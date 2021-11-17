 مصابيح الليد في الزراعة | صنع في ألمانيا | DW | 17.11.2021

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صنع في ألمانيا

مصابيح الليد في الزراعة

سكان العالم في تزايد مستمر، ومعه تنمو المدن الكبيرة وتصبح الأراضي الزراعية نادرة. فلماذا لا نستخدم ناطحات السحاب كمساحات للزراعة ؟ومصابيح ليد عوض الشمس؟

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