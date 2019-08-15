مصدر سعودي: هجوم الحوثيين على حقل نفطي لم يؤثر على الانتاج

قال مصدر سعودي بصناعة النفط إن هجوما شنته جماعة الحوثيين اليمنية بطائرات مسيرة على حقل للنفط في شرق المملكة تسبب في اندلاع حريق "صغير" في محطة للغاز لكن لم يكن له أي تأثير على إنتاج النفط. وأضاف المصدر أن الهجوم الذي استهدف حقل الشيبة النفطي نفذته "على الأرجح" ثلاث طائرات مسيرة. وتابع أنه لم يتسبب في وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح وتم إخماد الحريق.

وكانت جماعة الحوثي اليمنية قد أعلنت عبر قناة المسيرة التابعة لها اليوم السبت (17 آب/أغسطس 2019) إنها هاجمت منشآت نفطية في الشيبة بالسعودية بعشر طائرات مسيرة. ونقلت القناة عن متحدث عسكري باسم الحوثيين "عشر طائرات مسيرة استهدفت حقل ومصفاة الشيبة التابعة لشركة أرامكو شرقي المملكة بعملية توازن الردع الأولى". ولم يذكر المتحدث متى نُفذت العملية.



ح.ع.ح/ ع.خ (رويترز)