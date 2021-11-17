مصابيح الليد في الزراعة

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سكان العالم في تزايد مستمر، ومعه تنمو المدن الكبيرة وتصبح الأراضي الزراعية نادرة. فلماذا لا نستخدم ناطحات السحاب كمساحات للزراعة ؟ومصابيح ليد عوض الشمس؟
ينتج عن الضوضاء أمواج صوتية تتسبب في اهتزاز لمبات ليد بأقل قدر. وباستخدام أجهزة بعينها نجح علماء إسرائيليون في الاستماع إلى ما يجري في إحدى الغرف، في نفس وقت حدوثه.
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