرية والاجتماعات الوزارية الخاصة بالتحالف العربي دون ذكر أي تفاصيل أخرى. ولم يفُصح المغرب من قبل عن حجم مشاركاته العسكرية في عمليات التحالف، وإن كانت قد فقدت إحدى طائراتها المقاتلة من طراز "إف 16" في اليمن عام 2015.

  • Saudi Arabien Jizan Grenze Jemen (Getty Images/AFP/F. Nureldine)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    شاركت قطر في التحالف العربي باعتبارها عضو في مجلس التعاون الخليجي، بعشر طائرات مقاتلة، وذلك ضمن طلعات جوية عام 2015. وفي يونيو/ حزيران 2017، أعلن التحالف إنهاء مشاركة قطر فيه عقب الأزمة الخليجية واتهامات متبادلة بين أطرافها بالتدخل في الشؤون الداخلية لكل منها ودعم الإرهاب.

  • Jemen Meerenge Bab al-Mandab (Getty Images/AFP/S. Al-Obeidi)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    السودان هي ثاني أبرز مشارك بقوات برية في التحالف العربي بعد الإمارات العربية المتحدة، منذ بداية التدخل العسكري للتحالف العربي في اليمن، تكرر الحديث عن رغبة السودان في الانسحاب بسبب ما تتكبده من خسائر.

  • Jemen Hafenstadt Hudaida (Getty Images/AFP/S. Al-Obeidi)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    تشارك مصر منذ البداية في التحالف العربي باليمن. وفي عام 2017، صرح المتحدث باسم قوات التحالف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عرض إرسال 40 ألف جندي للمشاركة براً، إلا أن مصادر مُقربة من السلطات المصرية نفت تلك التصريحات.

  • Senegal Gambia Panzer vor Grenze (picture-alliance/AP Photo/S. Cherkaoui)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    في عام 2015، أعلن وزير خارجية السنغال إرسال بلاده 2100 جندي للانضمام إلى التحالف العربي بقيادة السعودية من أجل قتال الحوثيين في اليمن، دون ذكر أي تفاصيل أخرى حول مهمة ومستقبل هؤلاء الجنود. ويرى عدد من المحللين أن قرار السنغال كان نابعاً من رغبتها في التقرب من دول التعاون الخليجي.

  • Saudi Arabien - Kronprinz Mohammed bin Salman (picture-alliance/abaca/Balkis Press)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    تتزعم المملكة العربية السعودية التحالف العربي، وتتهمها منظمات دولية مع باقي أطراف النزاع المسلح في اليمن بالتورط في ارتكاب العديد من الانتهاكات. وفقاً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وصل عدد القتلى والمصابين من المدنيين منذ بدأ التحالف العربي عملياته العسكرية في اليمن إلى 17 ألف شخص.

  • Jemen Saudi-Arabische Truppen (picture-alliance/dpa)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    الإمارات العربية المتحدة هي ثاني أكبر عضو في التحالف العربي. وفي تقرير صدر مؤخراً، اتهمت منظمة العفو الدولية (آمنستي) الإمارات بـ"تقديم أسلحة بطرق غير مشروعة إلى ميليشيات غير خاضعة للمساءلة متهمة بارتكاب جرائم حرب"، بما يساهم في إشعال النزاع العسكري في اليمن، حسب تقرير المنظمة.

  • Jemen Militärparade in der Provinz Marib (picture alliance/dpa)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    بدأ التحالف العربي الداعم لحكومة اليمن المعترف بها دولياً ورئيسها عبد ربه منصور هادي عملياته العسكرية ضد جماعة الحوثيين عام 2015 بعضوية عشر دول: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين والمغرب ومصر والأردن والسودان وباكستان.


مختارات

الرهان على الانفصاليين..آخر مسمار في نعش التحالف العربي باليمن؟  

منظمة حقوقية يمنية: الحرب تدمر حاضر ومستقبل أطفال اليمن

أكدت منظمة "مواطَنة لحقوق الإنسان" اليمنية غير الحكومية أن الحرب في هذا البلد "لا تدمر يمن الحاضر فحسب، بل كذلك مستقبله"، منددة بعواقب النزاع على الأطفال الذين يتم تجنيدهم بصورة متزايدة للمشاركة في القتال. (16.07.2019)  

عدن بين الحوثيين والتحالف.. لماذا لم يتوقف نزيف الدم؟

غموض وتعقيد وموقف ضبابي، هكذا يبدو الوضع في عدن، التي كان من المفترض أن تتحول للنموذج المثالي في اليمن. أطراف خارجية وحسابات اقتصادية وتطورات إقليمية مقلقة تلقي كلها بظلالها على الوضع في "العاصمة المؤقتة" للبلاد. (01.08.2019)  

بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

الانتقادات التي تتعرض لها السعودية بخصوص حرب اليمن والدعوات لإنهاء هذه الحرب كان لها تأثير على التحالف العربي بقيادة السعودية. مجموعة من الدول آخرها المغرب انسحبت من هذا التحالف. فهل هي بداية التفكك؟ (08.02.2019)  

مواضيع ذات صلة

الآلاف يخرجون في عدن تأييدا للانفصال عن اليمن 15.08.2019

آلاف يخرجون في عدن للمطالبة بالانفصال عن اليمن. واعتبار سيطرة قوات الحزام الأمني على المدينة، عودة للأمن والأمان وانتصار على الإرهاب على حد وصفهم.

Jemen Anschlag auf Polizeikräfte in Aden

عدن بين الحوثيين والتحالف.. لماذا لم يتوقف نزيف الدم؟ 01.08.2019

غموض وتعقيد وموقف ضبابي، هكذا يبدو الوضع في عدن، التي كان من المفترض أن تتحول للنموذج المثالي في اليمن. أطراف خارجية وحسابات اقتصادية وتطورات إقليمية مقلقة تلقي كلها بظلالها على الوضع في "العاصمة المؤقتة" للبلاد.

Saudi Arabien Flughafen von Abha

مجددا.. الحوثيون يعلنون قصف مطار أبها السعودي 13.08.2019

قناة المسيرة التلفزيونية تقول إن الحوثيين نفذوا مجددا عدة هجمات بطائرات مسيرة على مطار أبها في جنوب غرب السعودية. ولم يتم التطرق على الفور إلى تفاصيل أخرى حول العملية، كما لم يصدر أي تعليق من قبل السلطات السعودية.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  