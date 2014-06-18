 مصادر: فريق جديد يبدأ تحقيقا حول السلاح الكيماوي بسوريا | أخبار | DW | 10.07.2019

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أخبار

مصادر: فريق جديد يبدأ تحقيقا حول السلاح الكيماوي بسوريا

كل التحقيقات التي أجرتها منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية في سوريا كانت تستهدف التحقق من استخدام السلاح الكيماوي، أما الآن فستقوم بعثة أممية جديدة بالتحقيق بهدف تحديد الجهة التي استخدمت هذا السلاح في المعارك الأخيرة.

Deutschland Hamburg Demonstration gegen syrische Chemiewaffen-Angriffe (picture-alliance/imagebroker)

نقلت وكالة رويترز عن مصادر وصفتها بـ "المطلعة" قولها إن فريقا جديدا شكلته منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتحديد الجهة التي استخدمت ذخائر محظورة في سوريا، سيحقق في أنباء عن وقوع تسعة هجمات خلال الحرب الدائرة هناك منها هجمات في بلدة دوما.

وتأسست منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 1997 كهيئة تقنية لتنفيذ معاهدة عالمية لمنع انتشار الأسلحة الكيماوية. واقتصر تكليفها حتى الآن على تحديد إن كانت هجمات بالأسلحة الكيماوية وقعت أم لا وليس تحديد الجهة التي نفذت تلك الهجمات.

وفي حزيران/يونيو الماضي شكلت الدول الأعضاء بالمنظمة فريقا للتحقيق وتحديد الهوية خلال جلسة خاصة في خطوة أثارت انقسامات سياسية كبيرة داخل المنظمة المدعومة من الأمم المتحدة.

مختارات

يشار إلى أن دولا غربية قد حذرت أمس الثلاثاء من أن سوريا ربما قد خرقت قانون استخدام الأسلحة الكيماوية مجددا. وقالت سفيرة كندا لدى منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيمياوية زابينه نولكي في لاهاي بهولندا خلال اجتماع للجنة التنفيذية للمنظمة الدولية المدعومة من الأمم المتحدة "هناك مؤشرات تنذر بامتلاك سوريا لمواد كيماوية ممنوعة".

وقالت الجهات الرقابية في المنظمة الدولية إنه تم العثور في مركز أبحاث بسوريا على بقايا مواد كيماوية من الدرجة الأولى. ومن المواد المصنفة بالدرجة الأولى غازات الأعصاب وغاز الخردل سارين.

وجاء في تقرير للمنظمة عن نتيجة تحقيقاتها في سوريا أن السلطات السورية قد دمرت منشآت وذخائر تم ضبطها لغرض مواصلة التحقيق، حيث كان يفترض بها أن تحتفظ بتلك المنشآت والذخائر.

من جانبه قال المدير العام التنفيذي للمنظمة الدولية إن السلطات السورية لم تسمح لمفتشي المنظمة الدولية من دخول البلاد بهدف مواصلة التحقيق في مزاعم وجود بقايا مواد كيماوية يمكن أن تدخل في صناعة أسلحة كيماوية.

ج.ع.ح/أ.ح(رويترز، د.ب.ا)

  

  • Syrien Idlib Giftgasangriff (picture-alliance/ZUMA Wire/Syria Civil Defence)

    في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟

    الهجوم بغازات سامة على مدينة خان شيخون السورية وتسببه بمقتل العشرات ضمنهم أطفال، أعقبته ردود فعل دولية منددة، لكن عجز مجلس الأمن الدولي عن إصدار موقف ردا على الهجوم، أحدث منعرجا في الموقف الأمريكي حيث بادرت إدارة الرئيس ترامب بتوجيه ضربة جوية بصواريخ توماهوك على قاعدة جوية في حمص مرتبطة بالبرنامج الكيماوي السوري.

  • Syrien UN-Kontrolleure überprüfen Vorwürfe zu Giftgasangriff (picture-alliance/AP)

    في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟

    أعربت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن "قلقها العميق" تجاه الهجوم الكيماوي الذي استهدف بلدة خان شيخون. وأعلنت أن "بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة دخلت مرحلة جمع وتحليل كل الأدلة من المصادر الموجودة". كما أكدت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في سوريا أنها "تحقق حاليا" في الهجوم الكيميائي الذي وقع في محافظة إدلب. وشددت على "واجب تحديد هوية منفذي هذه الهجمات ومحاسبتهم".

  • Syrien UN-Kontrolleure überprüfen Vorwürfe zu Giftgasangriff (Getty Images/Afp)

    في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟

    وقتل أكثر من 70 مدني، وأصيب المئات غالبيتهم من الأطفال باختناق، في هجوم بالأسلحة الكيميائية على بلدة "خان شيخون" بريف إدلب، وسط إدانة دولية واسعة.

  • UN Inspektoren in Syrien (picture-alliance/dpa)

    في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟

    وكان الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" قد صرح أن استخدام الأسلحة الكيميائية "يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي"، مبديا أسفه من أن "الأمم المتحدة ليست في وضع يسمح لها بالتحقق من هذه التقارير بصورة مستقلة".

  • Syrien Idlib Giftgasangriff (picture-alliance/ZUMA Wire/Syria Civil Defence)

    في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟

    وكانت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وزعت مسودة مشروع قرار إلى مجلس الأمن يطالب بإجراء تحقيق سريع بعد أن اتهمت المعارضة السورية والعديد من الدول الغربية النظام السوري بالمسؤولية عن الهجوم.

  • Syrien Aleppo Opfer von Chlorgas Angriff (picture-alliance/AA/I. Ebu Leys)

    في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟

    ويعد الهجوم الأكثر دموية من نوعه، منذ أن أدى هجوم لقوات النظام بغاز السارين إلى مقتل نحو 1400 مدني بالغوطة الشرقية في أغسطس/ آب 2013.

  • Massengrab in Syrien 21.08.2013 (picture alliance/ZUMA Press)

    في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟

    نسبة لبيانات الأمم المتحدة ففي آذار/مارس 2013، تم استخدم غاز السارين لأول مرة في في خان العسل بحلب وتسبب بسقوط 20 قتيلاً و80 مصاباً، بينهم مدنيون وجنود من قوات النظام. و في 21 آب / أغسطس 2013، استخدمت قوات النظام، غاز السارين، في قصفها للغوطة الشرقية.

  • Symbolbilod Syrien Chlorgas Opfer (picture alliance/AA/F. Taki)

    في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟

    ويرى مراقبون إمكانية حصول فصائل سورية معارضة على الأسلحة الكيماوية عن طريق العراق، خاصة أن الحدود المفتوحة ، كما أن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أكد مرارا أن الجماعات المسلحة استخدمت الأسلحة الكيماوية في العام الماضي.

  • Giftgas Chemiewaffen Vernichtung UN Inspektoren (Reuters)

    في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟

    وفي تشرين أول/ أكتوبر من العام 2013 وافقت سوريا على تدمير مخزونها من الأسلحة الكيماوية بموجب اتفاقية توسطت فيها موسكو وواشنطن.

  • UN Konferenz Syrien chemische Waffen Chemiewaffen Genf (picture-alliance/dpa)

    في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟

    وفيما يعقد مجلس الأمن اجتماعا طارئا لمناقشة أبعاد الهجوم، رفضت روسيا مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى مجلس الأمن والذي يدين الهجوم واصفة إياه بـ "غير مقبول".

  • Syrien Krankenhaus Giftgasangriff April 2014 (picture-alliance/AP)

    في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟

    وأعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان أصدرته من جنيف أن ضحايا هجوم في سوريا يشتبه في أنه نفذ بأسلحة كيماوية ظهرت عليهم أعراض تماثل رد الفعل على استنشاق غاز أعصاب. وقالت المنظمة في بيان "يبدو أن بعض الحالات ظهرت عليها مؤشرات إضافية تماثل التعرض لمواد كيماوية فسفورية عضوية وهي فئة من المواد الكيماوية التي تتضمن غاز الأعصاب."

  • Syrien Aleppo Opfer von Chlorgas Angriff (picture-alliance/AA/I. Ebu Leys)

    في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟

    الجيش السوري نفى نفيا قاطعا من جهته أي استخدام لمواد كيماوية، وأتهم الجماعات المعارضة ومن يقف خلفها في تخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية، وهو ما أكدته روسيا التي دافعت عن النظام السوري، وقالت إن سلاح الجو السوري استهدف "مستودعا" لفصائل معارضة يحتوي "مواد سامة". (الكاتب: علاء جمعة)

    الكاتب: علاء جمعة


 

مختارات

في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟

الهجوم الكيماوي على خان شيخون في محافظة ادلب، أعقبته اتهامات لقوات النظام السوري. مشاهد القتل البشعة للمدنيين والأطفال بالخصوص حركت المجتمع الدولي، وجعلت ملف الأسلحة الكيمياوية في سوريا يخرج من دائرة اللاعقاب. (07.04.2017)  

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