 مصادر: اتفاق على تمديد آلية إدخال المساعدات إلى سوريا لستة أشهر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.07.2022

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مصادر: اتفاق على تمديد آلية إدخال المساعدات إلى سوريا لستة أشهر

بعد أن استخدمت حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار غربي لتمديد آلية ايصال المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى إلى سوريا لعام واحد، يبدو أن روسيا نجحت في فرض موقفها. فحسب دبلوماسيين تم التوافق على تمديد الآلية لستة أشهر.

معبر باب الهوى، أرشيف (10.06.2021)

معبر باب الهوى هو الممر الوحيد الذي يمكن أن تنقل من خلاله مساعدات الأمم المتحدة إلى المدنيين بدون المرور في المناطق .التي تسيطر عليها قوات دمشق

توافق الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن الدولي على تمديد آلية ايصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا لستة أشهر، وذلك تلبية لرغبة روسيا في مواجهة الدول الغربية التي طالبت بتمديد الآلية لعام، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية الاثنين (11 تموز/يوليو 2022).

مختارات

يعتمد الملايين في إدلب السورية على المساعدات التي تأتي عبر معبر "باب الهوى" الحدودي مع تركيا، لكن بقاء المعبر مفتوحا أمام المساعدات بات يخضع للمساومات، ومصير السكان أصبح "بمثابة كرة قدم بين أرجل الأطراف السياسة" الدولية.

هناك أوجه تشابه كبيرة بين التكتيكات العسكرية الروسية في سوريا والآن في أوكرانيا، كما تقول الخبيرة حنا نوت، التي تحدثت لـDW عن خمسة تكتيكات من ضمنها أسلوب الحرب المتسلسلة والتضليل الإعلامي، وحتى في أسلوب "الممرات الآمنة".

بين سوريا والشيشان ومناطق عدة داخل روسيا، تولى الجنرال ألكسندر دفورنيكوف عشرات المهمات ورقّي لأرفع المناصب. واليوم قرر بوتين أن يضع عمليات الجيش الروسي في أوكرانيا تحت قيادته.. فمن هو هذا الجنرال الذي يوصف بـ"الدموي"؟

أعلنت وسائل إعلام سورية رسمية عن عملية تبادل أسرى مع إسرائيل عبر وساطة روسية، لتكون ثاني عملية تبادل أسرى بين الطرفين خلال عامين. ويتعلق الأمر بعملية تبادل سوريين اثنين مقابل شابة إسرائيلية.

وانتهت مفاعيل هذه الآلية مساء الأحد. ويرتقب أن يصوت مجلس الأمن في وقت لاحق لتأكيد تمديد الآلية مع توقع تمديدها في كانون الثاني/يناير لستة أشهر إضافية شرط تبني قرار جديد، بحسب ما أوضح دبلوماسيون لفرانس برس.

وينص الاتفاق على أن تستأنف الأمم المتحدة استخدام معبر باب الهوى الواقع على الحدود بين سوريا وتركيا، علما أنه الممر الوحيد الذي يمكن أن تنقل من خلاله مساعدات الأمم المتحدة إلى المدنيين بدون المرور في المناطق التي تسيطر عليها قوات دمشق.

ويدعو مشروع القرار الأيرلندي-النروجي أيضًا إلى تقديم تقرير خاص إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الاحتياجات الإنسانية بحلول 10 كانون الأول/ديسمبر كحدّ أقصى، ويطلب منه رفع تقرير منتظم كل شهرين عن الآلية عبر الحدود وعن تلك التي تلحظ إيصال مساعدة إنسانية انطلاقا من دمشق عبر خطوط الجبهة.

وقال مساعد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي لوكالة فرانس برس "سنعتمد مشروعنا مع إجراء تعديل طفيف".

وكانت روسيا حليفة النظام السوري قد استخدمت حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي الجمعة لتعطيل مشروع قرار غربي لاستخدام المعبر الحدودي لعام إضافي.

وقال سفير دولة نافذة في مجلس الأمن طلب عدم الكشف عن هويته "سنتبنى القرار" الذي يؤكد موافقة المجلس على تمديد الآلية لمدة ستة أشهر.

ويتطلب إقرار النص موافقة تسعة أعضاء على الأقل من أصل 15 عضوا بدون تصويت سلبي من أيّ من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين).

والآلية الأممية لإيصال المساعدات عبر الحدود سارية منذ العام 2014 وتُساعد، عبر معبر باب الهوى، أكثر من 2,4 مليون شخص في محافظة إدلب (شمال غرب) التي تسيطر عليها فصائل معارضة وأخرى جهادية. وسبق أن تم تمديدها لستة أشهر، رغم أن هذه المدّة القصيرة تُعقّد عملية ايصال المساعدة والتخطيط لها.

خ.س/أ.ح (أ ف ب)

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