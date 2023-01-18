 مصادر حكومية تكشف الشروط الألمانية لإرسال دبابات إلى أوكرانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.01.2023

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أخبار

مصادر حكومية تكشف الشروط الألمانية لإرسال دبابات إلى أوكرانيا

تربط ألمانيا موافقتها على إرسال دبابات إلى أوكرانيا، بقيام واشنطن بالأمر نفسه، في الوقت الذي ينتقد فيه زيلنسكي تردد برلين، فهل الولايات المتحدة مستعدة لإرسال الدبابات؟ وما حجم الضغط الذي تتعرض له برلين؟

ألمانيا | دبابة ألمانية من طراز ليوبارد 2

تربط ألمانيا موافقتها على إرسال دبابات إلى أوكرانيا، بقيام واشنطن بالأمر نفسه

قال مصدر حكومي في برلين لرويترز إن ألمانيا سترسل دبابات محلية الصنع إلى أوكرانيا إذا وافقت الولايات المتحدة على القيام بالمثل، وذلك فيما لا يزال الشركاء في حلف شمال الأطلسي غير متفقين على أفضل السبل لتسليح كييف.

وطلبت أوكرانيا تزويدها بأسلحة غربية حديثة، خاصة دبابات المعارك الثقيلة، حتى تتمكن من استعادة الزخم بعد تحقيق بعض النجاحات في ساحة المعركة في النصف الثاني من عام 2022 في مواجهة القوات الروسية. وتتمتع برلين بحق رفض أي قرار بتصدير دباباتها من طراز ليوبارد، والتي يرى خبراء في مجال الدفاع أنها الأنسب لأوكرانيا.

موقف محدد لشولتس

وقال مصدر بالحكومة الألمانية طلب عدم الكشف عن هويته إن المستشار الألماني أولاف شولتس شدد عدة مرات في الأيام الأخيرة، خلف الأبواب المغلقة، على شرط إرسال الدبابات الأمريكية إلى أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي جو بايدن كارين جان بيير، عند سؤالها عن موقف ألمانيا، "يعتقد الرئيس أن على كل دولة أن تتخذ قراراتها السيادية الخاصة بشأن خطوات المساعدة الأمنية وأنواع المعدات التي يمكنها توفيرها لأوكرانيا".

دبابات أمريكية؟

قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة ستقدم 125 مليون دولار لأوكرانيا لدعم منظومة الطاقة وشبكات الكهرباء لديها في أعقاب الهجمات الروسية على تلك المرافق. وسعى أعضاء حلف شمال الأطلسي إلى تجنب خطر الظهور في مواجهة مباشرة مع روسيا وامتنعوا عن إرسال أقوى أسلحتهم إلى كييف. وقال مسؤولون أمريكيون إن من المتوقع أن توافق إدارة بايدن في الخطوة التالية على تزويد أوكرانيا بعربات سترايكر المدرعة، والتي تُصنع في كندا للجيش الأمريكي، لكنها ليست مستعدة لإرسال دبابات.

وقال كولين كال، كبير مستشاري السياسات في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، والذي عاد للتو من زيارة إلى أوكرانيا، إن البنتاجون ما زال غير مستعد لتلبية طلب كييف دبابات إم 1 أبرامز. وأضاف "لا أعتقد أننا وصلنا إلى هذه المرحة بعد. دبابة أبرامز هي قطعة معقدة للغاية من العتاد. إنها باهظة الثمن. من الصعب التدرب على استخدامها، وبها محرك نفاث".

برلين تحت الضغط

وجاءت تصريحات كال قبيل اجتماع يعقد غدا الجمعة بين كبار مسؤولي الدفاع من عشرات الدول في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا لتنسيق المساعدات العسكرية لكييف. سينصب الاهتمام في اجتماع الجمعة على ألمانيا، التي قالت إنه يجب تزويد أوكرانيا بالدبابات الغربية فقط إذا كان هناك اتفاق بين حلفاء كييف الرئيسيين. وكثفت بريطانيا الضغط على برلين هذا الشهر عندما أصبحت أول دولة غربية ترسل دبابات إلى أوكرانيا، متعهدة بمجموعة من دباباتها (تشالنجر). وقالت بولندا وفنلندا إنهما سترسلان دبابات ليوبارد إذا وافقت برلين.

صورة لمستشار ألمانيا أولاف شولتس من منتدى دافوس العالمي بتاريخ 18 يناير 2022

تقول مصادر حكومية إن المستشار الألماني أولاف شولتس شدد عدة مرات في الأيام الأخيرة، خلف الأبواب المغلقة، على شرط إرسال الدبابات الأمريكية إلى أوكرانيا

وحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في كلمة عبر رابط فيديو موجهة للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس،الحلفاء الغربيين على إمداد بلاده بالعتاد قبل أن تشن روسيا هجماتها الصاروخية والبرية التالية.

وقال "يجب أن يكون إمداد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي أسرع من الهجمات الصاروخية الروسية المقبلة... يجب أن تسبق إمدادات الدبابات الغربية أي غزو جديد للدبابات الروسية".

وتعتبر دبابات ليوبارد 2 الألمانية من أفضل الدبابات الغربية. وتزن أكثر من 60 طنا (60 ألف كيلوجرام)، ولها مدفع يمكنه إصابة الأهداف على مسافة تصل إلى خمسة كيلومترات. وتقول أوكرانيا، التي تعتمد بشكل أساسي على دبابات تعود إلى الحقبة السوفيتية، إن الدبابات الجديدة ستمنح قواتها قوة نارية متحركة تمكنها من طرد القوات الروسية في معارك حاسمة.

زيلنسكي ينتقد تردد برلين

في الوقت نفسه انتقد الرئيس الأوكراني زيلينسكي تردّد ألمانيا في تزويد أوكرانيا بدباباتها الحديثة من طراز ليوبارد، ا في حال قامت واشنطن بتزويدها بدباباتها من طراز أبرامز.وقال زيلينسكي خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي عبر الفيديو "هناك أوقات يجب ألا نتردّد فيها أو نقارن. عندما يقول أحدهم +سأعطي دبابات إذا يفعل ذلك طرف آخر+، لا أعتقد أنّ هذه الاستراتيجية الصحيحة التي يجب اتباعها". 
 

ا.ف/ ع.ش  (رويترز، أ.ف.ب)

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    الكاتب: خالد سلامة


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