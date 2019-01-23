 مصادر: ألمانيا تعد الناتو بزيادة نفقاتها الدفاعية | أخبار | DW | 05.02.2019

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أخبار

مصادر: ألمانيا تعد الناتو بزيادة نفقاتها الدفاعية

ذكرت مصادر إعلامية أن الحكومة الالمانية وعدت حلف شمال الأطلسي "الناتو" بزيادة نفقاتها الدفاعية للوصول إلى ما نسبته 1.5 بالمائة من إجمالي الانتاج المحلي. بيد أن هذا الوعد لا يحقق ما يطالب به الرئيس الأمريكي ترامب.

Truppenübungsplatz Grafenwöhr Bundeswehr verlädt Panzer für den Transport nach Litauen (picture-alliance/dpa/A. Weigel)

وعدت الحكومة الألمانية حلف شمال الأطلسي (ناتو) بزيادة نفقاتها الدفاعية. جاء ذلك في ورقة استراتيجية حصلت كل من وكالة الأنباء الألمانية ومجلة "دير شبيغل" على نسخة منها، ونصت الورقة على زيادة  الاستثمار في الجيش الألماني وتجهيزاته بأكثر من الـ 1,5% من إجمالي الناتج المحلي الذي كانت برلين وعدت به بحلول 2024.

وجاء في التقرير أن الالتزام الحالي يعني ارتفاعا بنسبة 80% في الفترة بين 2014 حتى 2024 (وبأرقام محددة من نحو 33 إلى 60 مليار يورو)، وتابع " وسيجري مواصلة هذا الارتفاع بعد عام 2024". وحسب بيانات دوائر في الناتو، فإن البيانات الألمانية ربما لم تلب التوقعات في مقر الحلف ولا توقعات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأشارت الدوائر إلى أنه سواء الناتو أو واشنطن فإن كلا منهما يطالب ببيانات محددة حول كيفية تحقيق الأهداف الخاصة بنفقات الدفاع.

مختارات

بإمكان الصواريخ الروسية الجديدة من طراز كروز "إس إس سي-8" أن تصل إلى العاصمة الألمانية برلين، وهذه الصواريخ يصعب التعرف عليها، كما أنه بالإمكان تسليحها نوويا، وفقا لتحذيرات ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف الناتو. (12.11.2018)

طرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فكرة إنشاء جيش أوروبي موحد، ورغم غموض ملامح هذه الفكرة الجديدة القديمة، فإن الخيال لا يمنع من تصور التداعيات المحتملة لقوة عسكرية عالمية جديدة ومدى إمكانية استفادة العرب منها. (15.11.2018)

واوضحت هذه الدوائر أنه في حالة ألمانيا فإنه من غير الواضح تماما كيف يمكن الوصول إلى نسبة 1.5% في عام 2024 إذا كانت الخطة المالية متوسطة المدى تشير إلى أن هذه النسبة ستصل إلى 1.23% في عام 2022 .

ومن الممكن ان تؤدي الأرقام الألمانية إلى مزيد من تأجيج النزاع حول النفقات الدفاعية في الحلف، وكان ترامب هدد خلال قمة للناتو عقدت في الصيف الماضي في بروكسل بانسحاب بلاده من الحلف في حال لم ترفع الدول الأعضاء فورا نفقاتها الدفاعية إلى 2% من إجمالي ناتجها المحلي.

 ويشكو الرئيس الأمريكي من فترة طويلة من التوزيع غير العادل للأعباء داخل الحلف ويهاجم المانيا بالذات بسبب تدني نسبة نفقاتها العسكرية (1,24%) فيما تخصص بلاده 3.5% من إجمالي ناتجها المحلي للنفقات الدفاعية.

وسيجتمع وزراء دفاع الحلف في الأسبوع المقبل في بروكسل، كما ستندرج قضية النفقات الدفاعية على أجندة أعمال مؤتمر ميونخ الدولي للأمن. وسيؤدي وعد الحكومة الألمانية إلى الناتو إلى تفجير جدل سياسي داخلي في ألمانيا حول عجز بالمليارات في الخطة المالية للأعوام الخمسة المقبلة.

وكانت وزارة المالية الألمانية حثت الحكومة أمس الاثنين على التقشف وإعادة ترتيب الأولويات نظرا لوجود عجز في الموازنة بقيمة 24,7 مليار يورو حتى عام 2023.

ع.أ.ج/أ.ح (د ب أ)

  • Symbolbild Deutschland Wiederaufbau Nachkriegszeit Marshallplan (picture-alliance/dpa)

    محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!

    مشروع مارشال

    لم تخرج أمريكا من الحرب العالمية الثانية بخسائر على عكس نظيرتها أوروبا التي فقدت الكثير على كل المستويات، ولهذا جاءت خطة مارشال بهدف إعادة بناء الاقتصاد الأوروبي عن طريق تقديم المساعدات. ويعود اسم المشروع إلى وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جورج مارشال الذي أطلق المشروع في حزيران/ يونيو 1947، أمام طلاب جامعة هارفرد. مشروع مارشال عُلقت عليه آمال مهمة، كتعزيز الاستقرار السياسي والسلام في العالم.

  • Paris Sitzung des NATO-Rats Beitritt Deutschlands zur NATO (picture-alliance/akg-images)

    محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!

    تعاون يورو- أمريكي

    شكل حلف الأطلسي خطوة مهمة في تاريخ العلاقات بين الجانبين الأوروبي والأمريكي. وقد اجتمعت القوتان في 1949 وأنشأت المنظمة تحت اسم "منظمة حلف شمال الأطلسي"، اختصارا "الناتو". وكان الهدف من المنظمة هو التصدي لخطر الاتحاد السوفيتي حينها. يشكل الناتو نظاماً للدفاع الجماعي، إذ تتفق فيه الدول الأعضاء على الدفاع المتبادل رداً على أي هجوم من قبل أطراف خارجية.

  • Bildergalerie Französische Präsidenten Affären (AFP/Getty Images)

    محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!

    فرنسا تنسحب..

    في 1966 انسحبت فرنسا من قيادة حلف شمال الأطلسي "الناتو" ما شكل زلزالاً هز وحدة حلف الناتو في وقت مبكر من تاريخ قيامه، وذلك بسبب أزمة وقعت خلال فترة رئاسة شارل ديغول لفرنسا. وأحتج ديغول على الدور القوي الذي تقوم به الولايات المتحدة في المنظمة، وهو ما اعتبره علاقة خاصة بينها وبين المملكة المتحدة، قائلاً إن فرنسا تريد انتهاج خط مستقل عن الحلف وسياسة واشنطن.

  • EUROMED Außenminister Treffen Lissabon Portugal Plakat (AP)

    محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!

    خطوة إلى الأمام

    من بين المحاولات المهمة التي قامت بها دول الاتحاد الأوربي لتبتعد عن "وصاية" واشنطن، الشراكة الأورومتوسطية. إذ بدأت عام 1995 من خلال مؤتمر برشلونة الأورومتوسطي الذي اقترحته إسبانيا وقام الاتحاد الأوروبي بتنظيمه لتعزيز علاقاته مع البلدان المطلة على المتوسط في شمال أفريقيا وغرب آسيا. الشراكة لم تستمر طويلاً، إلا أنها وضعت أسس لعلاقات إقليمية جديدة، وشكلت نقطة تحول في العلاقات الأورومتوسطية.

  • George W. Bush Mission Accomplished USS Lincoln (HECTOR MATA/AFP/Getty Images)

    محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!

    رفض ومعارضة

    في 2003، أعلن الرئيس الفرنسي جاك شيراك والمستشار الألماني غيرهارد شرودر معارضتهما الشديدة لقرار أمريكا وحلفائها باحتلال العراق. شكل هذا الموقف لحظة قوية عبرت فيها الدولتان الأوربيتان الكبيرتان عن رفضهما سياسة "العم سام" في الشرق الأوسط. وقادتا الاتحاد الأوربي في هذا الاتجاه، حيث أعلن الاتحاد الأوربي معارضته مبدئياً للجوء للقوة، واشترط أن تتم أي عملية عسكرية بتفويض من مجلس الأمن.

  • Belgien EU beschließt Verteidigungsunion (Reuters)

    محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!

    اتفاقية "بيسكو"

    في 2017، وقع 23 عضوا في الاتحاد الأوروبي على اتفاقية "بيسكو" الرامية لتعزيز التعاون بمجال الدفاع. وشكل توقيع هذه الاتفاقية أبرز خطوة أقدمت عليها دول الاتحاد في اتجاه تشكيل ذراع عسكري تتخلص بفضله من التبعية العسكرية للولايات المتحدة، وتعتمد عليه في تنفيذ سياستها وخصوصاً في منطقة حوض البحر المتوسط وشمال أفريقيا والشرق الأوسط وغيرها من مناطق الجوار الأوروبي.

  • Symbolbild Kündigung Atomabkommen mit Iran durch USA (Imago/Ralph Peters)

    محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!

    الانسحاب من الاتفاق النووي

    انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني لاقى رفضاً من قبل الدول الأوروبية الثلاث الكبرى. ويشير هذا الرفض إلى سياسة الاتحاد الأوروبي الذي يسعى لنهج استراتيجية مستقلة عن واشنطن، خاصة وأن الاتفاق النووي واحد من أكثر الملفات الحساسة ليس فقط في الشرق الأوسط، وإنما في العالم بأسره.

  • Israel Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem | Videobotschaft von Donald Trump (picture-alliance/dpa/I. Yefimovich)

    محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!

    السفارة الأمريكية في القدس

    رفضت دول من الاتحاد الأوروبي فتح السفارة الأمريكية في القدس. وكان هذا الرفض دليلاً على تزايد الاختلافات بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين، ما يدفعهم للسعي نحو الخروج من دارة "التبعية" لأمريكا. وكان عدد من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد وصفوا نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس بـ "الخطوة غير الحكيمة التي قد تؤدي إلى تصعيد حدة التوتر".

  • Belgien Tusk empfängt Trump in Brüssel (Reuters/E. Vidal)

    محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!

    ملفات أخرى...

    ملف الشرق الأوسط ليس الجانب الوحيد الذي تبرز فيها رغبة أوروبا في فك من ارتباطها بأمريكا. ويمكن الوقوف عند آخر نقطة في الملف، حيث رفعت أمريكا الرسوم الجمركية على الحديد والألمنيوم. وتشكل هذه الرسوم الجمركية تحدياً كبيراً وضعه ترامب في طريق الأوروبيين. وكانت دول أوروبية قد طالبت بضرورة الحصول على إعفاء دائم من هذه الرسوم، إلا أن الأمر ما يزال عالقاً. إعداد: مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!

بعد الحرب العالمية الثانية عملت أمريكا على تقديم مساعدات لأوروبا والحد من التوسع السوفيتي فوق أراضيها. لكن المتتبع للعلاقات عبر الأطلسي يجد أن الدول الأوروبية بدأت تنأى بمواقفها عن مواقف حليفتها واشنطن في ملفات كثيرة. (17.05.2018)  

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