مصادر: إيران تسحب كبار ضباطها من سوريا بعد ضربات إسرائيلية

أفادت مصادر لرويترز بسحب الحرس الثوري الإيراني كبار ضباطه من سوريا بسبب سلسلة من الضربات الإسرائيلية، وتعزيز اعتماده على الفصائل الشيعية المتحالفة معه للمساعدة في الحفاظ على نفوذه دون التورط في نزاع مباشر مع إسرائيل.

قالت خمسة مصادر مطلعة إن الحرس الثوري الإيراني قلص نشر كبار ضباطه في سوريا بسبب سلسلة من الضربات الإسرائيلية المميتة، وسيعتمد أكثر على فصائل شيعية متحالفة مع طهران للحفاظ على نفوذه هناك.

ويتعرض الحرس الثوري لواحدة من أكثر الفترات صعوبة في سوريا منذ تدخله قبل عقد من الزمن لمساعدة الرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية. فمنذ ديسمبر/كانون الأول قتلت ضربات نسبت لإإسرائيل أكثر من ستة من أعضائه بينهم أحد كبار قادة المخابرات في الحرس الثوري.

وقالت ثلاثة من المصادر لرويترز إنه بينما يطالب غلاة المحافظين في طهران بالثأر، فإن قرار إيران سحب كبار الضباط مدفوع جزئيا بحرصها على ألا تنجر إلى صراع يحتدم في أنحاء الشرق الأوسط.

وبينما قالت المصادر إن إيران ليست لديها نية للانسحاب من سوريا، وهي جزء أساسي من دائرة نفوذ طهران، فإن إعادة التفكير تسلط الضوء على كيف تتكشف العواقب الإقليمية للحرب التي أشعلها هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وسعت إيران، الداعمة لحماس، إلى النأي عن الصراع حتى في وقت تدعم فيه جماعات دخلت على خط المعركة من لبنان واليمن والعراق وسوريا، في إطار ما يسمى "محور المقاومة" المناهض لإسرائيل والمصالح الأمريكية في المنطقة.

وقال أحد المصادر، وهو مسؤول أمني إقليمي كبير مطلع على شؤون طهران، إن قادة إيرانيين كبارا غادروا سوريا مع عشرات الضباط من الرتب المتوسطة، واصفا ذلك بأنه تقليص لحجم الانتشار هناك.

ولم يذكر المصدر عدد الإيرانيين الذين غادروا ولم يتسن لرويترز تحديد ذلك بشكل مستقل.

ولم تتمكن رويترز من الاتصال بالحرس الثوري للحصول على تعليق كما لم ترد وزارة الإعلام السورية على أسئلة عبر البريد الإلكتروني بخصوص هذا الموضوع.

وأرسلت إيران آلاف المقاتلين إلى سوريا خلال الحرب الأهلية. وبينما كان بين هؤلاء أعضاء من الحرس الثوري، يعملون رسميا كمستشارين، كان الجزء الأكبر منهم من أعضاء فصائل شيعية مسلحة من مختلف أنحاء المنطقة.

وقالت ثلاثة من المصادر إن الحرس الثوري سيدير العمليات السورية عن بعد بمساعدة حليفته جماعة حزب الله. ولم ترد الجماعة اللبنانية على طلب للتعليق.

وقال مصدر آخر، وهو مسؤول إقليمي مقرب من إيران، إن من بقوا في سوريا غادروا مكاتبهم وتواروا عن الأنظار. وأضاف "الإيرانيون لن يتخلوا عن سوريا لكنهم قللوا وجودهم وتحركاتهم إلى أقصى حد".

وذكرت المصادر أن التغييرات لم يكن لها تأثير على العمليات حتى الآن. وقال أحد المصادر، وهو إيراني، إن تقليص العدد "سيساعد طهران على تجنب الانجرار إلى الحرب بين إسرائيل وغزة".

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ومنذ اندلاع حرب غزة، تضاعفت الضربات الجوية المنسوبة لإسرائيل داخل سوريا. ونادرا ما تعلق إسرائيل على تلك الهجمات ولم تعلن مسؤوليتها عن أحدث الضربات هناك. وقال الجيش الإسرائيلي، ردا على أسئلة لرويترز، إنه لا يعلق على تقارير وسائل إعلام أجنبية.

"اختراق استخباراتي"

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن خمسة من أفراد الحرس الثوري، بينهم جنرال كان يدير استخبارات فيلق القدس، قُتلوا في هجوم وقع في 20 يناير كانون الثاني وسوى بالأرض مبنى في دمشق.

وفيلق القدس هو الجهة المسؤولة عن عمليات الحرس الثوري في الخارج. وفي هجوم آخر يوم 25 ديسمبر/كانون الأول خارج دمشق، قُتل مستشار كبير بالحرس الثوري كان مسؤولا عن التنسيق بين سوريا وإيران. وأمَ الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي المصلين في صلاة جنازته.

وتحدثت رويترز إلى ستة مصادر مطلعة على عمليات الانتشار الإيرانية في سوريا من أجل هذا الموضوع. ورفضوا الكشف عن هويتهم بسبب حساسية الأمر.

وقالت ثلاثة من المصادر إن الحرس الثوري أثار مخاوف مع السلطات السورية من أن تسريب معلومات من داخل قوات الأمن السورية لعب دورا في الضربات المميتة الأخيرة.

وذكر مصدر آخر مطلع على العمليات الإيرانية في سوريا أن الضربات الإسرائيلية الدقيقة دفعت الحرس الثوري إلى نقل مواقع العمليات ومساكن الضباط وسط مخاوف من "اختراق استخباراتي".

وجاءت القوات الإيرانية إلى سوريا بدعوة من الأسد، وساعدته في هزيمة مقاتلي المعارضة الذين سيطروا على مساحات كبيرة من البلاد في الصراع الذي بدأ عام 2011.

وبعد سنوات من استعادة الأسد وحلفائه معظم سوريا، لا تزال الجماعات المدعومة من إيران تعمل في مناطق واسعة. وعزز وجود هذه الجماعات منطقة نفوذ إيرانية تمتد عبر العراق وسوريا ولبنان إلى البحر المتوسط، مما ساعد في تحقيق توازن مع خصوم طهران الإقليميين بما في ذلك إسرائيل.

تنافس بين طهران وموسكو؟

وقالت ثلاثة من المصادر إن الحرس الثوري يجند مرة أخرى مقاتلين شيعة من أفغانستان وباكستان للانتشار في سوريا، في تكرار لمراحل سابقة من الحرب عندما لعب مسلحون شيعة دورا في تحويل مجرى الصراع. وقال المسؤول الإقليمي المقرب من إيران إن الحرس الثوري يعتمد أكثر على فصائل شيعية سورية.

وقال جريجوري برو، المحلل في مجموعة أوراسيا لاستشارات المخاطر السياسية، إن الإخفاق في حماية القادة الإيرانيين "قوض بوضوح موقف إيران" لكن من غير المرجح أن تنهي طهران التزامها تجاه دمشق حفاظا على دورها في سوريا.

ودعمت روسيا أيضا الأسد ونشرت قواتها الجوية في سوريا عام 2015، وأي إضعاف لدور إيران هناك يمكن أن يكون في صالحها. وقال برو "موسكو وطهران تعملان معا بشكل وثيق لكن علاقتهما قد تتوتر إذا تنافسا علانية في سوريا".

وقالت روسيا هذا الشهر إنها تتوقع أن يوقع الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي معاهدة جديدة قريبا وسط تعزيز للعلاقات السياسية والتجارية والعسكرية بين البلدين.

خ.س/ع.ج.م (رويترز)