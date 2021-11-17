مصابيح الليد في الزراعة

باحثون إسرائيليون يطورون تقنية تجسس عبر مصابيح "ليد"!

ينتج عن الضوضاء أمواج صوتية تتسبب في اهتزاز لمبات ليد بأقل قدر. وباستخدام أجهزة بعينها نجح علماء إسرائيليون في الاستماع إلى ما يجري في إحدى الغرف، في نفس وقت حدوثه.