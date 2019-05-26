مصادر: رئيس وزراء قطر سيرأس وفد بلاده في قمة مكة

يشارك رئيس الوزراء القطري في القمة التي تعقد غدا الخميس في السعودية لبحث التوترات بين دول الخليج، في أول تمثيل قطري رفيع المستوى بين البلدين منذ المقاطعة التي قادتها الرياض ضد الدوحة قبل عامين. وذكرت شبكة الجزيرة، التي مقرها الدوحة على موقعها أن "رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر آل ثاني سيمثل بلاده في قمة مكة المكرمة التي ستعقد غدا الخميس".

وجاء على موقع الشبكة أن "مصدرا رفيع المستوى صرح حصريا لها الأربعاء (29 أيار/مايو 2019) أنه سيتم عقد لقاءات مباشرة بين الشيخ عبد الله آل ثاني ومسؤولين كبار من السعودية والإمارات والبحرين وغيرها من الدول، خلال الاجتماع الذي يبدأ الخميس".

وسيتزامن اجتماع قادة مجلس التعاون الخليجي مع اجتماع مسؤولين من الجامعة العربية. ويتوقع أن يناقش الاجتماعان التوتر بين إيران من جهة والولايات المتحدة وحلفائها في منطقة الخليج من جهة أخرى. إلا أنه "من غير المرجح أن يشارك" أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "في الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام"، بحسب الجزيرة.

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة اقتصادية ودبلوماسية على قطر في يونيو حزيران 2017 بسبب مزاعم بأن الدوحة تدعم الإرهاب، وهو اتهام تنفيه قطر.

ز.أ.ب/أ.ح (أ ف ب، رويترز)