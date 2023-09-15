مصادر: إجراءات أمنية مشددة في مسقط رأس مهسا أميني في ذكرى وفاتها

نقلت وكالة رويترز عن شهود وجماعات حقوقية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة (15 سبتمبر/ أيلول 2023) إن قوات الأمن الإيرانية انتشرت في مسقط رأس الشابة مهسا أميني تحسبا لحدوث اضطرابات في الذكرى الأولى لوفاتها التي تحل غدا السبت.

وقال ناشط في إيران للوكالة إن "هناك وجود مكثف لقوات الأمن في سقز"، في إشارة إلى مسقط رأس أميني في إقليم كردستان بغرب البلاد. وأفاد ناشط آخر بأن حشدا صغيرا من المتظاهرين ردد شعارات مناهضة للحكومة قبل أن يتفرق بسرعة.

وتحدث الناشطان شريطة عدم نشر اسميهما خوفا من انتقام الحكومة في ظل حملة قمع متصاعدة على المعارضة مع اقتراب ذكرى وفاة أميني.

وتحدثت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عن انتشار قوات أمنية في عدة مدن، خاصة داخل كردستان. ونقلت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي عن سكان في سقز قولهم إنالسلطات وضعت كاميرات مراقبة جديدة في أنحاء المدينة لمراقبة المتظاهرين وتحديد هوياتهم على ما يبدو.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة أي من هذه الروايات.

قالت منظمة هنجاو لحقوق الإنسان، ومقرها النرويج، في بيان إن عدة مدن كردية في غرب إيران "شهدت أجواء من الترهيب وإعلان حالة الحرب في الأيام الماضية". وأضافت أن العديد من المواطنين ألقي القبض عليهم. وذكرت هنجاو أن عسكريين تمركزوا على قمة تل يطل على سقز بينما شهد السكان زيادة في نشاط طائرات الهليكوبتر فوق المدينة.

وأثارت وفاة أميني (22 عاما) في أثناء احتجاز"شرطة الأخلاق" لها يوم 16 سبتمبر/ أيلول احتجاجات مناهضة للحكومة على مدى أشهر وتحولت إلى أكبر أحداث لإظهار المعارضة للسلطات الإيرانية منذ سنوات. وقبضت "شرطة الأخلاق" على أميني بتهمة مخالفة قواعد الزي الإلزامية في الجمهورية الإسلامية.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها الشهر الماضي إن السلطات الإيرانية " تعتقل أفراد عائلات الضحايا وتحتجزهم بشكل تعسفي وتفرض قيودا صارمة على التجمعات السلمية في المقابر وتدمر شواهد قبور الضحايا". وأخبر أقارب للشابة الكردية رويترز بأن قوات الأمن اعتقلت صفا عالي خال أميني في الخامس من سبتمبر/ أيلول.

وفي سياق متصل أعلنت الحكومة البريطانية اليوم فرض عقوبات على عدد من المسؤولين الإيرانيين من بينهم وزير الثقافة ورئيس بلدية طهران عشية الذكرى الأولى لوفاة مهسا أميني. وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن العقوبات "تتركز على صناع قرار إيرانيين بارزين مسؤولين عن وضع وتطبيق قانون الحجاب الإلزامي في إيران".

ع.ج.م/و.ب (رويترز)