مصادر: إسرائيل والفلسطينيون يتفقان على هدنة بوساطة مصرية

وافقت اسرائيل على هدنة اقترحتها مصر في قطاع غزة حيث تواصل إسرائيل ضرباتها مستهدفة بشكل أساسي حركة الجهاد الإسلامي التي ترد بقصف صاروخي، حسب ما أفاد مسؤول أمني مصري الأحد لوكالة فرانس برس مشيرا إلى أن القاهرة تنتظر الآن الرد الفلسطيني.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس إن إسرائيل وافقت اليوم الأحد ( 07 أغسطس/آب 2022) على الهدنة بعد أن كان "الوفد المصري يحاول مع الطرفين منذ 48 ساعة"، فيما أكد مصدر في حركة الجهاد الإسلامي أن المفاوضات لا تزال جارية.

من جانبها، ذكرت مصادر لوكالة رويترز أن إسرائيل ومقاتلو الجهاد الإسلامي اتفقوا على الالتزام بهدنة في غزة اعتبارا من مساء الأحد عملا باقتراح القاهرة.

وتأتي جهود التوصل لهدنة فيما يتواصل قصف إسرائيل لأهداف فلسطينية منذ يوم الجمعة الماضي ويستمر إطلاق الصواريح من قطاع غزة نحو المدن الإسرائيلية.

وقال مصدر أمني مصري إن إسرائيل وافقت على عرض التهدئة، في حين قال مسؤول فلسطيني مطلع على جهود الوساطة المصرية إنه سيدخل حيز التنفيذ الساعة 20:00 (1900 بتوقيت جرينتش).

ولم يؤكد متحدثون باسم إسرائيل والجهاد الإسلامي، الفصيل الذي يقاتل في غزة منذ اندلاع الاشتباكات يوم الجمعة، ذلك، واكتفوا بالقول إنهم على اتصال بالقاهرة.

ع.ا /ع.ج.م