مصاب بـ"متلازمة داون" يجسد دور شخص لديه نفس الحالة

شق الفيلم الأمريكي الجديد "ذا بينات باتر فالكون" طريقه نحو البساط الأحمر في هوليوود بأسلوب غير معتاد، حيث قام بدور البطولة في الفيلم زاك جوتسجن، المصاب بـ"متلازمة داون".

الفيلم الذي يعد واحدا من بين أفلام قليلة في هوليوود تمنح دور البطولة لممثل مصاب بـ"متلازمة داون". وهو يحكي قصة شاب يهرب من دار للرعاية ويسعى وراء حلمه بأن يصبح مصارعا محترفا، وخلال رحلته يلتقي محتالا فتنشأ بين الأثنين صداقة قوية.

ويشارك في بطولة الفيلم الممثل الأمريكي شيا لابوف، بطل سلسلة أفلام "المتحولون"، والممثلة داكوتا جونسون، التي تلعب دور الممرضة التي يتم إرسالها من جانب دار الرعاية للبحث عن بطل الفيلم الهارب.

كان كاتبا ومخرجا الفيلم تايلر نيلسن ومايكل شوارتز، قد التقيا بزاك لدى تطوعهما في معسكر للمعاقين حيث أخبرهما عن رغبته في أن يصبح نجما سينمائيا، ليقرر الاثنان أن تكون أول تجربة لهما لكتابة وإخراج فيلم روائي طويل عن قصة تصلح لأن يكون زاك بطلها.

وقال تايلر نيلسن: "عملنا لمدة عام على سيناريو الفيلم وحاولنا بناء شخصية تظهر حقيقة زاك وهي أنه إنسان يحمل أماني وأحلام وأهداف ولديه القدرة على الحب بعمق أكبر مما نستطيع".

وحصل الفيلم على إشادة كبيرة من جانب النقاد، كما حصل على تقييم مرتفع جدا وصلت نسبته لمئة بالمئة من موقع "روتن توميتو" المعني بتقييم ونقد الأفلام. ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم جماهيريا في الولايات المتحدة في التاسع من أغسطس/آب الجاري.

وقال أبطال الفيلم شيا لابوف وداكوتا جونسون إن علاقتهما بزاك بعد الانتهاء من تصوير الفيلم أصبحت قوية جدا كالقرابة وصلة الدم.

أما زاك نفسه، فخلال العرض الأول للفيلم قدم نصيحة لكل من يسعى لتحقيق حلم ما وقال: "اصغوا لقلوبكم وسيروا وراء أحلامكم، ولكن أولا عليكم البقاء في المدرسة والمذاكرة كثير، بعد ذلك يمكنكم بلوغ القمة وتحقيق نجاحات كبرى".

د.ب/ع.ج.م (رويترز)