 مصدر أمني لبناني: الإفراج عن الصحفيين الألماني والبريطاني | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.06.2021

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مصدر أمني لبناني: الإفراج عن الصحفيين الألماني والبريطاني

ذكر مصدر أمني لبناني أنه تم الإفراج عن الصحفيين الألماني والبريطاني اللذين اعتقلا في وقت سابق. وكانت مصادر دبلوماسية وأمنية كشفت عن اعتقال الصحفيين أثناء القيام بعملهما في بيروت من قبل رجال يرتدون زي ميليشيا حزب الله.

حسب المصادر اعتقلا الصحفيان أثناء قيامهما بتغطية أزمة نقص الوقود في بيروت

حسب المصادر اعتقلا الصحفيان أثناء قيامهما بتغطية أزمة نقص الوقود في بيروت

أعلن مصدر أمني في لبنان أنه تم الإفراج عن الصحفيين الألماني والبريطاني، اللذين تم اعتقالهما في وقت سابق اليوم الإثنين (28 يونيو/ حزيران 2021) بالقرب من مطار بيروت الدولي وذلك أثناء قيامهما بالتغطية الإخبارية بشأن نقص الوقود في منطقة خاضعة لسيطرة حزب الله اللبناني الموالي لإيران.

وقال المصدر إن الأمن اللبناني أطلق سراح الصحفيين البريطاني ماثيو كيناستون والصحفية الألمانية المستقلة ستيلا مينر مساء اليوم الاثنين. وبعد الإفراج عنها، نشرت الصحفية الألمانية تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تقول فيها: "كلانا بخير ولكننا نشعر بالإرهاق".

وكان القائم بالأعمال البريطاني في لبنان مارتن لونجدن قد وصف في تغريدة على موقع "تويتر" اعتقال الصحفيين الاثنين بالحادث "الخطير والمقلق".

وكان الموقع الإخباري اللبناني "ناو" أفاد بأن مراسله البريطاني اعتقل من قبل رجال يتنكرون في زي ميليشيا حزب الله. وذكر الموقع الإخباري بأن مراسله كان يجري تغطية إخبارية عن نقص البنزين من محطة بنزين على طريق المطار قبل إلقاء القبض عليه، مشيرا إلى أنه أرسل رسالة صوتية إلى زميل له.

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أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن أزمة لبنان هي محلية وداخلية، ملوحاً بعقوبات قد تطال مسؤولين عن الجمود السياسي ومؤكداً على أن الحل الوحيد أمام لبنان هو الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

من رحم احتجاجات خريف عام 2019 ولدت الحركة السياسية "منتشرين". حركة يقف خلفها شباب لبنانيون يريدون خلق بديل للفساد السياسي للنخب، متجاوزين الفوارق الطائفية. فهل باستطاعتهم تقديم الأمل للبنان؟

وكان مصدر أمني لبناني أكد اعتقال صحفيين ألماني وبريطاني بالقرب من مطار بيروت الدولي، وذلك أثناء قيامهما بالتغطية الإخبارية بشأن نقص الوقود في منطقة خاضعة لسيطرة حزب الله اللبناني الموالي لإيران.

وذكر الموقع الإخباري اللبناني "ناو" أن مراسله البريطاني اعتقل من قبل رجال يرتدون زي ميليشيا حزب الله.

وأفاد الموقع الإخباري بأن مراسله كان يجري تغطية إخبارية عن نقص البنزين من محطة بنزين على طريق المطار قبل إلقاء القبض عليه، مشيرا إلى أن مراسله أرسل رسالة صوتية إلى زميل له.

وقال متحدث باسم حزب الله لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الصحفيين الاثنين لم يطلبا إذنًا من المكتب الإعلامي للحزب.

وعادة ما يُطلب من الصحفيين إبلاغ المكتب الإعلامي لحزب الله قبل تغطية الأخبار في المناطق التي يسيطر عليها ، وخاصة في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل الحزب الموالي لإيران.

ع.ج.م/أ.ح (د ب أ)

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