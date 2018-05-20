مصادر: الأمم المتحدة تدعو لاجتماع قريب حول الصحراء الغربية

أفادت مصادر دبلوماسية اليوم السبت (29 أيلول/ سبتمبر 2018) أن الألماني هورست كولر، موفد الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، دعا المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو إلى مباحثات تعقد يومي 4 و5 كانون الأول/ ديسمبر بجنيف، موضحة أنه تم توجيه دعوات للأطراف الأربعة التي عليها أن ترد قبل 20 تشرين الأول / أكتوبر 2018.

وبالنسبة إلى المغرب والجزائر وموريتانيا أرسلت الدعوات إلى وزراء خارجية هذه الدول. ولم يعرف بعد مستوى الوفود التي يفترض أن تلتقي في سويسرا في كانون الأول/ديسمبر المقبل. ولم يصدر بعد أي تعليق من الأمم المتحدة على هذه المعلومات.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس) عن مصدر دبلوماسي، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن اللقاء لن يكون "اجتماعا للتفاوض" بل عبارة عن "طاولة مفاوضات".

وكانت الجولة الأخيرة من المفاوضات بين المغرب والبوليساريو عقدت عام 2008 قبل أن تتعثر وتتوقف. وكان الموفد هورست كولر، وهو رئيس ألمانيا الأسبق، وعد مطلع العام الحالي مجلس الأمن بتنظيم جولة جديدة من المفاوضات بشأن الصحراء الغربية. وخلال السنة الحالية أعلنت الجزائر أنها ترفض إجراء مفاوضات مباشرة مع المغرب تطالب بها الرباط منذ زمن طويل.

وتطالب جبهة البوليساريو باستفتاء حول حق تقرير المصير في الصحراء الغربية التي تبلغ مساحتها نحو 266 ألف كلم مربع، في حين يؤكد المغرب رفضه لأي حل يتجاوز الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب)