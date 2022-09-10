مصدر: بريطانيا تستبعد دولة عربية من جنازة الملكة إليزابيث

قال مصدر بوزارة الخارجية البريطانية اليوم الأربعاء (14 سبتمبر/ أيلول 2022) إن بريطانيا ستدعو ممثلا من كوريا الشمالية لحضور جنازة الملكة إليزابيث يوم الاثنين القادم، لكنها لن ترسل دعوات إلى أفغانستان وسوريا وفنزويلا.
وأضاف المصدر أن الدعوة لكوريا الشمالية ستكون على مستوى السفراء.
وتقام جنازة الملكة إليزابيث في لندن يوم 19 سبتمبر/ أيلول، وأعلن بالفعل عدد من زعماء العالم وأفراد العائلة المالكة وغيرهم من الشخصيات المرموقة أنهم سيحضرون.
ولن توجه الدعوة لسوريا وفنزويلا لأن بريطانيا ليس لديها علاقات دبلوماسية معهما، فيما قال المصدر إن أفغانستان لن تُدعى بسبب الوضع السياسي الراهن هناك.
وانضمت هذه الدول إلى روسيا وميانمار وروسيا البيضاء التي لم تتم دعوتها لحضور الجنازة.
ووصل نعش الملكة التي توفيت يوم الخميس عن 96 عاما، إلى العاصمة البريطانية مساء الثلاثاء.
وبعد ليلة في قصر باكنغهام سينقل الجثمان إلى بهو ويستمنستر، أقدم صالة في البرلمان البريطاني، في موكب رسمي في وسط لندن.
ولمدة خمسة أيام، اعتبارا من الساعة 17,00 (16,00 ت غ) الأربعاء إلى الساعة 06,30 الاثنين القادم، يوم الجنازة الوطنية، يمكن للبريطانيين القدوم لوداع الملكة التي أشادوا بالإجماع بتفانيها طوال أكثر من سبعين عاما.
ويتوقع أن يزور مئات الآلاف بهو ويستمنستر الذي ستبقى أبوابه مفتوحة في هذه المناسبة 24 ساعة في اليوم. لكن الأمر يحتاج إلى الصبر بوجود طوابير طويلة يمكن أن تمتد لأميال.
خ.س/إ.ف (رويترز، أ ف ب)
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عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية
احتفلت بعيد ميلادها مرتين في السنة
وُلدت الملكة إليزابيث الثانية في 21 أبريل/ نيسان 1926، لكن الاحتفالات الرسمية بمولدها لا تُقام حتى السبت الثاني من شهر يونيو/ حزيران كل عام - وهو تقليد بدأه الملك جورج الثاني عام 1748ـ إذ ولد في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني البارد، ولأن الطقس لم يكن جيداً للاحتفالات العامة، قرر أن يكون الاحتفال بعيد ميلاده في وقت أفضل من العام.
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عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية
لم تذهب إلى المدرسة قط
قد يبدو هذا جذاباً للأطفال الذين يفضلون البقاء في المنزل للعب طوال اليوم ... لكن كان لدى الملكة مدرسون خاصون قاموا بتدريسها التاريخ الدستوري والقانون واللغة الفرنسية. ومع ذلك، فإنها كثيراً ما تأسف لعدم حصولها على تعليم رسمي.
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عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية
ارتبطت بقريبها الأمير فيليب
كان الأمير الراحل فيليب، دوق إدنبرة، ابن عم الملكة إليزابيث الثانية من الدرجة الثالثة، حيث كان كلاهما من أبناء أحفاد الملكة فيكتوريا. يقال إن إليزابيث وقعت في حب الأمير عندما كانت في الثالثة عشرة من عمرها وتزوج الاثنان في نهاية المطاف في نوفمبر 1947. لشراء المواد اللازمة لفستان زفافها، استخدمت الملكة كوبونات الحصص التموينية التي احتفظت بها بعد الحرب العالمية الثانية.
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عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية
كان لديها مصمم أزياء شخصي
أصبح نورمان هارتنيل (1901-1979) المصمم الخاص للعائلة المالكة بعد سلسلة من المهام التي كلفته بها العائلة المالكة. اشتهر بصنع ثوب زفاف الأميرة إليزابيث وملابسها للتتويج. وفقًا لمجلة "فوج" البريطانية المختصة بالموضة، ابتكر هارتنيل تسعة إصدارات من الفستان واستقرت الملكة في النهاية على واحد يضم شعارات زهرية لكل بلد في المملكة المتحدة وفي الكومونولث.
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عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية
إحدى جواهر التاج هي ألماسة من الهند
ألماسة "كوه إي نو"، التي تعني "نور العالم" باللغة الفارسية، هي قضية عاطفية لكثير من الهنود، الذين يزعمون أنها قد سُرقت من قبل المستعمرين البريطانيين من حاكم البنجاب. تشكل ألماسة التي يبلغ وزنها 108 قيراطًا جزءًا من تاج الملكة إليزابيث الثانية وهي معروضة في برج لندن.
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عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية
فترة حكمها الملكي كانت أطول فترة حكم في العالم
أصبحت إليزابيث ملكة في 6 فبراير/ شباط 1952 بعد وفاة والدها الملك جورج السادس. لقد حكمت لسبعة عقود، أي أطول من فترة جدتها الكبرى الملكة فيكتوريا، التي شغلت المنصب لمدة 63 عاماً، من 1837 إلى 1901.
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عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية
لم تكن بحاجة إلى جواز سفر أو رخصة قيادة
بحسب الموقع الرسمي للعائلة المالكة البريطانية، "بما أن جواز السفر البريطاني يصدر باسم صاحبة الجلالة، فليس من الضروري أن تمتلك الملكة جوازاً". ومع ذلك، فإن جميع الأعضاء الآخرين، بمن فيهم الراحل الأمير فيليب دوق إدنبرة وأمير ويلز، لديهم جوازات سفر. كانت أيضاً الشخص الوحيد في المملكة المتحدة الذي لم يحتاج إلى رخصة قيادة.
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عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية
كانت تعشق كلاب كورجي
كل كلب له يومه الخاص، ولكن من المؤكد أن الحيوانات الأليفة الملكية لديها أيام أفضل من نظيراتها الشائعة. بدأت علاقة حب الملكة مع كلاب كورجي في ثلاثينيات القرن الماضي، عندما حصل والدها على واحدة لها اسمها "دوكي". لكن الكلبة سوزان كانت المفضلة عند الملكة، وكانت بالكاد تستطيع تحمل التخلي عنها.
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عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية
تم تصويرها في أكثر من 200 فيلم ومسلسل تلفزيوني
وفقًا لموقع تصنيف الأفلام "IMDb"، كانت الملكة إليزابيث الثانية بطلة في أكثر من 225 فيلماً وثائقياً وروائياً ومسلسلاً تلفزيونياً. كما فازت بجائزة "بافتا" في عام 2013 "تقديراً لرعايتها البارزة لصناعات السينما والتلفزيون". في الصورة أعلاه صورة ثابتة من عرض "التاج" من انتاج شركة نيتفليكس، والذي تظهر فيه الممثلة البريطانية كلير فوي في دور الملكة.
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عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية
لم تكن أغنى شخص في بريطانيا
تُقدر ثروة الملكية حسب مجلة فوربس بـنحو 350 مليون جنيه إسترليني (482 مليون دولار)، وتأتي هذه الثروة من استثماراتها، ومن قيمة المجوهرات والقلعتين. وتحتل إليزابيث الثانية المرتبة 372 في قائمة صنداي تايمز لأغنى 1000 شخص في المملكة المتحدة. إعداد: ماناسي غوبالاكريشنان/ ز.أ.ب