 مصارف لبنان.. بين سندان الأزمة المالية ومطرقة غضب المودعين | مسائية DW | DW | 14.09.2022

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مسائية DW

مصارف لبنان.. بين سندان الأزمة المالية ومطرقة غضب المودعين

حالات اقتحام مودعين لمصارفَ في لبنان تتزايد وتحذيرات من تفاقمها في الفترة المقبلة.. فهل نحن بصدد ظاهرة في المجتمع اللبناني؟ وأي خيارات أمام السلطات اللبنانية لمعالجتها؟

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Riad Salameh, the governor of Lebanon's Central Bank, speaks during a press conference, in Beirut, Lebanon, Nov. 11, 2019. On Monday, Jan. 25, 2021, Lebanon’s foreign minister held talks Monday, Jan 25, 2021, with the Swiss ambassador to Beirut after Switzerland started a probe into possible money laundering and embezzlement at the Mideast country’s central bank. On Monday, the governor issued a statement saying reports about large transfers “are very exaggerated and have nothing to do with reality.” (AP Photo/Hussein Malla)

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