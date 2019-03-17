 مصادر: قطر تعترض على الاندماج بين أكبر مصرفين ألمانيين | أخبار | DW | 25.03.2019

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أخبار

مصادر: قطر تعترض على الاندماج بين أكبر مصرفين ألمانيين

لم يعد سرا أن برلين تسعى لإنجاح صفقة اندماج بين أكبر مصرفين ألمانيين هما: "دويتشه بنك" و"كوميرتس بنك" رغم وجود اعتراضات كثيرة. بيد أن الجديد هو ما ذكرته مصادر إعلامية عن اعتراضات قطرية على عملية الاندماج هذه. كيف ذلك؟

Commerzbank und Deutsche Bank in Frankfurt (picture-alliance/dpa/A. Dedert)

قالت مصادر مطلعة إن مجموعة "دويتشه بنك" المصرفية الألمانية العملاقة تواجه اعتراضات من جانب المساهمين القطريين على خطة الاندماج مع منافستها "كوميرتس بنك". وبحسب هذه المصادر، يخشى المساهمون القطريون من انكماش حصتهم في المجموعة إذا اضطرت الأخيرة إلى طرح أسهم جديدة للبيع لتمويل صفقة الاندماج.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى تراجع قيمة سهم "دويتشه بنك" بمقدار الثلثين تقريبا منذ أن بدأ القطريون الاستثمار فيه قبل خمس سنوات تقريبا، مضيفة أن المعارضة القطرية تأتي في وقت يعارض فيه مساهمون آخرون صفقة الاندماج، التي ترى ألمانيا أنها طريقة لضمان استمرار تمويل الاقتصاد الألماني المعتمد على التصدير في أوقات التراجع.

مختارات

بعد أن دخلت قطر باستثمارات واسعة في الشركات الألمانية العملاقة كشركة فولكسفاغن ودويتشه بنك، تعتزم الدولة الخليجية استثمار نحو 10 مليارات يورو في الشركات الألمانية المتوسطة، وفق ما أعلن أمير قطر في برلين الجمعة. (07.09.2018)

تواصل السلطات الألمانية حملة مداهمات في مقر دويتشه بنك الرئيس في فرانكفورت، ومقرات أخرى نتيجة الاشتباه بعلاقة موظفين في البنك في عمليات غسيل أموال أفضت إلى التهرب الضريبي وتكوين شركات وهمية. (30.11.2018)

ونقلت الوكالة عن المصادر القول إن قطر تسعى إلى التفاوض للحصول تنازلات من "دويتشه بنك" مقابل تأييد صفقة الاندماج. ونقلت وكالة بلومبرغ عن المصادر القول إن مجموعتي "دويتشه بنك" و"كوميرتس بنك" يمكنهما خفض النفقات بنفس المقدار تقريبا.

وبحسب التقديرات، فإن مصير حوالي 30 ألف وظيفة ستكون محل النقاش بين المجموعتين، إلى جانب خيارات أخرى لخفض النفقات، ومنها التعامل مع ملف الفروع المتكررة ومراكز الاتصالات ومراكز معالجة البيانات. وكانت "كوميرتس بنك" قد قلصت أنشطتها السوقية، وباعت إحدى وحداتها إلى بنك "سوسيتيه جنرال" الفرنسي.

وتواجه صفقة الاندماج المقترحة بين مجموعتي "دويتشه بنك" و"كوميرتس بنك" المصرفيتين الألمانيتين معارضة داخلية قوية  في "دويتشه بنك" وهو ما يشير إلى العقبات التي ينبغي التغلب عليها لإتمام الصفقة التي ستؤدي إلى قيام أكبر مجموعة مصرفية في أوروبا.

أ.ح/ع.خ (د ب أ)

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اندماج دويتشه بنك وكوميرتسبنك الألمانيين

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