 مصادر إعلامية: انتحاري يفجر نفسه في محيط السفارة الأمريكية في تونس | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.03.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

مصادر إعلامية: انتحاري يفجر نفسه في محيط السفارة الأمريكية في تونس

قالت وزارة الداخلية التونسية إن انفجارا وقع في الحي الذي توجد فيه السفارة الأميركية بالعاصمة تونس، وأشارت عدة وسائل إعلام محلية إلى احتمال أن يكون هجوما انتحاريا.

صورة من الأ{شيف لعنصر أمني تونسي

قالت وزارة الداخلية التونسية إن انفجارا وقع اليوم الجمعة (السادس من مارس/آذار) في الحي الذي توجد فيه السفارة الأمريكية بالعاصمة تونس، وأشارت عدة وسائل إعلام محلية إلى احتمال أن يكون هجوما انتحاريا. وأظهرت صور مارة مذعورين قرب مقر السفارة، في ضاحية ضفاف البحيرة التي تبعد بضعة كيلومترات عن مركز العاصمة والتي شهدت الانفجار في ساعة متأخرة من الصباح.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن عاملين قرب السفارة الأمريكية في منطقة البحيرة في طريق الضاحية الشمالية للعاصمة، إن شخصا كان على متن دراجة نارية فجر نفسه قرب السفارة، دون أن يوقع ضحايا. وأحاطت سيارات أمنية بالمنطقة فيما لم تتوفر معلومات على الفور بشأن هوية المفجر.

وقال راديو موزاييك في تونس إن متشددا فجر نفسه قرب السفارة الأمريكية، مشيرا إلى أن خمسة من الشرطة أصيبوا عندما فجر شخص يستقل دراجة نارية نفسه.
 

ع.ج.م/ (أ ف ب، دب أ، رويترز)

مواضيع ذات صلة

Tunesien Anschlag auf Militärfahrzeug in Tunis Spurensicherung

تونس- أحكام بالإعدام في قضية تفجير حافلة الأمن الرئاسي 2015 18.01.2020

عملية إرهابية وقعت في أواخر عام 2015 أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الأمن الرئاسي التونسي. وبعد نحو خمس سنوات قضت محكمة تونسية بالإعدام على ثمانية متهمين في الواقعة رغم تعليق تنفيذ أحكام الإعدام منذ 1991.

Frauen mit Niqab Tunesien

بعد الاعتداءات الإرهابية. . تونس تحظر النقاب في الأماكن العامة 05.07.2019

بعد أيام على التفجيرين الانتحارين في العاصمة التونسية، وقع رئيس الحكومة يوسف الشاهد على منشور حكومي "يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواع أمنية".

Tunesien Tunis - Selbstmordanschlag

امرأة تفجر نفسها بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس 29.10.2018

سمع صوت انفجار قوي بعيد ظهر الاثنين في وسط تونس وقال شهود وشرطي في المكان إن امرأة فجرت نفسها قرب عناصر من الشرطة. وهرعت سيارات إسعاف ووصلت تعزيزات للشرطة الى المكان.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  