مصادر: الحوثيون يعتقلون موظفين في الأمم المتحدة

اختطف المتمردون الحوثيون 12 موظفاً في الأمم المتحدة بينهم نساء. وسبق أن اختطفت جماعة الحوثي موظفين أممين، ما زال بعضهم في السجون.

أكدت مصادر محلية مقربة من منظمات الأمم المتحدة في اليمن، اليوم الجمعة (السابع من حزيران/يونيو 2024)، أن عناصر تابعة لجماعةأنصار الله الحوثية، اختطفت عدداً من موظفي الأمم المتحدة بينهم نساء، في حملة أمنية نفذتها في عدد من المحافظات اليمنية.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، "إن عناصر تابعة لجهاز الأمن والمخابرات التابعة للحوثيين اختطفت نحو 12 موظفاً لدى الأمم المتحدة وأودعتهم في سجن الأمن والمخابرات". ووفقاً للمصادر، قامت عناصر جهاز الأمن والمخابرات، بتنفيذ الاعتقالات يوم أمس الخميس، في محافظات صنعاء وحجة والحديدة.

وذكرت عريضة موقعة من قبل موظفين يمنيين لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والمعهد الديمقراطي الأمريكي، تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، نسخة منه "إن عناصر من جهاز الأمن والمخابرات نفذت اعتقالات جديدة لستة موظفين يعملون لدى المفوضية السامية، وثلاثة من المعهد الديمقراطي الأمريكي وثلاثة من مكتب الأوتشا و ثلاثة آخرين يعملون لدى منظمات أخرى".

ووفقا للعريضة، "اعتقل الحوثيون خلال الأسبوع الماضي، موظفين اثنين يعملون لدى منظمة رنين بينهم امرأة تم اعتقالها هي وزوجها وأطفالها ، وموظف لدى منظمة ديب روت".

وطالبت العريضة، سلطة المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين في صنعاء وجهاز الأمن والمخابرات، بالإفراج الفوري عن الموظفين اليمنيين الذين تم اعتقالهم. وأكدت أن اعتقال الموظفين اليمنيين العاملين في المنظمات الأممية عوضاً عن أنه انتهاك لحقوق الإنسان، فإنه يساعد في عزل البلاد عن العالم "واعتقال موظفين من منظمات مصرح لها بالعمل داخل البلاد يعني وضع البلاد أمام مشكلة حقوقية كبيرة".

وحتى اللحظة لم تصدر أي تصريحات رسمية من قبل الأمم المتحدة أو من قبل سلطات الحوثيين في صنعاء.

خ.س/و.ب (د ب أ)