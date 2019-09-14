مصادر: تعطل الإنتاج النفطي السعودي بعد هجمات للحوثيين

كشفت وكالة رويترز للأنباء اعتمادا على "ثلاثة مصادر" لم تسمها عن تعطل الإنتاج النفطي السعودي وصادرات المملكة بعد هجمات بطائرات مسيرة على منشأتين لشركة أرامكو اليوم (السبت 14 أيلول/ سبتمبر 2019). وكانت جماعة "أنصار الله" الحوثية قد أعلنت مسؤوليتها عن هذه الهجمات.

وأشار الخبر إلى أن إحدى المنشأتين تعتبر أكبر معمل لتكرير النفط في العالم، كما ذكر أحد المصادر أن الهجمات تؤثر على إنتاج خمسة ملايين برميل من النفط يوميا أي قرابة نصف الإنتاج الحالي للمملكة، لكن المصدر لم يقدم تفاصيل إضافية.

وتدير أرامكو أكبر مصفاة لتكرير النفط ومعالجة الخام في العالم في بقيق بالمنطقة الشرقية. وتزيد طاقة التكرير للمصفاة عن سبعة ملايين برميل من النفط الخام يوميا.

وفي سياق ردود الفعل الدولية، أدانت الولايات المتحدة "الهجمات التي شنها الحوثيون بطائرات مسيرة" على منشآت نفطية لشركة ارامكو السعودية. جاء ذلك في تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي كتبها السفير الأمريكي لدى الرياض جون أبي زيد.

وقال السفير أبي زيد:" تدين الولايات المتحدة بشدة الهجمات التي نفذتها اليوم طائرات مسيرة على منشأتي نفط في محافظة بقيق وهجرة خريص". وأضاف" إن هذه الهجمات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية والتي تعرض المدنيين للخطر تصرف غير مقبول، وستفضي عاجلاً أم آجلاً إلى فقدان أرواح بريئة".

في نفس السياق قال وزير الشؤون الخارجية البريطانية إن الهجوم على المنشآت النفطية السعودية "غير مقبول بالمرة"، مؤكداً "ينبغي للحوثيين وقف تقويض أمن السعودية بتهديد المناطق الأمنية والبنية التحتية التجارية".

وكانت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن قد أعلنت اليوم السبت استهداف مصافي في شركة أرامكو السعودية بعشر طائرات مسيرة. وقال العميد يحيى سريع، الناطق العسكري باسم الحوثيين، في بيان صحفي إن سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية واسعة بعشرِ طائرات مسيرة استهدفت مصفاتي بقيق وخريٍص التابعتين لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية صباح اليوم.

م./ أ.ح (رويترز، د ب أ)