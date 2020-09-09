 مصادر: بدء تسرّب النفط من الناقلة ″صافر″ قرب سواحل اليمن | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.10.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

مصادر: بدء تسرّب النفط من الناقلة "صافر" قرب سواحل اليمن

فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق على آلية لصيانة ناقلة النفط "صافر" العائمة قبالة اليمن، كشفت مصادر فنية في شركة صافر النفطية، عن تسرّب النفط بشكل جزئي من الناقلة، ما يضاعف المخاوف من حدوث كارثة بيئية وإنسانية في المنطقة.

خزان النفط صافر المتهالك يشكل قنبلة موقوتة تهدد المنطقة والبيئة، كما يقول الخبراء

خزان النفط "صافر المتهالك يشكل قنبلة موقوتة تهدد المنطقة والبيئة، كما يقول الخبراء

قالت مصادر فنية في شركة صافر النفطية اليمنية لصحيفة "البيان" الإماراتية في عددها الصادر اليوم الأحد (الرابع من أكتوبر/تشرين الأول) إنّ "تسرباً نفطياً حدث في الناقلة العائمة في ميناء راس عيسى على البحر الأحمر، وأنّ كمية كبيرة من المياه تسرّبت لإحدى غرف الخزان الـ 34، والتي يوجد بها أكثر من مليون برميل من النفط الخام".

وأشارت المصادر التي لم تكشف الصحيفة عن هويتها، إلى أنّ "بقعة نفطية كبيرة" تشكّلت في المنطقة المجاورة للخزان.

مختارات

رصدت منظمة حقوقية مقرها جنيف، في تقرير لها نشرته حصيلة "رهيبة" لضحايا فترة حرب اليمن من إعلاميين ومدافعين عن حقوق الإنسان لقوا حتفهم، فيما وثقت المنظمة أكثر من ألف و586 انتهاكا ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

وسط أزمات اليمن العديدة، هناك أزمة بدأت بعد نقل مقر البنك المركزي إلى عدن، لينقسم البلد لمناطق تتعامل بالنقود الجديدة التي تصدرها عدن، وأخرى ترفض التعامل بها. والضحية هو المواطن. وتواجه شركات الصرافة اتهامات بالتلاعب.

وتنقل وكالة الأنباء الألمانية عن المصادر ذاتها أن لقاءً افتراضياً عُقد بين ممثلي الحوثيين ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، فشل في التوصّل إلى اتفاق بشأن بدء صيانة الناقلة.

ولم تؤكد مصادر رسمية من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أو من قبل سلطة الحوثيين حدوث تسرب.

ويتهم الحوثيون دول التحالف بقيادة السعودية بإعاقة صيانة ناقلة النفط صافر. وقال علي القحوم، عضو المكتب السياسي للحوثيين في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية نهاية الشهر المنصرم إن السعودية هي من تعيق خطوات لصيانة هذه الناقلة، مؤكداً أن جماعته وافقت على وصول فريق الصيانة التابع للأمم المتحدة.

مشاهدة الفيديو 01:47

سفينة صافر ... قنبلة عائمة قبالة سواحل اليمن

وكان المندوب الدائم للسعودية في الأمم المتحدة، السفير عبد الله المعلمي، قد وجه رسالة إلى مجلس الأمن حذر فيها من أن "بقعة نفطية شوهدت" على مسافة 50 كيلومتراً من الناقلة، وأن الناقلة "وصلت إلى حالة حرجة".

غير أن مسؤول غربي أعرب لوكالة فرانس برس عن شكوكه بأن تكون البقعة النفطية التي تحدث عنها السفير السعودي قادمة من ناقلة "صافر"، وقال إنها "بعيدة للغاية. ومجرد بقعة وليست بقعة نفطية - لا يوجد أي أثر- وفي ممرات الشحن الرئيسية. إنها ليست من صافر".

ويتفق الحوثيون مع الأمم المتحدة على ضرورة التعجيل في صيانة الناقلة لتفادي كارثة بيئية وإنسانية، لكن الطرفين اختلفا على آلية التنفيذ وتبادلا الاتهامات بعرقلة العملية. ويطالب الحوثيون بوجود طرف ثالث من دولة غربية، السويد أو ألمانيا، للإشراف على عملية الإصلاح.

وكان مجلس الأمن عقد في تموز/ يوليو الماضي جلسة غير اعتيادية أعرب خلالها عن قلقه من وضع الناقلة المتهالكة. ودعا المجلس الحوثيين إلى السماح بالوصول إلى الناقلة.

وفي حزيران/ يونيو الماضي طلب الحوثيون ضمانات بأن يتم إصلاح الناقلة وأن تحوّل عائدات النفط الموجود على متنها لتسديد رواتب موظّفين يعملون في إدارات تخضع لسلطتهم. 

ع.ج.م/ ع.غ (د ب أ، أ ف ب)

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    غياب أدنى مقومات العيش

    منذ ثلاث سنوات والحرب مستعرة في اليمن. ومنذ بداية الحرب نزح أكثر من ثلاثة ملايين شخص. يعيش هؤلاء النازحون داخل مخيمات ميدانية، مثل تلك القريبة من مدينة عبس في مقاطعة حجة الواقعة في الساحل الشمالي الغربي. يفتقر الناس هناك إلى مقومات العيش االكريم من ماء وغذاء و أدوية.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم!

    هناك 24 مليون شخص، أي حوالي 80 في المائة من اليمنيين، في حاجة ماسة للمساعدة. ووفقاً لليونيسف، يموت طفل واحد على الأقل كل عشر دقائق نتيجة للجوع وسوء التغذية. وتحتاج الأمم المتحدة مبلغ 4.2 مليار دولار لتمويل حاجات اليمنيين من المساعدات هذا العام. وتتطلع المنظمة الدولية في ذلك إلى دعم الدول الأعضاء في مؤتمر المانحين في جنيف.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    الأطفال الأكثر عرضة للخطر

    تفر العديد من العائلات من المناطق المحاصرة في البلاد باتجاه محافظة حجة، التي تضم خُمس جميع النازحين اليمنيين. المدينة ليست الأكثر أماناً. ووفقاً لمركز رصد النزوح الداخلي الدولي (IDMC)، يتعرض الأطفال للمخاطر بشكل خاص. إذ يتم استغلال الأطفال عن طريق الزواج أو تدريبهم على القتال.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    حياة النزوح..

    دخل اليمن عمليا في أزمة سياسية وإنسانية قبل عام 2015، إذ يعيش 50 في المائة من السكان تحت خط الفقر، ولا يحصل 70 في المائة من سكان البوادي على المياه الصالحة للشرب أو الرعاية الطبية. كما أدى العنف من قبل الجماعات الإرهابية إلى نزوح السكان، خاصة في جنوب اليمن. ومع بداية الحرب، ارتفعت أعداد النازحين بشكل كبير.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    وباء الكوليرا

    قبل تصاعد الأزمة في اليمن، كانت البلاد تستورد 80 إلى 90 في المائة من احتياجاتها الغذائية. الآن وبعد إغلاق المطار في صنعاء وحصار الموانئ، لا تصل المساعدات للبلاد بشكل كافي. أكثر من 13 مليون شخص لا يحصلون على مياه شرب، كما تنتشر الأمراض المعدية في معظم أنحاء البلاد. وبحلول نهاية عام 2017، كان حوالي مليون شخص من اليمنيين مصاب بوباء الكوليرا.إعداد: يوليا فرجين/ ترجمة: إيمان ملوك


مواضيع ذات صلة

الحوثيون يعلقون الرحلات الجوية الأممية والانسانية إلى العاصمة صنعاء 09.09.2020

جماعة الحوثي تقرر تعليق رحلات الأمم المتحدة والرحلات الجوية الإنسانية إلى العاصمة صنعاء، في ظلّ حصار يفرضه التحالف بقيادة السعودية على الجماعة. الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء برروا قرار التعليق بشح المشتقات النفطية الضرورية لاستمرار عمل المطار.

Jemen Sanaa | Krieg | Luftangriff durch Saudi-Arabien

الحوثيون: غارات "التحالف العربي" قتلت أكثر من 16 ألف مدني 25.09.2020

زعم الحوثيون أن غارات التحالف العربي قتلت أكثر من 16 ألف مدني في اليمن منذ بدء الحرب، غير أن مشروعا مستقلا يقدم أرقاما مغايرة.

Jemen Konflikt l UN Generalsekretär Antonio Guterres

غوتيريش يرفع التحالف بقيادة السعودية من قائمة "قتل الأطفال" 15.06.2020

في خطوة قد تثير ردود فعل غاضبة من منظمات حقوقية أعلن الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش أن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية سيُحذف من القائمة الخاصة بقتل وتشويه الأطفال. فكيف برر غوتيريش خطوته؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  