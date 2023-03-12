 مصادر سورية: ضربة جوية إسرائيلية جديدة تستهدف مطار حلب | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.03.2023

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مصادر سورية: ضربة جوية إسرائيلية جديدة تستهدف مطار حلب

ذكرت وزارة الدفاع السورية أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت مطار حلب ما أدى إلى وقوع بعض الأضرار المادية. وقالت مصادر مخابراتية وإعلامية إن الضربة استهدفت مستودع أسلحة إيراني. ولم يعلق الجيش الإسرائيلي بالنفي أو التأكيد.

أرشيف: صورة بالأقمار الاصطناعية بعد تعرض مرجه لهجوم (السابع من مارس 2023)

أرشيف: صورة بالأقمار الاصطناعية بعد تعرض مرجه لهجوم (السابع من مارس 2023)

 

 قالت وزارة الدفاع السورية في ساعة مبكرة من صباح اليوم لأربعاء (22 مارس / آذار 2023) إن غارة جوية إسرائيلية استهدفت مطار حلب الدولي "ما أدى إلى وقوع بعض الأضرار المادية في المطار"، وفق بيان للوزارة أوردته وسائل إعلام سورية رسمية.

مختارات

ونقلت سانا عن مصدر عسكري في بيان "حوالى الساعة 3:55 (بالتوقيت المحلي) من فجر اليوم، نفذت إسرائيل "عدواناً جوياً بالصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفاً محيط مطار حلب". وأفاد مسؤول الجاهزية في وزارة النقل سليمان خليل أن "لجاناً فنية تتفقد حالة المطار وجهوزيته لاستقبال طائرات اليوم".

فيما نقلت وكالة رويترز عن مصدرين من المخابرات بالمنطقة أن الضربة هي استهداف مباشر لمستودع أسلحة إيراني في المطار. وقال المصدران في المخابرات بالمنطقة إن الضربة استهدفت مستودعا تحت الأرض للذخيرة مرتبطا بمطار النيرب العسكري القريب حيث تم تخزين أنظمة صواريخ موجهة وصلت على متن عدد من الطائرات العسكرية الإيرانية.
 

من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "طائرات إسرائيلية استهدفت حرم مطار حلب الدولي ومستودع أسلحة تابع للميليشيات الإيرانية في محيط المطار ما أدى لتدميره بالكامل". وتحدث المرصد عن "خروج المطار عن الخدمة بشكل مؤقت" جراء الهجوم، دون ورود معلومات عن إصابات بشرية.

ونقلت رويترز عن مصادر في مخابرات غربية قولها إن إيران زادت من اعتمادها على مطار حلب لإيصال المزيد من الأسلحة على مدى الشهر المنصرم مستغلة الزيادة الكبيرة في عمليات النقل الجوي مع إرسال طائرات شحن تحمل مساعدات إغاثة عقب زلزال مدمر ضرب المنطقة في فبراير شباط.

وأضافت المصادر أن ضربة إسرائيلية في السابع من مارس آذار، عطلت العمل في مطار حلب وقتها، فجرت شحنة أسلحة إيرانية بعد ساعات
من وصولها على متن طائرة إيرانية قالت دمشق إنها كانت تحمل مساعدات.
 

ولم يتسن لرويترز بعد التواصل مع متحدث باسم الجيش الإسرائيلي للتعليق، لكن الوكالة ذكرت في خبر آخر أن الجيش الإسرائيلي رفض التعليق.

الزلزال يودي بالبنية التحتية الصحية في الشمال السوري

واستقبل مطار حلب الدولي منذ الزلزال الذي ضرب البلاد في السادس من شباط / فبراير 82 طائرة مساعدة إغاثية وفق وزارة النقل.

وهذا ثالث هجوم على مطار حلب خلال ستة أشهر وفي 12 آذار/ مارس، قُتل ثلاثة أشخاص جراء قصف على مواقع عدة في وسط سوريا وغربها، ذكر المرصد السوري إن إسرائيل نفذته.

وأتهمت سوريا إسرائيل خلال الأعوام الماضية بشن مئات الضربات الجوّية وتقول مصادر سورية إن هذه الضربات طالت مواقع للجيش السوري وأهدافًا إيرانيّة وأخرى لحزب الله بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة. ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وتشهد سوريا نزاعا داميا منذ 2011 تسبّب بمقتل حوالى نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتيّة وأدّى إلى تهجير ملايين السكّان داخل البلاد وخارجها.

ح.ز/ ع.ج.م (رويترز/ أ.ف.ب)

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    الكاتب: عارف جابو


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