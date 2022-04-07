مصائب قوم عند قوم فوائد.. طائرة روسية قد تنقذ مطاراً من الإفلاس

من المقرر ألا يتم السماح لطائرة جامبو مملوكة لروسيا بالإقلاع من مطار "فرانكفورت هان" بولاية راينلاند بفالس في جنوب غرب ألمانيا في الوقت الحالي. وهو بالمناسبة ليس مطار فرانكفورت الدولي المعروف بولاية هيسن الألمانية.

ولا تزال طائرة الشحن من طراز بوينغ 747 من شركة الطيران "كارغو لوجيك إير يو كي" عالقة في جبال هونسروك في ولاية راينلاند بفالس.

ويقول المطار، الذي تقدم بطلب للإفلاس في أواخر العام الماضي، إنه يجمع رسوما يومية مقابل وقوف الطائرات تبلغ حوالي 1200 يورو (حوالي 1300 دولار) للطائرة.

وذكرت هيئة الطيران وأمن الطيران الحكومية في الولاية لوكالة الأنباء الألمانية أنه "نظراً لأن شركة الطيران وطائراتها تقع تحت عقوبات الاتحاد الأوروبي الحالية، فقد تم فرض حظر على إقلاع على الطائرة بوينغ 747، التي كانت متوقفة للصيانة في مطار فرانكفورت هان". وأضافت أنه من غير المتوقع رفع العقوبات على المدى القصير.

وتبلغ رسوم الوقوف اليومية ثلاثة يوروهات للطن الواحد، مما يجعلها حوالي 1200 يورو لهذه الطائرة التي تزن حوالي 400 طن، حسبما أفاد مسؤول محلي.

وقالت وزارة النقل الألمانية إن شركة (كارغو لوجيك إير يو كي) مملوكة بنسبة 100% لشركة (كارغو لوجيك هولدينج ليمتد) ، المملوكة لكل من أليكسي إيزيكين وسيرجي شكليانيك، وكلاهما مواطنان روسيان.

ع.ح./أ.ح (د ب أ)