مصادر: قطر تعترض على الاندماج بين أكبر مصرفين ألمانيين

قالت مصادر مطلعة إن مجموعة "دويتشه بنك" المصرفية الألمانية العملاقة تواجه اعتراضات من جانب المساهمين القطريين على خطة الاندماج مع منافستها "كوميرتس بنك". وبحسب هذه المصادر، يخشى المساهمون القطريون من انكماش حصتهم في المجموعة إذا اضطرت الأخيرة إلى طرح أسهم جديدة للبيع لتمويل صفقة الاندماج.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى تراجع قيمة سهم "دويتشه بنك" بمقدار الثلثين تقريبا منذ أن بدأ القطريون الاستثمار فيه قبل خمس سنوات تقريبا، مضيفة أن المعارضة القطرية تأتي في وقت يعارض فيه مساهمون آخرون صفقة الاندماج، التي ترى ألمانيا أنها طريقة لضمان استمرار تمويل الاقتصاد الألماني المعتمد على التصدير في أوقات التراجع.

ونقلت الوكالة عن المصادر القول إن قطر تسعى إلى التفاوض للحصول تنازلات من "دويتشه بنك" مقابل تأييد صفقة الاندماج. ونقلت وكالة بلومبرغ عن المصادر القول إن مجموعتي "دويتشه بنك" و"كوميرتس بنك" يمكنهما خفض النفقات بنفس المقدار تقريبا.

وبحسب التقديرات، فإن مصير حوالي 30 ألف وظيفة ستكون محل النقاش بين المجموعتين، إلى جانب خيارات أخرى لخفض النفقات، ومنها التعامل مع ملف الفروع المتكررة ومراكز الاتصالات ومراكز معالجة البيانات. وكانت "كوميرتس بنك" قد قلصت أنشطتها السوقية، وباعت إحدى وحداتها إلى بنك "سوسيتيه جنرال" الفرنسي.

وتواجه صفقة الاندماج المقترحة بين مجموعتي "دويتشه بنك" و"كوميرتس بنك" المصرفيتين الألمانيتين معارضة داخلية قوية في "دويتشه بنك" وهو ما يشير إلى العقبات التي ينبغي التغلب عليها لإتمام الصفقة التي ستؤدي إلى قيام أكبر مجموعة مصرفية في أوروبا.

أ.ح/ع.خ (د ب أ)