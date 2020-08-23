مصادمات واعتقالات في باريس عقب خسارة نهائي أبطال أوروبا

قالت الشرطة الفرنسية في تغريدة على موقع تويتر إنها ألقت القبض على 148 شخصاً خلال أعمال شغب اندلعت مساء الأحد (23 أغسطس/ آب 2020) قبيل انتهاء نهائي أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ الألماني وفاز فيها الفريق الألماني بهدف دون رد.

وأعرب المشجعون الذين أثاروا الشغب، عن خيبة أملهم لهذه الخسارة وذلك خلال تجمعهم بالقرب من استاد "بارك دو برنس" أو "حديقة الأمراء" وكذلك بالقرب من قصر الإليزيه.

وشهدت أحداث الشغب التي كانت قد بدأت خلال سير المباراة، مصادمات مع الشرطة حول الاستاد، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد المحتشدين الذين اصطحبوا معهم الألعاب النارية. وقام مثيرو الشغب بحرق بعض إطارات السيارات وحطموا النوافذ والمتاجر في شارع الشانزليزيه.

ورغم وباء كورونا تجمع حوالي 5000 آلاف من مشجعي سان جيرمان في "حديقة الأمراء" لمتابعة أحداث المباراة، قبل أن يتزايد العد وتتسع رقعة التجمهر لتصل إلى قرب قصر الإليزيه.

وحسب الشرطة الفرنسية تم فرض غرامات على حوالي 400 شخص بسبب مخالفة إجراءات الوقاية من كورونا ولبس الكمامات.

في المقابل، نزل المشجعون في مدينة ميونخ الألمانية إلى الشوارع للاحتفال بفوز فريقهم باللقب الأوروبي واستكمال الثلاثية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) في الموسم الحالي.

واندفع مئات المشجعين سريعاً إلى شارع ليوبولد بوسط مدينة ميونخ حيث يشتهر هذا المكان باحتفالات السيارات، وأطلق البعض أبواق السيارات فيما لوح آخرون بالأعلام بطول الشارع.

وأشارت الشرطة الألمانية إلى أن الوضع هادئ وأن معظم المشجعين تصرفوا بعقلانية. وقال متحدث عن الشرطة: "بشكل عام، لم تكن هناك أي مشاكل.

وتوج بايرن ميونيخ بطلاً لأوروبا للمرة السادسة بعد فوزه 1-صفر على باريس سان جيرمان في المباراة النهائية التي جرت على ملعب "دا لوز" في لشبونة دون جماهير بسبب بروتوكول صحي لتجنب تفشي فيروس كورونا المستجد، من جهته، أخفق سان جرمان، المملوك قطريا منذ 2011، في منح فرنسا لقبها الثاني في المسابقة بعد مرسيليا عام 1993.

ع.ج.م/ ع.غ (د ب أ، أ ف ب)