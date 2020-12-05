 مصاعب وعقبات تعترض طريق تأهيل أئمة المساجد في فرنسا | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 09.12.2020

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ثقافة ومجتمع

مصاعب وعقبات تعترض طريق تأهيل أئمة المساجد في فرنسا

تراهن فرنسا على تأهيل وتكوين الأئمة مستقبلا داخل البلاد، ومنع استقدامهم من دول أخرى مثل تركيا والمغرب والجزائر. و"مجلس الأئمة" الوطني سيتولى مسؤولية اختيار وتأهيل وتكوين الأئمة. وهذا المشروع ستنفذه منظمة مثيرة للجدل!

رجال شرطة أمام المسجد الكبير في باريس

مجلس الأئمة الوطني سيتولي مسؤولية تأهيل الأئمة في فرنسا مستقبلا

الرئيس يمارس الضغط

منح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون 14 يوما للمجلس الإسلامي الفرنسي في نوفمبر/ تشرين الثاني من أجل تبني "ميثاق قيم الجمهورية". وبموجبه يعترف اتحاد المنظمات الإسلامية بقيم الجمهورية وأن الإسلام في فرنسا يشكل دينا وليس حركة سياسية ويعلن نهاية التدخل من الخارج. كما يُتوقع إنشاء "مجلس وطني للأئمة" لاختيار وتكوين الأئمة في فرنسا.

هناك ضغط كبير من السياسة على المنظمات والجمعيات الإسلامية، وهذا يتضح أيضا في طريقة تواصل متغيرة. ففي بداية السنة حصلت ضجة بعدما برر المندوب العام للمجلس الإسلامي التهديدات الموجهة ضد المراهقة ميلا (16عاما) التي انتقدت بشكل فظيع الإسلامفي الانترنيت وتلقت تهديدات بالقتل واضطرت للاختباء بعدها. وقد برر المندوب تلك التهديدات بالقول "لقد أهانت الدين والآن وجب عليها تحمل تبعات كلماتها"، كما علق ممثل الاتحاد الإسلامي على مصير التلميذة التي وَضعت تحت حماية الشرطة.

عبد الله زكري، المندوب العام للمجلس الفرنسي للديانة الاسلامية

عبد الله زكري، المندوب العام للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، أثارت تصريحاته حول المراهقة ميلا ضجة في فرنسا

وفي الأثناء يؤكد المجلس الإسلامي على حرية التعبير أكثر في رسائله. وبعد نشر الرسوم الكاريكاتور للنبي محمد دعا الاتحاد في سبتمبر/ أيلول المسلمين إلى تجاهل تلك الرسوم.

مختارات

عقد المجلس الفرنسي للديانة الإسلاميّة اجتماعاً نهاية الأسبوع، من أجل العمل على مسألة منع التطرف وتفكيك الخطاب المتطرّف، وتدريب رجال الدين. جاء ذلك ذلك بعد مطالبة الرئيس الفرنسي بإعادة "هيكلة الإسلام" في فرنسا.

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان خلال زيارته إلى القاهرة، والتي تهدف إلى تهدئة أزمة الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد، على "الاحترام العميق للاسلام".

والمجلس الإسلامي الفرنسي أَنشأ في عام 2003 بدعم من الحكومة. فوزير الداخلية آنذاك، نيكولا ساركوزي، أقنع الاتحادات الكبيرة للمنظمات الإسلامية من جذور مغربية وجزائرية وتركية بإنشاء ممثلية وطنية وجعلها طرف حوار مع السياسة. لكن المجلس لم يحصل على دعم واسع من المسلمين في فرنسا رغم مرور سنوات على إنشائه. "لدينا اسلام منقسم للغاية في فرنسا،حيث هناك كثير من المجموعات المحلية المنضوية جزئيا في اتحادات أكبر"، تقول آن لور تفيلينغ الباحثة بجامعة ستراسبورغ في موضوع الأقليات الدينية، وتضيف "بعضها ممثل في المجلس الإسلامي الفرنسي، والبعض الآخر لا. وحتى النظام الانتخابي للمجلس الإسلامي هو اليوم مثير للجدل".

مرتبط بتحويلات من الخارج

وتولي المجلس الإسلامي الفرنسي مسؤولية "مجلس الأئمة"، يقابل برفض كثير من المسلمين. فأكثر من 1000 من بين 2600 مسجد في فرنسا لم يشاركوا في الانتخابات الأخيرة لاختيار المجلس الإسلامي الفرنسي، ينتقد طارق أوبرو, إمام مسجد الهدى في بوردو، المجلس في مقال له نشرته صحيفة "لوموند". فالاتحادات المنضوية في المجلس الإسلامي الفرنسي يقودها ممثلون بدون تكوين ديني أساسي. وهؤلاء الأشخاص كما يقول أوبرو يهتمون بالجانب السياسي أكثر من الديني. كما أن كثير من الممثلين مرتبطون بهبات وتحويلات مالية من الخارج. وأوبرو المعروف في فرنسا كصوت معتدل ومن يشاطره موقفه هذا، يطالبون بوضع المسؤولية عن "مجلس الأئمة" في يد أئمة وإبعادها عن الخضوع للاتحادات الإسلامية.

الصورة من مسجد ليل

يوجد أكثر من 2600 مسجد ودار عبادة للمسلمين في فرنسا

وقف السفر ابتداء من 2024

والحكومة لم تتخذ موقفا بعد من هذا الحراك والمجلس الإسلامي الفرنسي يبقى في الأثناء هو محاورها الأساسي. كما أن الحكومة تكون قد استجابت "بمجلس الأئمة" لطلب يتم التعبير عنه منذ سنوات طويلة في فرنسا: مزيد من التأثير في الاختيار والتأهيل ومراقبة الأئمة. وتعليمات الرئيس ماكرون واضحة: التأثير المالي والأيديولوجي من الخارج يجب الحد منه. وفي هذا الإطار أعلن ماكرون عن إنهاء عملية "إرسال أئمة" بشكل تدريجي. وإذا ما انتهت في السنوات الثلاث المقبلة إقامات الأئمة القادمين من تركيا والجزائر أو المغرب، يجب فرض حظر على السفر، استقدام الأئمة، ابتداء من 2024.

مشكلة العلمانية

وهناك إجماع في الوسط السياسي على ضرورة تمتع الإسلام في فرنسا باستقلالية أكبر بعيدا عن التأثيرات الأجنبية. "فالأئمة الذين يُرسلون إلى فرنسا ليس لهم في الغالب إلمام بالثقافة الفرنسية. وينقصهم الوعي بالعلمانية"، تقول سيلفي توسكير أنغو، الباحثة بجامعة باريس في الإسلام في نظام التعليم الفرنسي والألماني. والعلمانية في فرنسا تشكل حجر عثرة في طريق تعامل الدولة والسياسة مع موضوع الإسلام. وبما أن الدولة عليها وفق القانون الابتعاد عن القضايا الدينية، فهي قادرة فقط عبر طرق غير مباشرة على ممارسة التأثير. فحتى دعم بناء المساجد يبقى محظورا على القطاع العام في فرنسا، بالرغم من أن له اهتمام بأن يحصل أكثر من خمسة ملايين مسلم في البلاد على دور عبادة محترمة.

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في خطاب له بالقرب من باريس 02.10.2020

الرئيس ماكرون عرض في مطلع أكتوبر مشروعه لمكافحة "الانفصال الاسلاموي"

إمام.. وظيفة ثانوية

وفي مجال تكوين وتاهيل الأئمة تبقى الدولة بدون سلطة. وحقيقة أن تختار المساجد فقط أئمة مرخص لهم للوعظ، لا يمكن لها فرضها. والجامعات الحكومية سيكون لها دور أكبر في تكوين الأئمة وتأهيلهم. ومنذ عدة سنوات تمنح جامعات فرنسية شهادات في العلوم الإسلامية، ولكن لكل جامعة شروطها الخاصة. لكن الاهتمام بذلك من جانب الجالية المسلمة ضعيف إلى حد الآن. و80 في المائة من الأموال التي تحصل عليها المساجد تأتي من تبرعات الأشخاص، وبالتالي الإمام الذي يأتي من الخارج يخفف العبء على ميزانية المساجد.

تشديد القوانين

وفي حال تنفيذ حظر السفر على الائمة الأجانب، فإن الضغط سيزداد على المساجد والجالية المسلمة، وربما الضغط من أجل دخل أفضل. "وظيفة الإمام هي في الغالب وظيفة بين وظائف أخرى. ودخله ليس جيدا" كما تقول تفيلينغ. وإن تأهيلا ودراسة مكلفة ومتعبة تبدو في هذا الإطار أقل جاذبية. وحتى انقضاء المدة التي حددها ماكرون على الاتحادات الإسلامية التفاهم على اقتراح للميثاق و"مجلس الأئمة". وبعدها بيومين، حيث تصادف الذكرى الـ 115 للفصل بين الكنيسة والدولة في فرنسا، سيتم تبني "القانون الجديد لتعزيز مبادئ الجمهورية" من قبل مجلس الوزراء. ومن بين الأشياء التي ينص عليها القانون هو مكافحة خطاب الكراهية في الانترنيت.

وفي حال تنفيذ حظر السفر على الائمة الأجانب، فإن الضغط سيزداد على المساجد والجالية المسلمة، وربما الضغط من أجل دخل أفضل. "وظيفة الإمام هي في الغالب وظيفة بين وظائف أخرى. ودخله ليس جيدا" كما تقول تفيلينغ. وإن تأهيلا ودراسة مكلفة ومتعبة تبدو في هذا الإطار أقل جاذبية. وحتى انقضاء المدة التي حددها ماكرون على الاتحادات الإسلامية التفاهم على اقتراح للميثاق و"مجلس الأئمة". وبعدها بيومين، حيث تصادف الذكرى الـ 115 للفصل بين الكنيسة والدولة في فرنسا، سيتم تبني "القانون الجديد لتعزيز مبادئ الجمهورية" من قبل مجلس الوزراء. ومن بين الأشياء التي ينص عليها القانون هو مكافحة خطاب الكراهية في الانترنيت.

أندرياس نول/ م.أ.م

  • Frau mit Kopftuch in Frankreich (AP)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    فرنسا

    تعد فرنسا البلد الذي يوجد فيه أكبر عدد من المسلمين في أوروبا، إذ يقدر عددهم بحوالي 5 مليون مسلم. أغلب هؤلاء المسلمين ينتمون إلى دول المغرب العربي وشمال أفريقيا. عرفت أعداد المسلمين في فرنسا تزايداً ملحوظاً بعد الحرب العالمية الأولى، إذ كان البلد في حاجة إلى الأيدي العاملة.

  • Köln Moschee (Getty Images/M. Hitij)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    ألمانيا

    تعتبر ألمانيا من بين أهم الدول التي قصدها مسلمون منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ويقدر عدد المسلمين في ألمانيا بحوالي 5 مليون شخص. وتتجاوز نسبة الأتراك الثلثين. كما أن عدد المسلمين بهذا البلد عرف تزايداً، خصوصاً ما بين عامي 2010 و2016، حيث قصدها حوالي مليون لاجئ. وحسب الدراسات فإن 86 بالمائة من اللاجئين الذين قصدوا ألمانيا مسلمون. ويضم البلد مئات المساجد وعشرات المراكز الدينية.

  • Symbolbild - Muslime in England (Getty Images/D. Kitwood)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    بريطانيا

    يتمركز أغلب المسلمين في بريطانيا في العاصمة لندن. وتنقسم أصولهم بين قادمين من الهند، الشرق الأوسط وأفريقيا. أحدث دراسة في الموضوع أشارت إلى أن المملكة المتحدة لم يدخلها لاجئون مسلمون كثر بين 2010 و2016، إذ قدر عددهم بـ 60 ألف. وبشكل عام، فعدد المسلمين الذين وصلوا إلى المملكة منذ 2010 يناهز 43 بالمائة من المهاجرين لبريطانيا.

  • Die große Moschee von Cordoba (Fotolia/Mariusz Prusaczyk)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    إسبانيا

    عاش جزء من إسبانيا تحت الحكم الإسلامي لفترة طويلة، وما تزال تحتفظ في بعض مدنها بآثار ذلك. حسب إحصاءات 2012، فإن أكثر من مليون و900 ألف شخص يعتنقون الدين الإسلامي في البلد. ينحدر أكثرية المسلمين هناك من الأصول الأمازيغية، خاصة من شمال المغرب وبعض البلدان الإفريقية. ويتوزع المسلمين على مدن عديدة أهمها: مدريد وكتالونيا والأندلس وفالنسيا ومورثيا وكانارياس..

  • Italien Teilnehmer der Muslimischen Gemeinde in der Santa Maria Caravaggio- Kirche (picture-alliance/dpa/F. Lo Scalzo)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    إيطاليا

    حسب إحصائية تعود لـ2016، فإن المغاربة المسلمين يقدرون بحوالي نصف مليون مسلم، ضمن أكثر من مليون و700 ألف شخص يعتنق الإسلام. المسلمون في إيطاليا يتركزون في الجهات الصناعية في شمال البلد، كما تضم العاصمة لوحدها أزيد من 100 ألف مسلم. وبالنسبة لدور العبادة، فتضم روما واحداً من أكبر المساجد في أوروبا فضلاً عن مساجد أخرى تنتشر في المدن والحواضر.

  • Niederlande Muslimische Frauen in Amsterdam (Getty Images/AFP/A. Johnson)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    هولندا

    في العقود الأخيرة من القرن الماضي، استقطبت هولندا اليد العاملة من "بلدان مسلمة" كتركيا والمغرب. وتشير بيانات إلى أن عدد المسلمين في هولندا تجاوز 850 ألف مسلم في 2006. كما أشارت صحيفة AD الهولندية مؤخراً إلى أن الإسلام يعرف انتشاراً واسعاً داخل البلد، وعززت ذلك بأرقام تفيد تنامي الإسلام بامستردام على غرار الديانات الأخرى.

  • Große Moschee in Brüssel (DW/K. Hameed)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    بلجيكا

    يقصد الكثير من المسلمين بلجيكا، ويتجاوز عددهم هنالك 700 ألف مسلم من أصول مغربية بالدرجة الأولى. يحتل الإسلام الرتبة الثانية ضمن الديانات المعتنقة في البلد. وحسب تقرير لجريدة الإيكومنست البلجيكية، في وقت سابق، فإن نصف أطفال المدارس الحكومية في بروكسيل من عائلات مسلمة. كما يوجد في العاصمة أكثر من 300 مسجد. تعترف بلجيكا بالدين الإسلامي وتخصص ميزانية لتدريس التربية الإسلامية، ودفع رواتب بعض الأئمة.

  • Dänemark Burka-Verbot (picture-alliance/Scanpix Denmark/S. Bidstrup)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    الدانمارك

    وصل الإسلام حديثاً إلى الدنمارك وذلك مع هجرة العمال المسلمين بدءاً من منتصف القرن العشرين. ويقدر عدد المسلمين حوالي 300 ألف مسلم، أي 5 بالمائة تقريباً من سكان الدنمارك. وينحدر أغلبهم من تركيا ودول عربية. كما يوجد من بين المسلمين ألبان وباكستانيون ودنماركيون

  • Griechenland improvisierte Moscheen in Athen (Getty Images/M. Bicanski)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    اليونان

    تقدر نسبة المسلمين في اليونان بحوالي 3 بالمائة من إجمالي السكان. وتعتبر اليونان من بين الدول الأولى التي عرفت الإسلام، إذ قدمت جيوش المسلمين إلى جزيرة "رودوس" أول مرة عام 654 ميلادي. يوجد خمس مجموعات سكانية مسلمة في البلد، تنقسم إلى: أتراك وبوماك وألبان وغيرهم إضافة إلى المهاجرين. يوجود الكثير من المساجد في البلد، ويرجع الكثير منها للعهد العثماني.

  • Moschee in Warschau Polen (GNU)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    بولندا

    تعود بدايات المسلمين في بولندا إلى القرن الرابع عشر ميلادي. ويعتبر حالياً عدد المسلمين هناك قليلاً مقارنة بالبلدان الأوروبية الأخرى. توجد بعض الإشارات التي تقول أن عدد هؤلاء يصل إلى 31 ألف مسلم فقط، أي ما يقارب 1 بالمائة من مجموع عدد السكان. ويوجد أكبر تجمع إسلامي في مدينة بياوتسنوك. تشير بعض الإحصائيات إلى أن عدد المسلمين، عام 2050، سيصير ضعف العدد الذي يوجد عليه الآن. إعداد: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


 

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