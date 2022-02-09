 مصادر سورية: اسرائيل تقصف ″مواقع عسكرية″ بالقرب من الجولان | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.02.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

مصادر سورية: اسرائيل تقصف "مواقع عسكرية" بالقرب من الجولان

الجيش السوري يعلن عن قصف صاروخي نفذته طائرات إسرائيلية على الأراضي السورية بالقرب من هضبة الجولان، والمرصد السوري لحقوق الإنسان يتحدث عن "مواقع عسكرية". وإسرائيل تمتنع عن التعليق.

قوات عسكرية إسرائيلية متمركزة في هضبة الجولان

قوات عسكرية إسرائيلية متمركزة في هضبة الجولان

أطلقتإسرائيل عدداً من الصواريخ فجر الأربعاء (22 فبراير/ شباط 2022)، مستهدفة نقاطاً في محيط مدينة القنيطرة جنوب سوريا ما أدى إلى خسائر مادية، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري، نقلا عن بيان عسكري أوضح أن الصواريخ أطلقت من مرتفعات الجولان.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" عن مصدر عسكري قوله إن القصف تم "بعدد من صواريخ أرض أرض"، دون الإشارة إلى وقوع خسائر بشرية.
وحسب رويترز فقد امتنع متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن التعليق على الهجوم.

مختارات

وقع المغرب وإسرائيل اتفاقاً للتعاون الاقتصادي والتجاري يطمح من خلاله البلدان، الساعيان لتعزيز علاقاتهما، إلى زيادة قيمة التبادلات التجارية وتسهيل الاستثمار. والخطوط المغربية تطلق خطا جويا يربط الدار البيضاء بتل أبيب.

من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان فجر الأربعاء بأن "انفجارات دوت في ريف القنيطرة جنوب سوريا نتيجة ضربات إسرائيلية" مشيراً إلى أن القصف قرب الحدود مع الجولان استهدف "مواقع عسكرية".

ويعد القصف ثالث قصف إسرائيلي على البلاد خلال الشهر الحالي. وقد استهدف قصف سابق في 17 شباط/فبراير نقاطاً عسكرية قرب دمشق ما أدى لخسائر مادية، وفق الإعلام الرسمي السوري.

وقتل جندي سوري وأصيب خمسة بجروح في قصف إسرائيلي جوي وبرّي استهدف في 9 من شباط/فبراير الحالي مواقع عسكرية في محيط دمشق، وقالت إسرائيل حينها إنه جاء ردّاً على صاروخ أطلق باتجاهها من سوريا.

وخلال الأعوام الماضية، شنّتإسرائيل مئات الضربات الجوية داخل سوريا طالت مواقع للجيش السوري النظامي وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضرباتها تلك في سوريا، لكنها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ العام 2011 تسبّب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

و.ب/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)

مشاهدة الفيديو 02:18

إقبال متزايد على تعلم اللغة العبرية في غزة

مواضيع ذات صلة

DAMASCUS, Feb. 28, 2021 (Xinhua) -- Smoke rises following an Israeli missile attack in Damascus, Syria, on Feb. 28, 2021. A fresh Israeli missile attack targeted positions in the vicinity of Damascus on Sunday night, state TV reported. (Photo by Ammar Safarjalani/Xinhua)

إسرائيل: نفذنا ضربة في سوريا رداً على إطلاق صاروخ 09.02.2022

قال الجيش الإسرائيلي إن صاروخاً مضاد للطائرات أطلق من سوريا باتجاه إسرائيل تسبب في إطلاق صفارات الإنذار في أجزاء من إسرائيل والضفة الغربية قبل أن ينفجر في الجو، ما استدعى الرد.

In this photo released by the Syrian official news agency SANA, shows flames rising from the scene of a missile attack, at the seaport of the coastal city of Latakia, Syria, Tuesday, Dec. 7, 2021. Syria’s military said Israeli warplanes fired the missiles causing fire without inflicting any human losses. Syria’s state media quoted an unnamed military official as saying that several missiles struck the containers area in the port early on Tuesday, setting some of them on fire. (SANA via AP)

مصادر سورية: قصف إسرائيلي يستهدف مرفأ اللاذقية ويسبب اضراراً كبيرة 28.12.2021

قالت مصادر إعلامية ورسمية سورية إن قصفاً إسرائيلياً استهدف ميناء اللاذقية ما أوقع قتلى ومصابين وسبب أضرارا مادية كبيرة. وكالعادة لم تؤكد إسرائيل أو تنفي ذلك. من جهة أخرى نددت دمشق بخطط إسرائيل بناء وحدة سكنية في الجولان.

KHAN YUNIS, GAZA - AUGUST 23: Smoke rises from a site hit by Israeli airstrikes, targeting Palestinian resistance groups' points in Khan Yunis, Gaza on August 23, 2021. Ashraf Amra / Anadolu Agency

قصف إسرائيلي على مواقع في غزة "ردّا" على البالونات الحارقة 24.08.2021

الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع لحماس في غزة "ردّا" على البالونات الحارقة تسببت في اندلاع حرائق في جنوب إسرائيل، ومقتل فتى فلسطيني في الضفة الغربية.