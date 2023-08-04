مصدر أوكراني: هجوم بزوارق مسيرة يدمر سفينة عسكرية روسية

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
قال مصدر في المخابرات الأوكرانية إن سفينة الإنزال أولينيجورسكي جورنياك التابعة للبحرية الروسية
تعرضت لأضرار خلال هجوم بزوارق مسيرة نفذه جهاز الأمن والبحرية الأوكرانيين بالقرب ميناء نوفوروسيسك الروسي.
اتهمت كييف موسكو بقصف ميناء لتخزين وتصدير الحبوب في منطقة أوديسا، وهو المنفذ الذي تعول عليه كييف لتصدير المنتجات الزراعية بعد انهيار اتفاق لتصدير الحبوب. وقفزت أسعار القمح والذرة في أسواق دولية بعد الإعلان عن الهجوم.
عاد اسم مدينة جدة للظهور مجددا. فبعد استضافتها لمحادثات حول السودان، ذكر تقرير صحفي أن المدينة السعودية ستستضيف جولة محادثات بشأن أوكرانيا مطلع شهر أغسطس لن تشارك فيها روسيا. السعودية لم تؤكد أو تنفي استضافتها للمحادثات.
سافر عشرات المتطرفين من ألمانيا إلى جبهات القتال منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة "فيلت آم زونتاغ" الألمانية، استناداً إلى رد وزارة الداخلية الألمانية على استفسار منها.
قال مسؤول روسي إن مسيرة هاجمت برجا تجاريا بوسط موسكو كان قد تعرض لهجوم سابق خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما أكد مسؤولون عسكريون روس صد هجمات أوكرانية على سفن في البحري الأسود.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول