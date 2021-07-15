 مصادر: محكمة إيرانية تحكم بحبس مواطنة ألمانية إيرانية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.08.2021

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مصادر: محكمة إيرانية تحكم بحبس مواطنة ألمانية إيرانية

بتهمة قيادة جماعة غير مشروعة والترويج ضد النظام الإسلامي، ذكرت مصادر قضائية أن مواطنة ألمانية من أصول إيرانية تلقت حكماً طويلاً بالسجن. وكانت المواطنة تعيش في مدينة كولونيا، وتحاول ابنتها لفت النظر إلى قضيتها.

حصلت المهندسة المعمارية الإيرانية ناهد ت على الجنسية الألمانية عام 2003، وتم اعتقالها في طهران عام 2020

حصلت المهندسة المعمارية الإيرانية "ناهد ت" على الجنسية الألمانية عام 2003، وتم اعتقالها في طهران عام 2020

أفادت مصادر قضائية أن المواطنة الألمانية-الإيرانية "ناهد ت." حُكم عليها بالسجن لمدة طويلة بتهمة القيام بأنشطة سياسية غير مشروعة في إيران.

وذكر المحامي مصطفى نيلي  على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الأربعاء (الرابع من أغسطس/ آب 2021) أن "ناهد ت." تلقت حكماً بالحبس عشر سنوات بتهمة "قيادة جماعة غير مشروعة"، ولمدة ثمانية أشهر بتهمة الترويج ضد النظام الإسلامي. ولم يوضح المحامي أي نوع من الجماعات غير المشروعة والترويج التي أشار لها حكم المحكمة.

وبحسب نيلي، يستند الحكم إلى قاعدة إسلامية تُطبق التوبة كمعيار للعقوبة. وفي هذه القضية، يمكن للمرأة البالغة من العمر 67 عاماً أن تأمل في ظروف مخففة، وفقاً لتقدير القاضي. ووفقاً لخبراء قانونيين، قد يعني هذا عقوبة سجن أقصر أو حتى غرامة.

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واعتُقلت "ناهد ت." في منزلها بطهران في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 بعد زيارة أقارب لها في إيران. ولم تعلق السلطة القضائية الإيرانية على الاعتقال أو الاتهامات حتى الآن. ووفقاً لتقارير غير مؤكدة، تقبع الألمانية الإيرانية حالياً في سجن إيفين سيء السمعة في طهران، وقد أصيبت مؤخراً بفيروس كورونا.

وكانت  المهندسة المعمارية المولودة في إيران تعيش في مدينة كولونيا (كولن) الألمانية منذ عام 1983، وحصلت على الجنسية الألمانية عام 2003. وتحاول ابنتها، مريم كلارين، في كولونيا منذ العام الماضي لفت الانتباه إلى اعتقال والدتها من خلال هاشتاج (حرروا ناهد) أو (حرروا ماما).

ي.أ/ أ.ح (د ب أ)

مشاهدة الفيديو 28:17

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