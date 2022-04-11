مصدر رسمي: قناة السويس تسجل أعلى عائدات شهرية في تاريخها

سجلت قناة السويس أعلى عائدات شهرية في تاريخها خلال نيسان/أبريل الجاري، بحسب بيان أصدره الأحد (الأول من مايو/ أيار 2022) رئيس هيئة القناة فيما تواجه مصر أزمة في العملات الصعبة بسبب تداعيات الحرب الروسية على اوكرانيا.

وتمر عبر هذا الممر الملاحي الذي يربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر، قرابة 10% من إجمالي حركة التجارة البحرية الدولية. وهذا يشكل مصدرا رئيسيا للعملات الصعبة لمصر التي انخفضت احتياطاتها منها بمقدار أربع مليارات دولار إثر نشوب الحرب في أوكرانيا.

وخفض البنك المركزي المصري قيمة العملة المحلية مقابل الدولار بنسبة 18% في آذار/مارس الماضي بينما ارتفعت نسبة التضخم الى 12،1 % خلال الشهر نفسه. وبدأت مصر قبل أسابيع مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل قرض جديد لتأمين مزيد من النقد الأجنبي.

وقال رئيس هيئة القناة أسامة بيع إن الممر الملاحي "سجل أعلى إيراد شهري في تاريخه بلغ 629 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 13،6% مقارنة بشهر نيسان/أبريل العام الماضي". وأوضح أنه القناة سجلت كذلك "أكبر حمولة شهرية صافية بلغت 114،5 مليون طن".

وأعلنت القناة رفع رسوم العبور مرتين هذا العام بنسبة 6% في شباط/فبراير وبنسبة تراوح بين 5% و10% ـ حسب نوعية حمولة السفن ـ في آذار/ مارس.

ع.ش/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)