مصارف لبنان.. بين سندان الأزمة المالية ومطرقة غضب المودعين

إعادة انتخاب بري رئيساً لبرلمان لبنان للمرة السابعة على التوالي

انتخب مجلس النواب اللبناني نبيه بري رئيساً له للمرة السابعة على التوالي، في أول جلسة يعقدها البرلمان الجديد الذي بات يضم كتلاً غير متجانسة لا يحظى أي منها بأكثرية مطلقة.