 مصادر: مقتل العشرات في هجوم بمنطقة أوروميا الإثيوبية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.06.2022

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مصادر: مقتل العشرات في هجوم بمنطقة أوروميا الإثيوبية

حسب روايات لعدد من السكان، أسفر هجوم شنه مسلحون في منطقة أوروميا بغرب إثيوبيا عن مقتل ما لا يقل عن 260 مدنيا على الأقل، وليس واضحا عما إذا كان لذلك مع نزاع تيغراي الذي بدات مفاوضات حذرة بشأن حله.

صورة من الأرشيف لمقاتلين من مردو جبهة تحرير شعب تيغراي (07.05.2021).

رغم التوافق على وقف إطلاق النار فإن الوضع في إثيوبيا يتجه للتأزم حسب مراقبين.

أسفر هجوم شنه مسلحون في منطقة أوروميا بغرب إثيوبيا عن مقتل 260 مدنيا على الأقل، وفقا لما ذكره اثنان من السكان قدما روايتين مفصلتين عن مشاركتهما في دفن الجثث في مقابر جماعية. وقال كلا الساكنين اللذين رفضا نشر اسميهما خوفا على سلامتهما، لرويترز إن ضحايا الهجوم الذي وقع يوم السبت من عرقية الأمهرة، وهي أقلية في المنطقة.

مختارات

ولا يوجد أي مؤشر على أن الهجوم مرتبط بشكل مباشر بالصراع في منطقة تيغراي بشمال البلاد الذي بدأ في نوفمبر تشرين الثاني 2020 وأودي بحياة الآلاف وشرد الملايين. وكان رئيس الوزراء أبي أحمد ندد في وقت سابق بما وصفه بأنه "أعمال مروعة" في أوروميا، دون أن يذكر تفاصيل.

وقال على تويتر "الهجمات على المدنيين الأبرياء وتدمير سبل العيش على يد القوات غير الشرعية وغير النظامية أمر غير مقبول" .قال أحد الساكنين إن العدد 260 قتيلا وقال الآخر إنهم 320 مما يجعل الهجوم واحدا من أكثر الهجمات دموية على المدنيين في إثيوبيا على مدى سنوات.

وقال أحد الساكنين إن المهاجمين ينتمون لجماعة من عرقية الأورومو تسمى جيش تحرير أورومو. ومضى قائلا "كانت مذبحة للأمهرة" وأوضح أنه نجا عندما اختبأ في غابة وسمع المهاجمين يتحدثون بلغة الأورومو.

وكان رئيس لجنة حقوق الإنسان المعينة من قبل الحكومة في إثيوبيا قال أمس الأحد إن جماعة تسمى جيش تحرير أورومو مسؤولة عن "هجوم دام وعمل تخريبي" في أوروميا دون الخوض في تفاصيل. ونفى جيش تحرير أورومو ضلوعه في الهجوم.

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شرق إفريقيا: ملايين الأطفال مهددون بالمجاعة

ولم يرد هايلو أدوجنا المتحدث باسم إقليم أوروميا، أو الكولونيل جيتنيت أداني المتحدث باسم الجيش الإثيوبي، أو بيلين سيوم المتحدثة باسم أبي أو المتحدث باسم الحكومة ليجيسي تولو على طلبات من رويترز للتعليق.

ويعد جيش تحرير أورومو جماعة محظورة منشقة عن جبهة تحرير أورومو، وهي جماعة معارضة سابقة كانت محظورة وعادت من المنفى بعدما تولي أبي السلطة في 2018.

في سياق متصل، وللمرة الأولى منذ بدء النزاع في تيغراي قبل 19 شهرًا، مهّد رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد الطريق علنًا أمام إجراء مفاوضات. واضطر أحمد للقيام بذلك نظرًا إلى الظروف الأمنية والاقتصادية والإنسانية في إثيوبيا، مع المخاطرة بإثارة عداء حلفائه السابقين.

وتوقف إطلاق النار في تيغراي منذ الهدنة المعلنة في آذار/ مارس. وتدرك الحكومة ومتمردو جبهة تحرير شعب تيغراي أن تحقيق انتصار عسكري مستحيل لكن الوضع الراهن لا يناسب أحدًا.

 وقال بن هانتر، محلل شؤون شرق إفريقيا في شركة "فيريسك ميبلكروفت" البريطانية للاستشارات المتعلّقة بتقييم الأخطار، لوكالة فرانس برس إن عملية التفاوض هذه هي "نتيجة أشهر طويلة من المأزق الذي لم يترك لأي من الطرفين خيارا مرضيا".

 من جانب جبهة تحرير شعب تيغراي، فإن الوضع الإنساني الكارثي في تيغراي "بحد ذاته يجعل (الوضع الراهن) غير قابل للاستمرار"، وفق ما اوضح لوكالة فرانس برس أويت ويلدمايكل، الخبير في شؤون القرن الإفريقي في جامعة كوينز (كندا).

ح.ز/ ع.ج.م (رويترز، أ.ف.ب)

  • Äthiopien: Kaffee-Bohnen aus Bonga (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    لا يستطيع ملايين الناس في مختلف دول العالم التخلي عن فنجان القهوة الصباحي. لكن الكثيرين لا يعرفون مصدر فنجان القهوة الذي تبدأ رحلته من أثيوبيا. وتأتي القهوة في المركز الثاني على قائمة صادرات الدولة الواقعة في شرق أفريقيا. وتتم تعبئة الحبوب الطازجة في أكياس يتسع كل واحد منها لـ 60 كيلوغراماً ليتم توزيعها لمختلف الدول.

  • Äthiopien: Herkunft des Kaffees (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    بونغا هي منطقة منسية في جنوب غرب أثيوبيا رغم أهميتها لصناعة القهوة في العالم. تقع بونغا في قلب الغابات وتنتشر شجيرات القهوة في كل بقعة من بقاعها. كما أنها من أهم مناطق إنتاج العسل أيضاً.

  • Äthiopien: Kaffee-Anbau (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    يرجع اكتشاف القهوة في بونغا للقرن السادس. وتقول الأساطير إن أحد رعاة الغنم لاحظ حالة النشاط المفرط التي سيطرت على أغنامه بعد تناولهم لحبوب غريبة عليه، وهي حبوب القهوة. وبدافع الفضول، تناول هذا الراعي نفس الحبوب ليعيش نفس حالة النشاط.

  • Äthiopien: Kaffee-Bauer (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    تعتبر أثيوبيا اليوم أكبر منتج للقهوة في أفريقيا. وينتج صغار المزارعين الجزء الأكبر من إجمالي إنتاج البلاد للقهوة، المعروفة بـ"الذهب الأسود". ويعيش نحو 15 مليون شخص في أثيوبيا على زراعة حبوب البن. صدرت أثيوبيا الموسم الماضي ما قيمته نحو 900 مليون دولار من حبوب القهوة.

  • Äthiopien: Kaffee-Anbau (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    يختلف مذاق القهوة بحسب مكان زراعة حبوبها. هنا توفر المزارع المحيطة ببونغا أفضل ظروف لزراعة حبوب القهوة، على ارتفاع يتراوح بين 900 و1800 متر فوق سطح البحر. وتساهم أوراق الأشجار المحيطة بحبوب البن في نمو الحبوب ببطء، ما يزيد من تركيز طعمها.

  • Äthiopien: Kaffee-Produktion (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    تجتذب هذه الغابات النحل، ما يزيد من إنتاج العسل بكافة ألوانه في تلك المنطقة. ويستخدم هذا العسل في إنتاج "نبيذ العسل" الذي تشتهر به أثيوبيا.

  • Äthiopien: Kaffee-Anbau (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    يقول أحد مربي النحل: "لا أفكر أبداً في الانتقال من هنا والعيش في المدينة والتخلي عن كل هذا"، مشيراً إلى الغابات المحيطة بقريته، ومضيفاً أن هذه المنطقة تجمع كل ما يحتاجه الإنسان.

  • Äthiopien: Kaffee-Anbau (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    يتميز أهل بونغا بالطبع بطريقتهم ومراسمهم الخاصة في إعداد القهوة، إذ يتم تحميص حبوب البن على الفحم الساخن ثم طحنها في أوعية خشبية، وأخيراً يتم طهيها في أوان خاصة. وتعرف هذه القهوة في أثيوبيا باسم "بونا".

    الكاتب: جيمس جيفري/ ابتسام فوزي


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