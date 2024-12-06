  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
قضايا راهنة
كوب 29الهجرة واللجوء إلى أوروباحرب غزة وارتداداتها
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
بث مباشر
سياسةالمناطق الفلسطينة المحتلة

مصادر فلسطينية: مقتل وجرح العشرات في قصف بمحيط مستشفى بغزة

٦ ديسمبر ٢٠٢٤

قالت مصادر فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي شن غارات قرب مستشفى بشمال غزة ما تسبب في سقوط "عدد كبير من القتلى والجرحى". والجيش الإسرائيلي يؤكد أنه يعمل على إخلاء المدنيين من مناطق القتال ويلتزم بالقانون الدولي ويعمل وفق ذلك.

https://p.dw.com/p/4nqea
سيارات اسعاف عقب قصف مستشفى كمال عدوان بشمال غزة (أرشيف 28/10/2024)
اقتحم الجيش الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان عدة مرات منذ بدء الحرب (أرشيف)صورة من: AFP/Getty Images

أعلن مدير مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة الجمعة (السادس من كانون الأول/ديسمبر 2024) تعرض المؤسسة "لغارات إسرائيلية عدّة منذ الصباح" أدت إلى سقوط "عدد كبير من الشهداء والجرحى".

وقال مدير المستشفى حسام أبو صفية لصحافيين "كانت هناك سلسلة من الغارات الجوية على الجانبين الشمالي والغربي من المستشفى، مصحوبة بنيران كثيفة ومباشرة. هناك عدد كبير من الشهداء والجرحى، بينهم 4 شهداء من الكوادر الطبية في المستشفى". وأكد "لم يتبق أي جراحين" في المستشفى الواقع في مدينة بيت لاهيا شمال غزة وهو من المؤسسات الاستشفائية المعدودة التي لا تزال تعمل في القطاع.

بدوره، أكد الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل أن الجيش الإسرائيلي "اقتحم مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع ويقوم بإفراغه من المرضى ومرافقيهم ويقتاد عدداً من الفلسطينيين إلى جهة مجهولة بعد اعتقالهم، والدبابات والمدرعات داخل وفي محيط المستشفى".

وقال بصل لوكالة فرانس برس "استشهد 29 مواطنا على الأقل وسقط عشرات الجرحى في شمال قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل خصوصا في محيط مستشفى كمال عدوان، وإطلاق النار من المسيّرات على المستشفى".
 

بيد أن الجيش الإسرائيلي قال من ناحيته في بيان إنه يعمل على "إخلاء السكان المدنيين غير المشاركين في القتال من مناطق القتال إلى مناطق أكثر أمنا في قطاع غزة بهدف حمايتهم". وأضاف أنه "يلتزم بالقانون الدولي ويعمل وفقا لهذا الالتزام"، مؤكداً في الآن ذاته أنه سيعمل الجيش في هذه المناطق "إذا حدد نشاطا لمنظمة إرهابية تهدد أمن إسرائيل".

ويتهم الجيش مسلحي حماس باستخدام المباني المدنية بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمباني السكنية غطاء لعملياتهم منذ بدء الحرب في غزة قبل 14 شهرا. وتنفي حماس ذلك وتتهم إسرائيل بالقصف العشوائي.
ويشار أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)     

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

نتنياهو يعلن استعادة جثة رهينة إسرائيلي من قطاع غزة

نتنياهو يعلن استعادة جثة رهينة إسرائيلي من قطاع غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل استعادت خلال عملية خاصة جثة رهينة إسرائيلي. بدوره أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا كشف فيه نتائج تحقيق حول مقتل ستة رهائن نقلت جثامينهم إلى إسرائيل.
سياسة٤ ديسمبر ٢٠٢٤
آثار الدمار في غزة بعد غارات إسرائيلية

إسرائيل تنفي بشدة اتهام أمنستي لها بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة

إسرائيل تنفي بشدة اتهام أمنستي لها بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة

نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا اتهمت فيه إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة، فيما رفضت إسرائيل ما جاء في التقرير ووصفته "بالملفق". المنظمة الحقوقية وعدت بإصدار تقرير عن جرائم حماس خلال هجوم 7 أكتوبر الإرهابي.
سياسة٥ ديسمبر ٢٠٢٤
external

كيف تغيرت مواقف الدول حول مذكرة نتانياهو في وقت وجيز؟

كيف تغيرت مواقف الدول حول مذكرة نتانياهو في وقت وجيز؟

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستعاقب المحكمة الجنائية الدولية لإصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت
سياسة٢٨ نوفمبر ٢٠٢٤02:32 دقيقة