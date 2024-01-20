مصدران أمنيان: مقتل عضو بحزب الله في ضربة إسرائيلية

لقي عنصر في حزب الله ومدني لبناني مصرعهما في استمرار لجولات القتال والاشتباكات المتقطعة مع إسرائيل. وكانت الأنباء قد وردت في بادئ الأمر أن القتيلين من حركة حماس.

قال مصدران أمنيان في لبنان لرويترز إن ضربة إسرائيلية على جنوب البلاد اليوم السبت (20 كانون الثاني/يناير 2024) أدت إلى مقتل عضو في حزب الله ومواطن لبناني آخر بعد أن قالا في وقت سابق إن القتيلين عضوان بحركة حماس.

وتشن إسرائيل غارات جوية على جنوب لبنان مستهدفة الجماعات الفلسطينية المسلحة المتمركزة هناك بالإضافة إلى جماعة حزب الله التي تطلق صواريخ عبر الحدود على إسرائيل.

قالت مصادر أمنية لبنانية إن جماعة حزب الله المدعومة من إيران والجيش الإسرائيلي تبادلا إطلاق النار اليوم السبت عبر الحدود مع لبنان، حيث قتل اثنان من ركاب إحدى السيارات على الجانب اللبناني. وأضافت أن السيارة أصيبت بصاروخ. ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق على التقرير، ولم يتضح من أين أطلق الصاروخ.

وقالت جماعة حزب الله إن قواتها شنت ثلاث هجمات على القوات الإسرائيلية وإن القوات الإسرائيلية تعرضت للهجوم بالقرب من قلعة هونين وهي حصن صليبي سابق قرب مستوطنة مارجاليوت الإسرائيلية على بعد أقل من كيلومتر جنوبي الحدود.

وأضافت أن هجمات أخرى نفذت على القوات الإسرائيلية قرب مستوطنة زاريت الحدودية الإسرائيلية. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات على الجانب الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رد بإطلاق النار على المواقع في جنوب لبنان التي استهدف منها شمال إسرائيل. وقصفت القوات الجوية الإسرائيلية مواقع يستخدمها "إرهابيون"، وموقع مراقبة تابع لحزب الله، ومنحدر به منصة لإطلاق الصواريخ بالقرب من العديسة. وقال الجيش الإسرائيلي إن الدبابات في هار دوف أطلقت النار من مرتفعات الجولان عبر الحدود لمواجهة تهديد خلال الليل.

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول عربية. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

خ.س/ع.أ.ج (رويترز، د ب أ)