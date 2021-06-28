 مصادر: اعتقال صحفييين ألماني وبريطاني قرب مطار بيروت | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.06.2021

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مصادر: اعتقال صحفييين ألماني وبريطاني قرب مطار بيروت

كشفت مصادر دبلوماسية وأمنية أنه تم اعتقال صحفيين ألماني وبريطاني أثناء القيام بعملهما في بيروت، وذلك من قبل رجال يرتدون زي ميليشيا حزب الله، والحزب يقول إن الصحفيين الاثنين لم يطلبا إذنًا من منه للتصوير في منطقة نفوذه.

حسب المصادر اعتقلا الصحفيان أثناء قيامهما بتغطية أزمة نقص الوقود في بيروت

حسب المصادر اعتقلا الصحفيان أثناء قيامهما بتغطية أزمة نقص الوقود في بيروت

قال مصدر أمني لبناني إنه تم اعتقال صحفيين ألماني وبريطاني اليوم الإثنين (28 يونيو/حزيران 2021) بالقرب من مطار بيروت الدولي، وذلك أثناء قيامهما بالتغطية الإخبارية بشأن نقص الوقود في منطقة خاضعة لسيطرة حزب الله اللبناني الموالي لإيران.

ووصف القائم بالأعمال البريطاني في لبنان مارتن لونجدن في تغريدة على موقع "تويتر" اعتقال الصحفيين الاثنين بالحادث "الخطير والمقلق".

وأكدت مصادر دبلوماسية وأمنية لبنانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن هناك صحفي ألماني من بين الصحفيين الاثنين اللذين جرى اعتقالهما. وأشارت المصادر إلى أن الصحفيين الاثنين تم تسليمهما إلى قوات الأمن اللبنانية.

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أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن أزمة لبنان هي محلية وداخلية، ملوحاً بعقوبات قد تطال مسؤولين عن الجمود السياسي ومؤكداً على أن الحل الوحيد أمام لبنان هو الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

من رحم احتجاجات خريف عام 2019 ولدت الحركة السياسية "منتشرين". حركة يقف خلفها شباب لبنانيون يريدون خلق بديل للفساد السياسي للنخب، متجاوزين الفوارق الطائفية. فهل باستطاعتهم تقديم الأمل للبنان؟

وذكر الموقع الإخباري اللبناني "ناو" أن مراسله البريطاني اعتقل من قبل رجال يرتدون زي ميليشيا حزب الله.

وأفاد الموقع الإخباري بأن مراسله كان يجري تغطية إخبارية عن نقص البنزين من محطة بنزين على طريق المطار قبل إلقاء القبض عليه، مشيرا إلى أن مراسله أرسل رسالة صوتية إلى زميل له.

ولم تعلن بعد أي وسيلة إعلامية ألمانية عن هوية الصحفي الألماني، لكن تغريدات على موقع تويتر تداولت اسم صحفية ألمانية تعمل كـ "كصحفية حرة" قائلة إنها المقصودة. 

وقال متحدث باسم حزب الله لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الصحفيين الاثنين لم يطلبا إذنًا من المكتب الإعلامي للحزب.

وعادة ما يُطلب من الصحفيين إبلاغ المكتب الإعلامي لحزب الله قبل تغطية الأخبار في المناطق التي يسيطر عليها ، وخاصة في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل الحزب الموالي لإيران.

ع.ج.م/أ.ح (د ب أ)

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