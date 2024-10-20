مصادر فلسطينية: مقتل وجرح العشرات بغارة إسرائيلية شمالي غزة

قالت مصادر فلسطينية في غزة إن غارة إسرائيلية في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع تسببت في سقوط عشرات القتلى والمصابين، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ جارية. والجيش الإسرائيلي يقول إنه يحقق في الواقعة، مشككا في حصيلة الضحايا.

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة مقتل 73 شخصاً على الأقل جرّاء قصف صاروخي شنه الطيران الحربي الإسرائيلي على مربّع سكني في بيت لاهيا بشمال القطاع الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس إنّ "طواقم الدفاع المدني انتشلت 73 من الشهداء وعدداً كبيراً من الجرحى جراء استهداف الطيران الإسرائيلي لمربّع سكني يضمّ عائلات عدّة، منها الشريف والدريوي وعبيد والهندي والكحلوت، في مشروع بيت لاهيا بشمال قطاع غزة، وهناك شهداء ما زالوا تحت الأنقاض".

وأضاف "فرقنا ما زالت تعمل حتى اللحظة في المكان وتبحث عن ناجين لانتشالهم من تحت الأنقاض، ونواجه صعوبات في عدم توفر الإمكانات والمعدّات اللازمة لرفع الأنقاض". وتابع إن القتلى والجرحى الذين انتشلتهم طواقم الدفاع المدني نقلوا إلى مستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا شمال القطاع.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس في غزة حصيلة القتلى، وقال إن بينهم نساء وأطفالاً، مشيراً إلى أن القصف أصاب "منطقة سكنية مكتظة".

ويشار أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

الجيش الإسرائيلي "يحقق" ويشكك في صحة الأرقام

من جانبه قال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في الواقعة، لكنه قال إن الأرقام التي ينشرها المكتب الإعلامي لحماس مبالغ فيها. وأضاف أن الأرقام لا تتوافق مع معلوماته الخاصة، أو أنواع الذخائر الدقيقة التي تم استخدامها ودقة الإصابة التي قال إنها كانت موجهة إلى "هدف إرهابي في حماس".

ويقول الجيش الإسرائيلي أنه "تم إثبات عدم موثوقية المعلومات الصادرة عن مصادر حماس في حوادث سابقة". وأشار إلى أن المنطقة هي "منطقة حرب نشطة"، مضيفا أنه "يعمل بدقة ويبذل كل ما في وسعه لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين".



وقال سكان ومسعفون في جباليا إن القوات الإسرائيلية شددت حصارها هناك، حيث تقع أكبر المخيمات الثمانية القديمة في القطاع، وطوقته بإرسال دبابات إلى بلدتي بيت حانون وبيت لاهيا القريبتين وإصدار أوامر إخلاء للسكان.

وقال سكان في جباليا إن قوات الجيش الإسرائيلي تحاصر عدة ملاجئ تؤوي عائلات نازحة ثم تقتحمها وتعتقل العشرات من الرجال.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن الهدف من أوامر الإخلاء هو فصل مقاتلي حماس عن المدنيين، ونفوا وجود أي خطة ممنهجة لإخراج المدنيين من جباليا أو غيرها من المناطق الشمالية.

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)