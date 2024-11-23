مصادر لبنانية: غارات إسرائيلية جديدة استهدفت وسط وجنوب بيروت

في رابع هجوم جوي إسرائيلي خلال أيام يستهدف منطقة بوسط بيروت شنت إسرائيل ضربة بـ"خمسة صواريخ" عند الفجر في قلب العاصمة اللبنانية، حسب مصادر لبنانية. وأعلن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة بلبنان سقوط قتلى وجرحى.

قالت مصادر أمنية لرويترز إن غارة جوية إسرائيلية عنيفة استهدفت وسط بيروت وهزت العاصمة اللبنانية في وقت مبكر اليوم السبت 23 نوفمبر / تشرين الثاني 2024، مع مواصلة إسرائيل لحملتها العسكرية المكثفة على جماعة حزب الله.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة صباح السبت سقوط أربعة قتلى وإصابة 23 بجروح في "حصيلة أولية" للغارة.

وفي وقت لاحق أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان ارتفاع عدد الضحايا إلى 11 قتيلا وإصابة 63 بجروح.



وتواصل فرق الإنقاذ صباح السبت عمليات رفع الأنقاض بواسطة جرافات، وفق مشاهد صورتها خدمة الفيديو في وكالة فرانس برس. وذكرت قناة المنار التابعة لحزب الله أن هؤلاء القتلى والجرحى سقطوا في الهجوم الذي استهدف حي البسطة في بيروت.

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الهجوم أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين وتدمير مبنى من ثمانية طوابق. وأظهرت لقطات بثتها قناة الجديد اللبنانية مبنى واحدا على الأقل مدمرا وتعرض عدد من الأبنية المجاورة لأضرار جسيمة. وجاءت غارة وسط بيروت ضمن سلسلة غارات شنتها إسرائيل ليل الجمعة السبت في بيروت وضاحيتها الجنوبية.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي بعد بيانا بخصوص غارات وسط بيروت، لكنه قال في تغريدة على منصة "إكس" للمتحدث افيخاي أدرعي "إن جيش الدفاع شن سلسة غارات، على مدار الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، استهدفت أهداف إرهابية لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية".

وقالت الوكالة إن إسرائيل استخدمت قنابل خارقة للتحصينات في الهجوم مما أدى إلى إحداث حفرة عميقة. وظلت رائحة المتفجرات تفوح في بيروت بعد ساعات من الهجوم. وذكر شهود من رويترز أن الانفجارات هزت بيروت في حوالي الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت غرينتش). وقالت مصادر أمنية إن أربع قنابل على الأقل استخدمت في الهجوم.

وهذا هو رابع هجوم جوي إسرائيلي خلال أيام يستهدف منطقة في وسط بيروت، فيما شنت إسرائيل معظم هجماتها على الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله.

وتواردت أنباء عن ضربة إسرائيلية جديدة على ضاحية بيروت الجنوبية صباح السبت -وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية- بعد قرابة ساعة من إصدار الجيش الإسرائيلي تعليمات بإخلاء منطقتين في معقل حزب الله. وأضافت الوكالة أن الغارة عنيفة على الضاحية الجنوبية واستهدفت منطقة الحدث محيط الجامعة اللبنانية.

ع.م / ع.ج.م (رويترز ، أ ف ب)