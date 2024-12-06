مصادر فلسطينية: مقتل وجرح العشرات في قصف بمحيط مستشفى بغزة

قالت مصادر فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي شن غارات قرب مستشفى بشمال غزة ما تسبب في سقوط "عدد كبير من القتلى والجرحى". والجيش الإسرائيلي يؤكد أنه يعمل على إخلاء المدنيين من مناطق القتال ويلتزم بالقانون الدولي ويعمل وفق ذلك.

أعلن مدير مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة الجمعة (السادس من كانون الأول/ديسمبر 2024) تعرض المؤسسة "لغارات إسرائيلية عدّة منذ الصباح" أدت إلى سقوط "عدد كبير من الشهداء والجرحى".

وقال مدير المستشفى حسام أبو صفية لصحافيين "كانت هناك سلسلة من الغارات الجوية على الجانبين الشمالي والغربي من المستشفى، مصحوبة بنيران كثيفة ومباشرة. هناك عدد كبير من الشهداء والجرحى، بينهم 4 شهداء من الكوادر الطبية في المستشفى". وأكد "لم يتبق أي جراحين" في المستشفى الواقع في مدينة بيت لاهيا شمال غزة وهو من المؤسسات الاستشفائية المعدودة التي لا تزال تعمل في القطاع.

بدوره، أكد الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل أن الجيش الإسرائيلي "اقتحم مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع ويقوم بإفراغه من المرضى ومرافقيهم ويقتاد عدداً من الفلسطينيين إلى جهة مجهولة بعد اعتقالهم، والدبابات والمدرعات داخل وفي محيط المستشفى".

وقال بصل لوكالة فرانس برس "استشهد 29 مواطنا على الأقل وسقط عشرات الجرحى في شمال قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل خصوصا في محيط مستشفى كمال عدوان، وإطلاق النار من المسيّرات على المستشفى".



بيد أن الجيش الإسرائيلي قال من ناحيته في بيان إنه يعمل على "إخلاء السكان المدنيين غير المشاركين في القتال من مناطق القتال إلى مناطق أكثر أمنا في قطاع غزة بهدف حمايتهم". وأضاف أنه "يلتزم بالقانون الدولي ويعمل وفقا لهذا الالتزام"، مؤكداً في الآن ذاته أنه سيعمل الجيش في هذه المناطق "إذا حدد نشاطا لمنظمة إرهابية تهدد أمن إسرائيل".

ويتهم الجيش مسلحي حماس باستخدام المباني المدنية بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمباني السكنية غطاء لعملياتهم منذ بدء الحرب في غزة قبل 14 شهرا. وتنفي حماس ذلك وتتهم إسرائيل بالقصف العشوائي.

ويشار أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)