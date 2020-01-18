مصادر إعلامية: انتحاري يفجر نفسه في محيط السفارة الأمريكية في تونس

قالت وزارة الداخلية التونسية إن انفجارا وقع اليوم الجمعة (السادس من مارس/آذار) في الحي الذي توجد فيه السفارة الأمريكية بالعاصمة تونس، وأشارت عدة وسائل إعلام محلية إلى احتمال أن يكون هجوما انتحاريا. وأظهرت صور مارة مذعورين قرب مقر السفارة، في ضاحية ضفاف البحيرة التي تبعد بضعة كيلومترات عن مركز العاصمة والتي شهدت الانفجار في ساعة متأخرة من الصباح.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن عاملين قرب السفارة الأمريكية في منطقة البحيرة في طريق الضاحية الشمالية للعاصمة، إن شخصا كان على متن دراجة نارية فجر نفسه قرب السفارة، دون أن يوقع ضحايا. وأحاطت سيارات أمنية بالمنطقة فيما لم تتوفر معلومات على الفور بشأن هوية المفجر.

وقال راديو موزاييك في تونس إن متشددا فجر نفسه قرب السفارة الأمريكية، مشيرا إلى أن خمسة من الشرطة أصيبوا عندما فجر شخص يستقل دراجة نارية نفسه.



ع.ج.م/ (أ ف ب، دب أ، رويترز)