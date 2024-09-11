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مصادر فلسطينية: قتلى وجرحى في غارة إسرائيلية على مدرسة بغزة

١١ سبتمبر ٢٠٢٤

أعلنت مصادر طبية فلسطينية في قطاع غزة أن غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين وسط القطاع، قتلت 14 شخصا على الأقل و"هناك عدد كبير من الجرحى"، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مسلحين كانوا هناك.

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صورة من الأرشيف لمدرسة في غزة مدمرة بفعل ضربات إسرائيلية
صورة من الأرشيف لمدرسة في غزة مدمرة بفعل ضربات إسرائيليةصورة من: Dawoud Abu Alkas/REUTERS

قالت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى العودة اليوم الأربعاء (11 أيلول/سبتمبر 2024) في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الجيش الإسرائيلي قتل 14 فلسطينياً على الأقل في غارة جوية استهدفت مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

من جانبها نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل قوله  "سقط 14 شهيدا وهناك عدد كبير من الجرحى في القصف الإسرائيلي على مدرسة الجاعوني" في مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة.  وكان اورد في وقت سابق أن بين القتلى "نساء وأطفالا". وافاد مصدر طبي في مستشفى العودة فرانس برس بوصول 35 جريحا الى المستشفى نتيجة استهداف مدرسة الجاعوني. 

وأشارت الوكالة أنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من العدد الذي أعلنه الدفاع المدني في قطاع غزة.

ونقلت الوكالة الفرنسية عن المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس إن المدرسة التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) كانت تؤوي أكثر من خمسة آلاف نازح عندما تعرضت للقصف.

وقال شهود عيان  لوكالة الأنباء الألمانية إن الطيران الحربي استهدف مدرسة الجاعوني في مخيم النصيرات (التي تم استهدافها من قبل) بعدة صواريخ بشكل فجائي مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من النازحين داخل المدرسة.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه استهدف "بغارة جوية مجمعاً كان يستخدم سابقاً كمدرسة في منطقة النصيرات، وكانت موجهة ضد مجمع القيادة والتحكم فيها". ولم يذكر بيان الجيش عدد القتلى أو الجرحى جراء الغارة.

وتعرضت مدارس عدة تؤوي نازحين في قطاع غزة في الأشهر الأخيرة لقصف إسرائيلي مع إعلان الدولة العبرية أن مسلحين من حماس يختبئون هناك ويخططون لشن هجمات عليها، وهو ما تنفيه الحركة الإسلاموية الفلسطينية المسلحة التي تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية. 

وفي وقت سابق من اليوم، قتل حوالي 30 فلسطينيا خلال هجمات للجيش الإسرائيلي على مناطق مختلفة في قطاع غزة، بحسب ما أعلنت مصادر طبية فلسطينية في القطاع في تصريحات منفصلة، ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على هذه التصريحات. 

وخ.س/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)

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