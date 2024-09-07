مصادر: إيران أرسلت صواريخ باليستية لروسيا.. وطهران تنفي

أفادت مصادر مطلعة بأن إيران أرسلت صواريخ باليستية لروسيا لمساعدتها في الحرب ضد أوكرانيا، رغم أشهر من التحذيرات من جانب المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين، فيما نفت طهران ذلك .

قالت وزارة الخارجية الأوكرانية، السبت (السابع من سبتمبر/ أيلول 2024)، إنها تشعر بقلق بالغ إزاء تقارير إعلامية عن احتمال نقل وشيك لصواريخ باليستية إيرانية إلى روسيا. وأضافت الوزارة في بيان أرسلته للصحفيين عبر البريد الإلكتروني أن تعزيز التعاون العسكري بين إيران وروسيا يشكل تهديدا لأوكرانيا وأوروبا والشرق الأوسط، داعية المجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على البلدين.

وذكرت شبكة سي.إن.إن وصحيفة وول ستريت جورنال أمس الجمعة، نقلا عن مصادر دون الكشف عنها، أن إيران نقلت صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى روسيا.

وكانت رويترز قد أفادت في أغسطس/آب بأن روسيا تتوقع تسلم شحنة قريبا تضم المئات من صواريخ فتح-360 الباليستية قصيرة المدى من طهران، وبأن العشرات من العسكريين الروس يجري تدريبهم في إيران على تلك الأسلحة الموجهة بالأقمار الصناعية لاستخدامها في حرب أوكرانيا في نهاية المطاف.

روسيا وأوكرانيا تحصلان على صواريخ باليستية: كيف ستغير الحرب؟ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وعبرت الولايات المتحدة، وهي حليفة رئيسية لأوكرانيا، أيضا عن قلقها أمس الجمعة إزاء النقل المحتمل للصواريخ. وقال شون سافيت المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض "أي نقل للصواريخ الباليستية الإيرانية إلى روسيا سيمثل تصعيدا جذريا في دعم إيران للعدوان الروسي على أوكرانيا".

وأطلعت واشنطن الحلفاء على الدليل ومن المرجح أن تقابل الخطوة بمزيد من العقوبات من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على طهران، بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها وهي تناقش تقييمات سرية.

وتفيد المزاعم بأن إيران زودت روسيا بمئات من المسيرات خلال الحرب الروسية المستمرة منذ عامين ونصف ضد أوكرانيا، ولكن نقل الصواريخ الباليستية يمثل تورطا أعمق في حرب روسيا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

نفي إيراني

فيما قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك أمس الجمعة إن موقف طهران بشأن صراع أوكرانيا لم يتغير. وأضافت "تعد إيران تقديم الدعم العسكري لأطراف تخوض صراعا، يؤدي إلى زيادة عدد القتلى ودمار البنية التحتية والابتعاد عن مفاوضات وقف إطلاق النار، أمرا غير إنساني". وتابعت: "لذلك تمتنع إيران عن التورط في هذه الأفعال بنفسها، كما تدعو الدول الأخرى لوقف إمداد الجانبين المشتركين في الصراع بالأسلحة".

ف.ي/ص.ش (د ب ا، رويترز)