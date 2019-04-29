مصاب بـ"متلازمة داون" يجسد دور شخص لديه نفس الحالة

شق الفيلم الأمريكي الجديد "ذا بينات باتر فالكون" طريقه نحو البساط الأحمر في هوليوود بأسلوب غير معتاد، حيث قام بدور البطولة في الفيلم زاك جوتسجن، المصاب بـ"متلازمة داون".
الفيلم الذي يعد واحدا من بين أفلام قليلة في هوليوود تمنح دور البطولة لممثل مصاب بـ"متلازمة داون". وهو يحكي قصة شاب يهرب من دار للرعاية ويسعى وراء حلمه بأن يصبح مصارعا محترفا، وخلال رحلته يلتقي محتالا فتنشأ بين الأثنين صداقة قوية.
ويشارك في بطولة الفيلم الممثل الأمريكي شيا لابوف، بطل سلسلة أفلام "المتحولون"، والممثلة داكوتا جونسون، التي تلعب دور الممرضة التي يتم إرسالها من جانب دار الرعاية للبحث عن بطل الفيلم الهارب.
كان كاتبا ومخرجا الفيلم تايلر نيلسن ومايكل شوارتز، قد التقيا بزاك لدى تطوعهما في معسكر للمعاقين حيث أخبرهما عن رغبته في أن يصبح نجما سينمائيا، ليقرر الاثنان أن تكون أول تجربة لهما لكتابة وإخراج فيلم روائي طويل عن قصة تصلح لأن يكون زاك بطلها.
وقال تايلر نيلسن: "عملنا لمدة عام على سيناريو الفيلم وحاولنا بناء شخصية تظهر حقيقة زاك وهي أنه إنسان يحمل أماني وأحلام وأهداف ولديه القدرة على الحب بعمق أكبر مما نستطيع".
وحصل الفيلم على إشادة كبيرة من جانب النقاد، كما حصل على تقييم مرتفع جدا وصلت نسبته لمئة بالمئة من موقع "روتن توميتو" المعني بتقييم ونقد الأفلام. ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم جماهيريا في الولايات المتحدة في التاسع من أغسطس/آب الجاري.
وقال أبطال الفيلم شيا لابوف وداكوتا جونسون إن علاقتهما بزاك بعد الانتهاء من تصوير الفيلم أصبحت قوية جدا كالقرابة وصلة الدم.
أما زاك نفسه، فخلال العرض الأول للفيلم قدم نصيحة لكل من يسعى لتحقيق حلم ما وقال: "اصغوا لقلوبكم وسيروا وراء أحلامكم، ولكن أولا عليكم البقاء في المدرسة والمذاكرة كثير، بعد ذلك يمكنكم بلوغ القمة وتحقيق نجاحات كبرى".
د.ب/ع.ج.م (رويترز)
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وفاء بوعودها.. ميركل تعمل بدار مسنين وتتفقد مزرعة أبقار
ميركل في دار المسنين
توجهت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى مركزسانت جونستيفت في باديربورن لرعاية المسنين. ففي برنامج حواري مع ميركل في (سبتمبر/أيلول) الماضي أثناء حملتها الانتخابية، تلقت المستشارة الألمانية شكوى من أحد العاملين هناك. وقال فيردي كيبي، إنه تم إرساء سياسات وقوانين خاصة بدارالرعاية دون معرفة تفاصيل هامة تخص العمل هناك. كما دعى كيبي المستشارة الألمانية لزيارة المركز وهو ما فعلته ميركل وفاءاً بوعدها.
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وفاء بوعودها.. ميركل تعمل بدار مسنين وتتفقد مزرعة أبقار
اصلاحات جديدة في مجال رعاية المسنين
رحب العاملون وما يقرب من 40 مسناً بالمستشارة الألمانية لدى استقبالها في مركز سانت جونستيفت. وتحدث العاملون عن التحديات التي تواجههم. فعلى الرغم من كثرة عدد المسنين في ألمانيا، إلا أن انخفاض المرتبات في هذا المجال مقابل المجهود المبذول، لا تشجعهم على الاستمرار ولا تجذب أيدي عاملة جديدة. ولكن مع الاصلاحات التي تقرها ميركل في هذا المجال، سيتم توفير ما يقرب من 13 ألف فرصة عمل في السنوات القادمة.
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وفاء بوعودها.. ميركل تعمل بدار مسنين وتتفقد مزرعة أبقار
لقاء مع شابة تعاني من متلازمة داون
وفي كولونيا، التقت ميركل مع ناتالي ديدريوكس البالغة من العمر 19 عاماً وتعاني من متلازمة داون. وكانت الشابة قد طلبت من ميركل خلال حملتها الانتخابية في العام الماضي، أن تعرف السبب وراء السماح بإجهاض العديد من الأطفال المصابين بمتلازمة داون قبل ولادتهم بفترة وجيزة. قالت ميركل إن حكومتها وضعت برنامجاً لتقديم الاستشارة للنساء ممن يفكرن في الإجهاض وأوضحت الأمر لديدريوكس وكيف أنه كان القرار الصائب.
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وفاء بوعودها.. ميركل تعمل بدار مسنين وتتفقد مزرعة أبقار
جمعية خيرية ودور فعال في دمج الشباب
التقت ميركل مع ديدريوكس في الجمعية الخيرية كاريتاس سنتر بكولونيا حيث تعمل هناك في المقهى الخاص بالجمعية، كما تدرس الاقتصاد المنزلي. وأشادت ميركل بأعمال الدمج التي تقوم بها الجمعية الخيرية الكاثوليكية قائلة: "من الرائع أن يتوفر هنا التدريب المهني لهؤلاء الأشخاص مما يؤهلهم لوظائف أخرى في سوق العمل."
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وفاء بوعودها.. ميركل تعمل بدار مسنين وتتفقد مزرعة أبقار
ميركل تزور رواد المستقبل
قامت ميركل بزيارة حضانة تديرها جمعية كاريتاس في كولونيا. ووعدت ميركل في لقائها مع المدرسين وأولياء الأمور أنها ستعمل على تحسين فرص العمل في مجال التعليم. وأضافت ميركل أن هؤلاء المدرسين يلعبون دوراً حاسماً، إذ أن السنوات الأولى للطفل لها تأثير كبير على مستقبلهم.
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وفاء بوعودها.. ميركل تعمل بدار مسنين وتتفقد مزرعة أبقار
ميركل في مزرعة الألبان
سافرت ميركل إلى ولاية شليسفيغ هولشتاين الشمالية، حيث زارت مزرعة ألبان في منطقة ريفية. وكان مالك المزرعة، أورسولا تريدي، قد دعا ميركل لزيارته حتى ترى بنفسها تهديدات السوق التي يواجهها المزارعون. وجاءت دعوة تريدي للمستشارة الألمانية خلال برنامج تليفزيوني، يطرح من خلاله الجمهور الأسئلة والاستفسارات بشأن الأوضاع والقضايا التي تهمهم.
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وفاء بوعودها.. ميركل تعمل بدار مسنين وتتفقد مزرعة أبقار
ميركل "عرابة" عجل مولود
تزامنت زيارة أنغيلا ميركل إلى قرية نينبورستيل مع ولادة عجل جديد. فبعد بضع ساعات فقط من ولادته، أصبحت ميركل "عرابة" المولود الجديد الذي سُمى Wirbelwind.
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وفاء بوعودها.. ميركل تعمل بدار مسنين وتتفقد مزرعة أبقار
معاناة المزارع المتوسطة
أكدت ميركل أن زيارتها للمزرعة كشفت لها عن التحديات التي تواجه المزارع المتوسطة. فقد واجهت تلك المزرعة في قرية نينبورستيل ضغوطاً كبيرة بسبب انخفاض أسعار الحليب ومستويات النترات في المياه. وبعد رحلة استغرقت عدة أيام، عادت المستشارة الألمانية إلى برلين اليوم الجمعة ( 20 يوليو/ تموز 2018) حيث تم عقد المؤتمر الصحفي السنوي. ديفيد مارتن/ س.م