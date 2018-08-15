مصادر: محكمة تركية ترفض مجدداً الإفراج عن القس الأمريكي

رفضت محكمة تركية الأربعاء (15 آب/أغسطس 2018) طلباً جديداً للإفراج عن القس الأميركي أندرو برونسون الذي يثير احتجازه أزمة حادة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية. وقررت محكمة مدينة إزمير رفض الطلب مؤكدة أن برونسون سيبقى قيد الإقامة الجبرية، حسبما أفادت وكالة الأناضول الرسمية.

وبدوره، أكد محامي الدفاع جيم هالفورت لرويترز اليوم الأربعاء إن محكمة تركية رفضت التماساً من موكله لإطلاق سراحه ورفع حظر السفر المفروض عليه لكن محكمة أعلى درجة لم تصدر قرارها بعد بشأن الالتماس وستنظر لاحقاً في طلب موكله.

وقد اعتقلت السلطات برونسون وهو من ولاية كارولاينا الشمالية، في تشرين الأول/أكتوبر 2016 بتهمة "التجسس" وأنشطة "إرهابية". ويرفض القس برونسون المقيم في تركيا منذ نحو عشرين عاماً، هذه الاتهامات.

وبعد أكثر من عام ونصف من السجن السابق للمحاكمة، تم وضعه قيد الإقامة الجبرية في تموز/يوليو رغم النداءات المتكررة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإطلاق سراحه وإعادته إلى الولايات المتحدة.

وأعلن البيت الأبيض الثلاثاء إن ترامب يشعر "بالكثير من الإحباط بسبب عدم الإفراج عن القس" الذي كان يتولى إدارة كنيسة بروتستانتية صغيرة في محافظة إزمير قبل اعتقاله. ولا تزال محاكمته جارية، ومن المقرر عقد الجلسة التالية في 12 تشرين الأول/أكتوبر.

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)

