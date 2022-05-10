مصادر فلسطينية: مقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الاسرائيلي

نعت شبكة الجزيرة الإعلامية القطرية مراسلتها شيرين أبو عاقلة التي قُتلت صباح اليوم الأربعاء برصاص قوات إسرائيلية. وفيما حمل عباس القوات الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة"، وصف لابيد خبر مقتل أبو عاقلة بأنه "حزين".
شبكة الجزيرة الإعلامية القطرية تنعي مراسلتها شيرين أبو عاقلة التي قُتلت صباح اليوم الأربعاء برصاص قوات إسرائيلية.
قتلت الصحافية في قناة الجزيرة القطرية شيرين أبو عاقلة صباح الأربعاء (11 مايو/ أيار 2022) برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء تغطيتها لاشتباكات في جنين في الضفة الغربية المحتلة، كما ذكر صحافي من وكالة "فرانس برس" في الموقع.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية وقناة الجزيرة على الفور مقتل الصحافية برصاص الجيش الإسرائيلي خلال هذه الاشتباكات في جنين معقل الفصائل الفلسطينية المسلحة شمال الضفة الغربية المحتلة. ولم يعلق الجيش الإسرائيلي فورا على حادثة مقتل أبو عاقلة. وبحسب مصادر طبية ومصور "فرانس برس"، أصيب صحافي آخر خلال الاشتباكات.
وفيما حمل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس القوات الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة" عن وفاة مراسلة الجزيرة، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد خبر مقتل شيرين أبو عاقلة الصحفية بقناة الجزيرة بأنه "حزين" وعرض إجراء تحقيق مشترك مع السلطة الفلسطينية.
من جهتها قالت مساعدة وزير الخارجية القطري لولوة الخاطر إن الصحافية شيرين أبو عاقلة قتلت "برصاصة في الوجه" وهي ترتدي السترة الصحفية.
وقتلت القوات الإسرائيلية منذ 22 آذار/ مارس 30 فلسطينيا بينهم ثلاثة مهاجمينخلال مواجهات أو عمليات مختلفة، يضاف إليهم ثلاثة مهاجمين آخرين من العرب في إسرائيل نفذوا هجومين وقعا في كل من بئر السبع (جنوب) والخضيرة (شمال) وأعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) مسؤوليته عنهما. وفي الجانب الإسرائيلي، قُتل 18 شخصا في سلسلة هجمات خلال هذه الفترة بحسب حصيلة لوكالة "فرانس برس".
ويأتي مقتل الصحافية بعد نحو عام على تدمير قصف إسرائيلي لبرج الجلاء في قطاع غزة، والذي كان يضم مكاتب القناة القطرية. وتصاعد التوتر بين الجانبين خلال الاسابيع الأخيرة بعد سلسلة الهجمات في إسرائيل والضفة الغربية والصدامات في باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.
ع.ش/ ا.ف (أ ف ب، رويترز، د ب أ)
تزامناً مع إحيائها لذكرى تأسيسها، سقط ثلاثة قتلى على الأقلّ وأربعة جرحى في هجوم وقع في مدينة إلعاد بوسط إسرائيل. ويأتي هذا الهجوم بعد سلسلة هجمات مماثلة في الأسابيع الأخيرة في إسرائيل أسفرت عن مقتل 14 شخصا.
أعلن الجيش الإسرائيلي قصف مناطق في الجنوب اللبناني ردّاً على إطلاق قذيفة صاروخيّة من لبنان نحو إسرائيل. ويذكر أن البلدين يوجدان رسمياً في حالة حرب.