 مصدر: بريطانيا تستبعد دولة عربية من جنازة الملكة إليزابيث | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.09.2022

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أخبار

مصدر: بريطانيا تستبعد دولة عربية من جنازة الملكة إليزابيث

بعد استبعاد روسيا ودول أخرى، قصرت بريطانيا دعوتها لكوريا الشمالية على مستوى السفراء لحضور جنازة الملكة إليزابيث، في حين لن ترسل دعوات إلى أفغانستان وفنزويلا ودولة عربية، حسب مصدر رسمي.

نقل جثمان الملكة إليزابيث الثانية إلى لندن

نقل جثمان الملكة إليزابيث الثانية إلى لندن

قال مصدر بوزارة الخارجية البريطانية اليوم الأربعاء (14 سبتمبر/ أيلول 2022) إن بريطانيا ستدعو ممثلا من كوريا الشمالية لحضور جنازة الملكة إليزابيث يوم الاثنين القادم، لكنها لن ترسل دعوات إلى أفغانستان وسوريا وفنزويلا.

مختارات

في مهمته الجديدة يواجه الملك تشارلز الثالث تحديات عديدة، أبرزها تحديث الملكية مع المحافظة على تقاليدها العريقة وإعادة الدفء للعلاقات العائلية. فهل ينجح في مواجهة هذه التحديات وتجاوزها؟

الخطط السرية بشأن مسار الأحداث التي تشهدها بريطانيا بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية جرى التحضير لها منذ وقت طويل فيما يُطلق عليها "عملية جسر لندن". وهذه هي تفاصيل خطة الأيام العشر من إعلان الوفاة وحتى الدفن.

اعتادت المتاجر والفنادق الأقرب إلى المقرالرسمي للنظام الملكي في لندن على كسب المال من وجودها قرب العائلة المالكة. لكن هذه المرة بدا الأمر مختلفا، فبالرغم من ازدهار البيع والتجارة، إلا أن الحزن هو سيد الموقف.

وأضاف المصدر أن الدعوة لكوريا الشمالية ستكون على مستوى السفراء.

وتقام جنازة الملكة إليزابيث في لندن يوم 19 سبتمبر/ أيلول، وأعلن بالفعل عدد من زعماء العالم وأفراد العائلة المالكة وغيرهم من الشخصيات المرموقة أنهم سيحضرون.

ولن توجه الدعوة لسوريا وفنزويلا لأن بريطانيا ليس لديها علاقات دبلوماسية معهما، فيما قال المصدر إن أفغانستان لن تُدعى بسبب الوضع السياسي الراهن هناك.

وانضمت هذه الدول إلى روسيا وميانمار وروسيا البيضاء التي لم تتم دعوتها لحضور الجنازة.

ووصل نعش الملكة التي توفيت يوم الخميس عن 96 عاما، إلى العاصمة البريطانية مساء الثلاثاء.

وبعد ليلة في قصر باكنغهام سينقل الجثمان إلى بهو ويستمنستر، أقدم صالة في البرلمان البريطاني، في موكب رسمي في وسط لندن.

ولمدة خمسة أيام، اعتبارا من الساعة 17,00 (16,00 ت غ) الأربعاء إلى الساعة 06,30 الاثنين القادم، يوم الجنازة الوطنية، يمكن للبريطانيين القدوم لوداع الملكة التي أشادوا بالإجماع بتفانيها طوال أكثر من سبعين عاما.

ويتوقع أن يزور مئات الآلاف بهو ويستمنستر الذي ستبقى أبوابه مفتوحة في هذه المناسبة 24 ساعة في اليوم. لكن الأمر يحتاج إلى الصبر بوجود طوابير طويلة يمكن أن تمتد لأميال.

خ.س/إ.ف (رويترز، أ ف ب)

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    عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

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    كان الأمير الراحل فيليب، دوق إدنبرة، ابن عم الملكة إليزابيث الثانية من الدرجة الثالثة، حيث كان كلاهما من أبناء أحفاد الملكة فيكتوريا. يقال إن إليزابيث وقعت في حب الأمير عندما كانت في الثالثة عشرة من عمرها وتزوج الاثنان في نهاية المطاف في نوفمبر 1947. لشراء المواد اللازمة لفستان زفافها، استخدمت الملكة كوبونات الحصص التموينية التي احتفظت بها بعد الحرب العالمية الثانية.

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    أصبح نورمان هارتنيل (1901-1979) المصمم الخاص للعائلة المالكة بعد سلسلة من المهام التي كلفته بها العائلة المالكة. اشتهر بصنع ثوب زفاف الأميرة إليزابيث وملابسها للتتويج. وفقًا لمجلة "فوج" البريطانية المختصة بالموضة، ابتكر هارتنيل تسعة إصدارات من الفستان واستقرت الملكة في النهاية على واحد يضم شعارات زهرية لكل بلد في المملكة المتحدة وفي الكومونولث.

  • Großbritannien Koh-i-Noor-Diamant in der Krone von Queen Mother Elizabeth

    عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

    إحدى جواهر التاج هي ألماسة من الهند

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    عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

    فترة حكمها الملكي كانت أطول فترة حكم في العالم

    أصبحت إليزابيث ملكة في 6 فبراير/ شباط 1952 بعد وفاة والدها الملك جورج السادس. لقد حكمت لسبعة عقود، أي أطول من فترة جدتها الكبرى الملكة فيكتوريا، التي شغلت المنصب لمدة 63 عاماً، من 1837 إلى 1901.

  • Deutschland Ankunft der britischen Queen

    عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

    لم تكن بحاجة إلى جواز سفر أو رخصة قيادة

    بحسب الموقع الرسمي للعائلة المالكة البريطانية، "بما أن جواز السفر البريطاني يصدر باسم صاحبة الجلالة، فليس من الضروري أن تمتلك الملكة جوازاً". ومع ذلك، فإن جميع الأعضاء الآخرين، بمن فيهم الراحل الأمير فيليب دوق إدنبرة وأمير ويلز، لديهم جوازات سفر. كانت أيضاً الشخص الوحيد في المملكة المتحدة الذي لم يحتاج إلى رخصة قيادة.

  • UK | Elizabeth II. mit Corgi

    عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

    كانت تعشق كلاب كورجي

    كل كلب له يومه الخاص، ولكن من المؤكد أن الحيوانات الأليفة الملكية لديها أيام أفضل من نظيراتها الشائعة. بدأت علاقة حب الملكة مع كلاب كورجي في ثلاثينيات القرن الماضي، عندما حصل والدها على واحدة لها اسمها "دوكي". لكن الكلبة سوزان كانت المفضلة عند الملكة، وكانت بالكاد تستطيع تحمل التخلي عنها.

  • Claire Foy in The Crown

    عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

    تم تصويرها في أكثر من 200 فيلم ومسلسل تلفزيوني

    وفقًا لموقع تصنيف الأفلام "IMDb"، كانت الملكة إليزابيث الثانية بطلة في أكثر من 225 فيلماً وثائقياً وروائياً ومسلسلاً تلفزيونياً. كما فازت بجائزة "بافتا" في عام 2013 "تقديراً لرعايتها البارزة لصناعات السينما والتلفزيون". في الصورة أعلاه صورة ثابتة من عرض "التاج" من انتاج شركة نيتفليكس، والذي تظهر فيه الممثلة البريطانية كلير فوي في دور الملكة.

  • Großbritannien Königin Elizabeth II. eröffnet das britische Parlamentsjahr mit der traditionellen Thronrede

    عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

    لم تكن أغنى شخص في بريطانيا

    تُقدر ثروة الملكية حسب مجلة فوربس بـنحو 350 مليون جنيه إسترليني (482 مليون دولار)، وتأتي هذه الثروة من استثماراتها، ومن قيمة المجوهرات والقلعتين. وتحتل إليزابيث الثانية المرتبة 372 في قائمة صنداي تايمز لأغنى 1000 شخص في المملكة المتحدة. إعداد: ماناسي غوبالاكريشنان/ ز.أ.ب


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