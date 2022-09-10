مصدر: بريطانيا تستبعد دولة عربية من جنازة الملكة إليزابيث

قال مصدر بوزارة الخارجية البريطانية اليوم الأربعاء (14 سبتمبر/ أيلول 2022) إن بريطانيا ستدعو ممثلا من كوريا الشمالية لحضور جنازة الملكة إليزابيث يوم الاثنين القادم، لكنها لن ترسل دعوات إلى أفغانستان وسوريا وفنزويلا.

وأضاف المصدر أن الدعوة لكوريا الشمالية ستكون على مستوى السفراء.

وتقام جنازة الملكة إليزابيث في لندن يوم 19 سبتمبر/ أيلول، وأعلن بالفعل عدد من زعماء العالم وأفراد العائلة المالكة وغيرهم من الشخصيات المرموقة أنهم سيحضرون.

ولن توجه الدعوة لسوريا وفنزويلا لأن بريطانيا ليس لديها علاقات دبلوماسية معهما، فيما قال المصدر إن أفغانستان لن تُدعى بسبب الوضع السياسي الراهن هناك.

وانضمت هذه الدول إلى روسيا وميانمار وروسيا البيضاء التي لم تتم دعوتها لحضور الجنازة.

ووصل نعش الملكة التي توفيت يوم الخميس عن 96 عاما، إلى العاصمة البريطانية مساء الثلاثاء.

وبعد ليلة في قصر باكنغهام سينقل الجثمان إلى بهو ويستمنستر، أقدم صالة في البرلمان البريطاني، في موكب رسمي في وسط لندن.

ولمدة خمسة أيام، اعتبارا من الساعة 17,00 (16,00 ت غ) الأربعاء إلى الساعة 06,30 الاثنين القادم، يوم الجنازة الوطنية، يمكن للبريطانيين القدوم لوداع الملكة التي أشادوا بالإجماع بتفانيها طوال أكثر من سبعين عاما.

ويتوقع أن يزور مئات الآلاف بهو ويستمنستر الذي ستبقى أبوابه مفتوحة في هذه المناسبة 24 ساعة في اليوم. لكن الأمر يحتاج إلى الصبر بوجود طوابير طويلة يمكن أن تمتد لأميال.

خ.س/إ.ف (رويترز، أ ف ب)