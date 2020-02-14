مصائب مانشستر سيتي عند بايرن ميونيخ فوائد!

مخالفة قواعد اللعب النظيف ماليا حملت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على إصدار قرار باستبعاد نادي مانشستر سيتي من البطولات الأوروبية لمدة عامين.

وكان "يويفا" قد بدأ تحقيقاته ضد النادي الإنجليزي عندما قامت مجلة "دير شبيغل" الألمانية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، بنشر رسائل بريد إلكتروني ووثائق للمسئولين في النادي تظهر أن مالك النادي، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، قام بدفع جزء كبير من التمويل السنوي للنادي (قيمته 81.2 مليون يور) من جيبه الخاص، بحسب موقع "Sport1"، الألماني.

إنه زلزال كروي شديد، فهذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها "يويفا" باستبعاد ناد كبير بحجم مانشستر سيتي من بطولاته، لكن على كل حال أعلن مان سيتي أنه سيطعن على هذا القرار أمام المحكمة الرياضية الدولية (كاس)، والتي بإمكانها تخفيف العقوبة أو حتى إلغاؤها.

ويقول موقع "بيلد" الألماني إن قرار استبعاد مانشستر سيتي هو بشرى جيدة للأندية الألمانية "ذات الوضع المالي الجاد"، وذلك لسببين:

أولاً، القرار يزيد من حظوظ الفوز بدوري أبطال أوروبا "لأن الشيوخ أو المانحين الآخرين لن يكون مسموحاً لهم بترك خطوط أموالهم تتدفق بدون حدود"، كما أن الأندية الأخرى سوف تفكر مليا من أجل عدم المخاطرة بالاستبعاد.

ثانياً، القرار يزيد من حظوظ بايرن ميونيخ بشكل واضح من أجل الحصول على النجم الألماني ليروي ساني، نجم مان سيتي، بداية من الصيف القادم "لأن الغياب عن اللعب في دوري الأبطال لمدة عامين أمر لا يتمناه أي نجم كبير". وتضيف بيلد أنه من يدري فربما أيضاً يحدث الآن حراك في مسألة عودة بيب غوارديولا إلى بايرن ميونيخ.

ويتوقع كثيرون أن يرحل بيب عن مانشستر سيتي في حال تثبيت العقوبة وشبهت صحيفة "ذا صن" البريطانية الأمر بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكتبت عنوانا عريضا تقول "بيبكست" في تلاعب بالكلمات يذكر بمصطلح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي أضحي يعرف إعلامياً بـ"بريكست".

صلاح شرارة