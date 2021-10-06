مصادر إسرائيلية: رصد طائرة حفتر في مطار بن غوريون

قالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) اليوم السبت (15 يناير/كانون الثاني 2022)، إن متابعين لحركة الطيران الدولية كشفوا عن أن الطائرة الخاصة التابعة لقائد "الجيش الوطني الليبي" ورجل الشرق الليبي القوي خليفة حفتر حطت في مطار بن غوريون الدولي.

وأكد إيتاي بلومنتال المراسل العسكري لقناة التلفزيون الإسرائيلي الرسمية، إن طائرة حفتر وهي من طراز (P4-RMA) هبطت في مطار بن غوريون قادمة من قبرص، ثم أقلعت منه بعد ساعتين.

وكانت قناة الحدث السعودية قد أفادت قبل ذلك أن لقاء عقد في عمان، الثلاثاء، بين رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة ومسؤولين إسرائيليين كبار ورئيس الموساد ديفيد بَرنيعا، حيث بحث الجانبان تطبيع العلاقات وتطوير التعاون الأمني بين ليبيا وإسرائيل.

وأضافت الهيئة الإسرائيلية نقلاً عن القناة أن الدبيبة قال لرئيس الموساد إن الوقت غير مناسب لإجراء الانتخابات في بلاده، وطلب أن تدعم إسرائيل بقاءه في منصبه خلال الفترة الانتقالية قبل الانتخابات.

وأشارت الهيئة إلى أن مكتب الدبيبة نفى هذا النبأ.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، فإن الأيام الأخيرة قد شهدت الاتصالات مستمرة بين مسؤولِين إسرائيليين وليبيين.

ع.ح./خ.س. (د ب أ، ومواقع التواصل الاجتماعي)