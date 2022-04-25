 مصادر: ألمانيا مترددة في قبول عقود طويلة الأجل للغاز مع قطر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.05.2022

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مصادر: ألمانيا مترددة في قبول عقود طويلة الأجل للغاز مع قطر

في تقرير حصري، قالت وكالة رويترز نقلا عن "مصادر مطلعة" أن هناك خلافاً بين ألمانيا وقطر بشأن شروط رئيسية في محادثات لتأمين اتفاقات طويلة الأجل لتوريد الغاز المسال. بيد أنه لم يرد أي تعليق رسمي بعد على هذه المعلومات.

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك ومحمد بن حمد آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري

كان وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك قد أعلن في نهاية شهر مارس أن ألمانيا وقطر اتفقتا على شراكة طويلة المدى في قطاع الطاقة

ذكرت وكالة رويترز في تقرير خاص لها اليوم الاثنين (التاسع من مايو/ ايار 2022) أن ثلاثة مصادر مطلعة قالت لها إن ألمانيا وقطر تواجهان صعوبات في محادثات بشأن اتفاقات طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال وسط خلافات بشأن شروط رئيسية، بما يشمل فترة سريان أي عقد.

مختارات

في زيارة تأتي ضمن محاولات ألمانيا البحث عن مصادر بديلة للغاز الروسي، وزير الاقتصاد هابيك يلتقي في الدوحة أمير قطر، الإمارة الخليجية التي فتح لها الغزو الروسي لأوكرانيا آفاقا ديبلوماسية وتجارية جديدة.

وأضافت المصادر أن ألمانيا، التي تهدف لخفض انبعاثات الكربون بنسبة 88 في المئة بحلول 2040، مترددة في قبول شروط قطر لتوقيع اتفاقات لفترات لا تقل عن 20 عاما لتأمين الأحجام الضخمة من الغاز المسال التي تحتاجها لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي.

وقالت المصادر إن قطر، أكبر مورد في العالم للغاز الطبيعي المسال، تحدد أيضا شروطا من بينها شرط يتعلق بالوجهة من شأنه أن يمنع برلين من إعادة شحن الغازإلى مناطق أخرى في أوروبا، وهو شرط يعارضه الاتحاد الأوروبي.

 

وكان وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك قد أعلن في نهاية شهر آذار/مارس الماضي أن ألمانيا وقطر اتفقتا على شراكة طويلة المدى في قطاع الطاقة، في محاولة للحد من اعتماد ألمانيا على الغاز الروسي في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا.

يشار إلى أن قطر تعد أحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم.

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فائدة توريد الغاز الطبيعي المُسال

ويسعى هابيك للمضي قدما في بناء محطات غاز طبيعي مسال في ألمانيا. وقال الوزير الألماني إن الشراكة المتفق عليها مع قطر لا تشمل توريدات الغاز الطبيعي المسال فحسب، ولكنها تشمل أيضا توسيع نطاق الطاقات المتجددة وكذلك إجراءات كفاءة الطاقة، لافتا إلى أنه يمكن لشركات ألمانية تقديم الكثير في هذه المجالات.

يشار إلى أنه لم يرد أي تعليق رسمي سواء من ألمانيا أو قطر على تقرير وكالة رويترز حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

ز.أ.ب/أ.ح (رويترز، د ب أ)

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ألمانيا تتوصل لاتفاق مع قطر لتقليص اعتمادها على الغاز الروسي

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