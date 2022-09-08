مصارف لبنان.. بين سندان الأزمة المالية ومطرقة غضب المودعين

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حالات اقتحام مودعين لمصارفَ في لبنان تتزايد وتحذيرات من تفاقمها في الفترة المقبلة.. فهل نحن بصدد ظاهرة في المجتمع اللبناني؟ وأي خيارات أمام السلطات اللبنانية لمعالجتها؟
فرضت قوات الأمن اللبنانية طوقاً مشدداً حول أحد المصارف في بيروت بعد أن اقتحم مسلح البنك واحتجز موظفين وعملاء مطالباً بالحصول على وديعته المجمدة. ورابطة المودعين تحمل السلطات مسؤولية أي عنف ضد المصارف.
وصل ملف رياض سلامة إلى نيابة مكافحة الفساد بباريس، في قضية من شأنها توضيح مصدر ثروة سلامة العقارية الضخمة الذي تواجهه انتقادات داخل لبنان، في ظرفية تعاني فيها البلاد ماديا. محامو سلامة وصفوا الاتهامات بـ"بلاغات كاذبة".
انتخب مجلس النواب اللبناني نبيه بري رئيساً له للمرة السابعة على التوالي، في أول جلسة يعقدها البرلمان الجديد الذي بات يضم كتلاً غير متجانسة لا يحظى أي منها بأكثرية مطلقة.
تستأنف الحكومة اللبنانية الجديدة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بعد توقف دام لأكثر من عام لإنهاء الأزمة الاقتصادية الطاحنة، فيما بدت نبرة الخبراء أقل تفاؤلا وسط تحذيرات من أن نجاح المفاوضات ليس مضمونا.
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