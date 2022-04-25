مصادر: ألمانيا مترددة في قبول عقود طويلة الأجل للغاز مع قطر

ذكرت وكالة رويترز في تقرير خاص لها اليوم الاثنين (التاسع من مايو/ ايار 2022) أن ثلاثة مصادر مطلعة قالت لها إن ألمانيا وقطر تواجهان صعوبات في محادثات بشأن اتفاقات طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال وسط خلافات بشأن شروط رئيسية، بما يشمل فترة سريان أي عقد.

وأضافت المصادر أن ألمانيا، التي تهدف لخفض انبعاثات الكربون بنسبة 88 في المئة بحلول 2040، مترددة في قبول شروط قطر لتوقيع اتفاقات لفترات لا تقل عن 20 عاما لتأمين الأحجام الضخمة من الغاز المسال التي تحتاجها لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي.

وقالت المصادر إن قطر، أكبر مورد في العالم للغاز الطبيعي المسال، تحدد أيضا شروطا من بينها شرط يتعلق بالوجهة من شأنه أن يمنع برلين من إعادة شحن الغازإلى مناطق أخرى في أوروبا، وهو شرط يعارضه الاتحاد الأوروبي.

وكان وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك قد أعلن في نهاية شهر آذار/مارس الماضي أن ألمانيا وقطر اتفقتا على شراكة طويلة المدى في قطاع الطاقة، في محاولة للحد من اعتماد ألمانيا على الغاز الروسي في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا.

يشار إلى أن قطر تعد أحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم.

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ويسعى هابيك للمضي قدما في بناء محطات غاز طبيعي مسال في ألمانيا. وقال الوزير الألماني إن الشراكة المتفق عليها مع قطر لا تشمل توريدات الغاز الطبيعي المسال فحسب، ولكنها تشمل أيضا توسيع نطاق الطاقات المتجددة وكذلك إجراءات كفاءة الطاقة، لافتا إلى أنه يمكن لشركات ألمانية تقديم الكثير في هذه المجالات.

يشار إلى أنه لم يرد أي تعليق رسمي سواء من ألمانيا أو قطر على تقرير وكالة رويترز حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

ز.أ.ب/أ.ح (رويترز، د ب أ)