 مصدر أوكراني: هجوم بزوارق مسيرة يدمر سفينة عسكرية روسية | DW الأخبار | DW | 04.08.2023

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DW الأخبار

مصدر أوكراني: هجوم بزوارق مسيرة يدمر سفينة عسكرية روسية

قال مصدر في المخابرات الأوكرانية إن سفينة الإنزال أولينيجورسكي جورنياك التابعة للبحرية الروسية تعرضت لأضرار خلال هجوم بزوارق مسيرة نفذه جهاز الأمن والبحرية الأوكرانيين بالقرب ميناء نوفوروسيسك الروسي.

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