مصدر أمني لبناني: الإفراج عن الصحفيين الألماني والبريطاني

أعلن مصدر أمني في لبنان أنه تم الإفراج عن الصحفيين الألماني والبريطاني، اللذين تم اعتقالهما في وقت سابق اليوم الإثنين (28 يونيو/ حزيران 2021) بالقرب من مطار بيروت الدولي وذلك أثناء قيامهما بالتغطية الإخبارية بشأن نقص الوقود في منطقة خاضعة لسيطرة حزب الله اللبناني الموالي لإيران.

وقال المصدر إن الأمن اللبناني أطلق سراح الصحفيين البريطاني ماثيو كيناستون والصحفية الألمانية المستقلة ستيلا مينر مساء اليوم الاثنين. وبعد الإفراج عنها، نشرت الصحفية الألمانية تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تقول فيها: "كلانا بخير ولكننا نشعر بالإرهاق".

وكان القائم بالأعمال البريطاني في لبنان مارتن لونجدن قد وصف في تغريدة على موقع "تويتر" اعتقال الصحفيين الاثنين بالحادث "الخطير والمقلق".

وكان الموقع الإخباري اللبناني "ناو" أفاد بأن مراسله البريطاني اعتقل من قبل رجال يتنكرون في زي ميليشيا حزب الله. وذكر الموقع الإخباري بأن مراسله كان يجري تغطية إخبارية عن نقص البنزين من محطة بنزين على طريق المطار قبل إلقاء القبض عليه، مشيرا إلى أنه أرسل رسالة صوتية إلى زميل له.

وكان مصدر أمني لبناني أكد اعتقال صحفيين ألماني وبريطاني بالقرب من مطار بيروت الدولي، وذلك أثناء قيامهما بالتغطية الإخبارية بشأن نقص الوقود في منطقة خاضعة لسيطرة حزب الله اللبناني الموالي لإيران.

وذكر الموقع الإخباري اللبناني "ناو" أن مراسله البريطاني اعتقل من قبل رجال يرتدون زي ميليشيا حزب الله.

وأفاد الموقع الإخباري بأن مراسله كان يجري تغطية إخبارية عن نقص البنزين من محطة بنزين على طريق المطار قبل إلقاء القبض عليه، مشيرا إلى أن مراسله أرسل رسالة صوتية إلى زميل له.

وقال متحدث باسم حزب الله لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الصحفيين الاثنين لم يطلبا إذنًا من المكتب الإعلامي للحزب.

وعادة ما يُطلب من الصحفيين إبلاغ المكتب الإعلامي لحزب الله قبل تغطية الأخبار في المناطق التي يسيطر عليها ، وخاصة في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل الحزب الموالي لإيران.

ع.ج.م/أ.ح (د ب أ)