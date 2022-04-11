مصدر رسمي: قناة السويس تسجل أعلى عائدات شهرية في تاريخها

سجلت قناة السويس أعلى عائدات شهرية في تاريخها خلال نيسان/أبريل الجاري، بحسب بيان أصدره الأحد (الأول من مايو/ أيار 2022) رئيس هيئة القناة فيما تواجه مصر أزمة في العملات الصعبة بسبب تداعيات الحرب الروسية على اوكرانيا.
وتمر عبر هذا الممر الملاحي الذي يربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر، قرابة 10% من إجمالي حركة التجارة البحرية الدولية. وهذا يشكل مصدرا رئيسيا للعملات الصعبة لمصر التي انخفضت احتياطاتها منها بمقدار أربع مليارات دولار إثر نشوب الحرب في أوكرانيا.
وخفض البنك المركزي المصري قيمة العملة المحلية مقابل الدولار بنسبة 18% في آذار/مارس الماضي بينما ارتفعت نسبة التضخم الى 12،1 % خلال الشهر نفسه. وبدأت مصر قبل أسابيع مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل قرض جديد لتأمين مزيد من النقد الأجنبي.
وقال رئيس هيئة القناة أسامة بيع إن الممر الملاحي "سجل أعلى إيراد شهري في تاريخه بلغ 629 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 13،6% مقارنة بشهر نيسان/أبريل العام الماضي". وأوضح أنه القناة سجلت كذلك "أكبر حمولة شهرية صافية بلغت 114،5 مليون طن".
وأعلنت القناة رفع رسوم العبور مرتين هذا العام بنسبة 6% في شباط/فبراير وبنسبة تراوح بين 5% و10% ـ حسب نوعية حمولة السفن ـ في آذار/ مارس.
ع.ش/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)
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بالصور: استئناف الملاحة في قناة السويس بعد تعويم "إيفر غيفن"
أعلنت هيئة قناة السويس المصرية استئناف حركة الملاحة في القناة بعد إعادة تعويم سفينة الحاويات الضخمة "إيفر غيفن" التي سدت الممر المائي لقرابة أسبوع. وتم تعديل وضع السفينة التي تزيد حمولتها عن 200 ألف طن فجر الاثنين بمشاركة أكثر من 10 قاطرات.
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بالصور: استئناف الملاحة في قناة السويس بعد تعويم "إيفر غيفن"
وكانت الشركة المالكة للسفينة قد أعلنت السفينة التي جمحت لستة أيام، قد "استدارت" بزاوية 30 درجة نحو القناة بعد مناورات الشد لتعويم السفينة العملاقة. بدوره قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن 369 سفينة على الأقل تنتظر عبور القناة ومن بينها عشرات من سفن الحاويات وسفن البضائع الصب وناقلات النفط وناقلات الغاز الطبيعي المسال أو غاز البترول المسال.
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بالصور: استئناف الملاحة في قناة السويس بعد تعويم "إيفر غيفن"
وحتى مع عودة الحركة في القناة فإن الاضطرابات في حركة نشاط الشحن العالمي "قد يستغرق زوالها أسابيع وربما تمتد لأشهر"، كما قالت مجموعة ميرسك للشحن، وهي أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم، في بيان استشاري لها.
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بالصور: استئناف الملاحة في قناة السويس بعد تعويم "إيفر غيفن"
فجر الثلاثاء 24 مارس/ آذار جنحت ناقلة الحاويات العملاقة "إم في إيفر غيفن" لتسد قناة السويس في مصر بسبب رياح قوية وارتطامها بالأرض. الناقلة كانت متجهة إلى ميناء روتردام في هولندا.
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بالصور: استئناف الملاحة في قناة السويس بعد تعويم "إيفر غيفن"
رغم أن مصر قامت ببناء وافتتاح فرع جديد لقناة السويس في عام 2015 من أجل الحد من أوقات انتظار السفن على جانبي القناة، إلا أن هذا الفرع يبدأ شمال موقع الحادث، ما أدى إلى تعطل حركة الملاحة في القناة بشكل كامل.
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بالصور: استئناف الملاحة في قناة السويس بعد تعويم "إيفر غيفن"
تعبر القناة يوميا في المتوسط حوالي 50 سفينة مختلفة الأحجام والأوزان. وبحسب شركة أخبار وبيانات الشحن العالمية "لويدز ليست" فان "طابور انتظار عبور قناة السويس" يضم أكثر من 200 سفينة "عالقة الآن بسبب الغلق"في يومه الرابع. وأشارت "لويدز ليست" إلى أن "الحسابات التقريبية" تفيد بأن حركة السفن اليومية من آسيا إلى أوروبا تُقّدر قيمتها بحوالي 5,1 مليار دولار ومن أوروبا إلى آسيا تُقّدر بنحو 4,5 مليار دولار.
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بالصور: استئناف الملاحة في قناة السويس بعد تعويم "إيفر غيفن"
توفر قناة السويس على السفن التجارية الكثير من الوقت والتكلفة. فعلى سبيل المثال، فإن الرحلة من سنغافورة إلى روتردام في هولندا تقصّرها القناة من 11755 إلى 8281 ميلاً بحرياً، أي أنها أقصر بنحو 30 في المائة.
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بالصور: استئناف الملاحة في قناة السويس بعد تعويم "إيفر غيفن"
تحاول السلطات المصرية، باستخدام قوارب قطر، إخراج السفينة من موقع الارتطام وإدارتها فيها القناة، بحيث تتمكن من الحركة مجدداً. عملية تعويم السفينة الجانحة ما تزال تجري عن كثب، وأبدت دول عديدة استعدادها لمساعدة مصر.
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بالصور: استئناف الملاحة في قناة السويس بعد تعويم "إيفر غيفن"
تعتبر "إم في إيفر غيفن"، التي ترفع علم بنما، من أضخم الناقلات البحرية في العالم، إذ تستطيع حمل حوالي 20 ألف حاوية نقل. وكان من المفترض أن تصل إلى روتردام في الأول من أبريل/ نيسان. ولكن يبدو أنها لن تتمكن من الالتزام بهذا الموعد!
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بالصور: استئناف الملاحة في قناة السويس بعد تعويم "إيفر غيفن"
في تاريخ 2019.05.11 عبرت حاملة الطائرات الأمريكية ابراهام لينكولن قناة السويس باتجاه بحر الخليج. و"أبراهام لنكولن" هي حاملة طائرات عملاقة من فئة "نيمتز"، وتعد من أضخم السفن الحربية في العالم. وشاركت في عام 1991 في عملية عاصفة الصحراء لتحرير الكويت، كما قادت قوة المهام الموحدة في الصومال في عامي 1992-1993، وفي مطلع القرن الحالي، شاركت في غزو أفغانستان عام 2001 وغزو العراق عام 2003.
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بالصور: استئناف الملاحة في قناة السويس بعد تعويم "إيفر غيفن"
تحيي مصر سنويا ذكرى حرب اكتوبر (1973.10.06) التي يطلق عليها في القاموس الاسرائيلي حرب يوم (عيد) كيبور التي اطلقتها اسرائيل، لكن الجيش المصري أحدث المفاجأة باجتياز خط برليف وتحرير قناة السويس التي كانت عبر العصور أيضا مسرحا لحروب. حرب 1973 أعقبتها مفاوضات قادت إلى معاهدة كامب ديفيد للسلام التاريخية بين مصر وإسرائيل سنة 1978.
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بالصور: استئناف الملاحة في قناة السويس بعد تعويم "إيفر غيفن"
يعود افتتاح قناة السويس إلى 1869 واستغرق بناؤها 10 سنوات، وساهم في عملية الحفر ما يقرب من مليون عامل مصري، تقول مصادر أنه مات منهم أكثر من 120 ألف أثناء عملية الحفر نتيجة الجوع والعطش والأوبئة والمعاملة السيئة. وفي منتصف نوفمبر تشرين ثاني من عام 1869افتتح الخديو اسماعيل مشروع قناة السويس في حفل ضخم. إعداد. يان دافيد فالتر/ ي.أ/م.س