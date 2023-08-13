 مشيدا بمحادثات جدة.. شولتس يدعو لاستمرار الحوار حول أوكرانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.08.2023

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مشيدا بمحادثات جدة.. شولتس يدعو لاستمرار الحوار حول أوكرانيا

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن تأييده لإجراء المزيد من المحادثات الدولية حول سبل إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا، واصفا محادثات جدة بـ "المميزة للغاية..". كما أبدى شولتس تحفظا على توريد صواريخ "تاوورس" لأوكرانيا.

المستشار الألماني أولاف شولتس.

أشاد المستشار الألماني أولاف شولتس بمحادثات جدة حول أوكرانيا ووصفها بالمهمة.

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية للضغط على موسكو بشأن أوكرانيا، بعد المحادثات التي استضافتها السعودية في آب/أغسطس بشأن الحرب في هذا البلد.

مختارات

تدرس الحكومة الألمانية طلب أوكرانيا الحصول على صواريخ كروز ألمانية من طراز "تاوروس". وفيما أسقطت الدفاعات الجوية طائرة مسيرة أوكرانية كانت تحلق فوق موسكو، سُمع دوي عدة انفجارات في كييف.

بعلاقاتها "المتوازنة" مع موسكو وكييف تحاول الرياض من خلال قمة مستشاري أمن وطني في جدة البحث عن حل "للأزمة الأوكرانية". بجانب أعضاء كتلة "بريكس"، والصين حاضرة بغياب وروسيا. ما فرص القمة لوقف الحرب؟

في استطلاع حديث للرأي احتل حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، المركز الثاني ضمن أقوى أحزاب ألمانيا شعبية. وتقدم "البديل" حتى على الحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي يتزعمه المستشار أولاف شولتس.

وشارك ممثلون لنحو 40 دولة تتقدمها الولايات المتحدة والصين وألمانيا والهند وغابت عنها روسيا، في مباحثات استضافتها مدينة جدة ضمن مسعى سياسي جديد للمملكة الراغبة في أداء دور دبلوماسي على الساحة الدولية.

وفي المقابلة الصيفية مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "ZDF"، وصف شولتس اليوم الأحد (13 آب/أغسطس 2023) اللقاء الذي عُقِد في مدينة جدة السعودية بهذا الخصوص في مطلع الأسبوع الماضي بأنه "مهم للغاية"، لكنه قال إن "هذا فعلاً هو مجرد البداية للأسف".

وأضاف شولتس أن اجتماع جدة حضره عدد أكبر من الدول بما في ذلك الصين أيضاً وذلك في إشارة إلى اجتماع مشابه عُقِد في كوبنهاغن في حزيران/يونيو الماضي وتغيبت عنه الصين.

وتابع شولتس: "لهذا السبب من المنطقي أن نواصل إجراء هذه المحادثات لأنها تزيد بشكل ملموس من  الضغوط على روسيا لتدرك أنها سارت في طريق خاطئ وأن عليها سحب قواتها ومن ثم يصبح السلام ممكناً".

واعتبر شولتس أن المباحثات التي عقدت على مستوى مستشاري السياسة الخارجية كانت "مميزة للغاية... هي مهمة للغاية وهي فعلا مجرد بداية".

وأعربت أوكرانيا الإثنين عن رضاها عن المباحثات التي عقدت في السعودية، وحيث سعت الى حصد تأييد لخطتها للسلام المؤلفة من عشر نقاط، أبرزها الانسحاب الكامل للقوات الروسية من أراضيها. في المقابل، تؤكد روسيا أن انهاء النزاع دونه إلقاء كييف السلاح.

المستشار الألماني أولاف شولتس مع ثيو كول، الصحفي الذي أجرى معه مقابلة الصيف.

المستشار الألماني أولاف شولتس مع ثيو كول، الصحفي الذي أجرى معه مقابلة الصيف.

رد فعل متحفظ على توريد صواريخ "تاوروس" لأوكرانيا

وفي رده على ما يتردد من حديث حول احتمالية تسليم صواريخ كروز من طراز "تاوروس" لأوكرانيا جاء ر رد فعل المستشار الألماني متحفظاً. وقال شولتس إنه مثلما كان يحدث في الماضي سوف تفحص الحكومة الألمانية كل قرار على حدة بعناية فائقة.

وأشار إلى أن انطباعه هو أن المواطنات والمواطنين يرون بأغلبية عظمى أن ذلك أمراً صائباً للغاية، وأكد قائلاً: "يجب دراسة القرارات بعناية دائماً... وسوف أواصل القيام بذلك، وقول ذلك بشكل واضح تماماً أيضاً".

وأضاف المستشار الألماني أن بلاده هي ثاني دولة بعد الولايات المتحدة الأمريكية الأكثر دعماً لأوكرانيا، وقال: "نقوم بفعل ذلك بصفة خاصة من خلال دبابات ومدفعية. وقمنا بذلك من خلال كثير من الدفاع الجوي". وأشار شولتس إلى الشكر الذي وجهه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لألمانيا على  إرسال منصتي إضافيتين لإطلاق صواريخ باتريوت.

وتواصل أوكرانيا ضغطها على الحكومة الألمانية من أجل توريد صواريخ من طراز "تاوروس" لكييف من أجل الدفاع عن نفسها في مواجهة روسيا.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد إن أوكرانيا بحاجة لهذه الصواريخ  "كي تنقذ حياة عدد أكبر من الجنود والمدنيين الأوكرانيين وللإسراع من تحرير مناطقها".

ملف اللجوء؟

وفي نفس المقابلة ولكن في ملف آخر، أبدى المستشار الألماني أولاف شولتس تأييده لتشديد قواعد الترحيل بالنسبة لطالبي اللجوء المرفوضين. وأجاب شولتس اليوم الأحد بـ "نعم" رداً على سؤال حول ما إذا كان يدعم خطط وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر الخاصة بتشديد قواعد الترحيل بالنسبة لطالبي اللجوء الملزمين بمغادرة البلاد.

وأضاف السياسي الاشتراكي الديمقراطي أنه اقترح هذا الأمر على الولايات وأنه تم الاتفاق على رقمنة الهيئات الخاصة بالأجانب في وقت قصير للغاية وجعل هذه الهيئات متاحة على مدار الـ 24 ساعة.

وكانت فيزر المنتمية إلى حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي اقترحت تمديد فترة احتجاز طالبي اللجوء المرفوضين والملزمين بالمغادرة إلى أربعة أسابيع بدلاً من الأيام العشرة التي تجيزها القواعد الحالية وذلك حتى يتسنى للسلطات المزيد من الوقت للإعداد لعملية الترحيل.

وقوبلت هذه الخطط بانتقادات.

ألمانيا: مشكلة إيواء اللاجئين

شولتس "ضعيف"

وكلفت القناة الثانية بالتليفزيون الألماني (ZDF) بإجراء استطلاع على مقابلة الصيف التي أجرتها القناة مع شولتس ونشرت نتائجه اليوم الأحد. وأظهر الاستطلاع أن أغلب الألمان يقيمون التواصل لدى المستشار الألماني أولاف شولتس بأنه سيء ويرون أنه ضعيف من حيث تنفيذ إرادته في الشأن السياسي.

وجاء في الاستطلاع أن 72% من الألمان أيدوا اتهام شولتس بأنه لا يعطي إجابات محددة على الأسئلة في المقابلات السياسية على نحو يزيد على الساسة الآخرين. فيما قال 19% ممن شملهم الاستطلاع إنهم لا يؤيدون هذا الاتهام.

وبحسب الاستطلاع، ذكر 21% من الألمان أن المستشار يفرض إرادته نوعا ماً في القضايا السياسية المهمة. وعارض 73% ممن شملهم الاستطلاع ذلك.

وتم توجيه انتقاد للائتلاف الحاكم فيما يتعلق بسياسة المناخ. كما انتقد أغلب المشاركين بالاستطلاع سياسة اللجوء التي تتبعها الحكومة، وأجاب 52% ممن شملهم الاستطلاع بالنفي على سؤال عما إذا كانت ألمانيا تستطيع تحمل كثير من اللاجئين حالياً أم لا، فيما أجاب 44% منهم بنعم.

وانقسم الألمان في نظرتهم للدور الذي يجب أن تقوم به بلادهم تجاه الحرب في أوكرانيا، وأجاب 42% من الألمان بـ "لا" على سؤال عمّا إذا كان يتعين على ألمانيا المطالبة بأن تقبل أوكرانيا خسائر مناطق لصالح روسيا خلال مباحثات سلام أم لا، فيما أيّد ذلك 40% ممن شملهم الاستطلاع.

جدير بالذكر أنه تم إجراء الاستطلاع على مدار يومي 9 و10 آب/أغسطس الجاري وشمل 1061 شخصاً.

خ.س/أ.ح (د ب أ، رويترز)

  • Nesselwang

    أماكن قضاء الإجازة الصيفية لمستشاري ألمانيا

    أولاف شولتس: نيسيلفانغ/ألغوي

    ينحدر المستشار أولاف شولتس من أقصى شمال ألمانيا، بيد أنه اختار جبال الألب البافارية في جنوب البلاد لقضاء الإجازة هذا العام. وبحسب ما ورد، فقد استأجر هو وزوجته منزلا لقضاء العطلة في نيسيلفانغ/ألغوي، وقد أخبر شولتس الصحفيين أنه كان يسترخي هناك، لكنه بعد أيام قليلة فقط قطع عطلته من أجل عقد مؤتمر صحفي في العاصمة برلين.

  • Angela Merkel with Reinhold Messner holding forth

    أماكن قضاء الإجازة الصيفية لمستشاري ألمانيا

    أنغيلا ميركل: جنوب تيرول

    كانت أنغيلا ميركل (مستشارة من 2005 إلى 2021) من المعجبات برحلات التنزه. فقد قضت إجازتها في قرية سودن قي جنوب تيرول ولسنوات عديدة. هناك، أقامت ميركل برفقة زوجها في فندق متواضع من فئة الأربعة نجوم، حيث تمتعوا بالهدوء والسكينة. هنا (الصورة) في سنة 2008، انضمت إلى متسلق الجبال راينهولد ميسنر للقيام بنزهة في جبال الدولوميت.

  • Gerhard Schröder at a lunch meeting with local politician Frantesc Antich.

    أماكن قضاء الإجازة الصيفية لمستشاري ألمانيا

    غيرهارد شرودر: مايوركا/إسبانيا

    غيرهارد شرودر(مستشار من 1998 إلى 2005)، على يسار الصورة، سافر إلى مايوركا في أواخر تموز/يوليو 2000، واختار ما يمكن القول إنه الوجهة المفضلة لقضاء العطلات لدى الألمان. استمتع آل شرودر بالخصوصية، بدلاً من الانضمام إلى حشود الحفلات في منطقة الشاطئ سيئة السمعة "باليرمان".

  • Helmut Kohl & Hannelore Kohl

    أماكن قضاء الإجازة الصيفية لمستشاري ألمانيا

    هيلموت كول: فولفغانغ زيه

    كان هيلموت كول (مستشار من عام 1982 إلى عام 1998)، يقضي إجازة تقليدية في بلدة سانكت غيلغن (النمسا). وتم تصوير كول وهو يجدف بالقارب في فولغانغ زيه (بحيرة) مع زوجته هانيلوره. لم يكن سراً أن كول استخدم إجازته لمواصلة العمل وأيضاً إنقاص وزنه، إذ تمسك بنظام غذائي صارم.

  • Black and white photo of Helmut and Loki Schmidt at Brahmsee with their boat in 1981

    أماكن قضاء الإجازة الصيفية لمستشاري ألمانيا

    هيلموت شميت: برام زيه/ شمال ألمانيا

    قضى هيلموت شميدت (مستشار من 1974 إلى 1982) إجازة في كوخه الخشبي الصغير على بحيرة برام زيه، على بعد 20 كيلومترا جنوب غرب مدينة كيل في أقصى شمال ألمانيا. لقد كانت البحيرة ملاذا للمستشار المنحدر من مدينة هامبورغ في وسط الطبيعة. وقيل إن شميدت وزوجته اندمجا تماما في مجتمع القرية، حيث قضيا وقتهما في البستنة والقراءة ولعب الشطرنج.

  • Willy and Rut Brandt and their sun Matthias in Norway in 1972

    أماكن قضاء الإجازة الصيفية لمستشاري ألمانيا

    فيلي برانت: النرويج

    كان فيلي برانت (مستشار من 1969 إلى 1974) يحب قضاء إجازته في النرويج، حيث قضى سنوات في المنفى خلال الحكم النازي. يذكر أن النرويج كانت موطن زوجته روت.

  • Kurt Georg Kiesinger with his daughter and granddaughter in Kressbronn 1967

    أماكن قضاء الإجازة الصيفية لمستشاري ألمانيا

    كورت غيورغ كيسنغر: بحيرة كونستانس

    (مستشار من 1966 إلى 1969) قضى إجازته في بحيرة كونستانس، والتي تقع في أقصى جنوب غرب ألمانيا. وعلى بعد حوالي ساعة بالسيارة من مكان ولادته. كان كيسنغر محاميا وشاعرا. وقد تعرض كيسنغر لانتقادات من الحركة الطلابية اليسارية لفشله في معالجة ماضية كعضو في الحزب النازي.

  • Ludwig Erhard sitting by the lake smoking one of his trademark cigars

    أماكن قضاء الإجازة الصيفية لمستشاري ألمانيا

    لودفيغ إيرهارد: بحيرة تيغرنزيه، بافاريا

    لودفيغ إرهارد (مستشار من 1963 إلى 1966) عُرف بقيادته للإصلاحات في ألمانيا الغربية بعد الحرب ودوره الكبير عندما كان وزيرا للشؤون الاقتصادية قبل أن يتولى منصب المستشارية. اشهتر إيرهارد بتواضعه. سافر إلى بحيرة تيغرنزيه في ولاية بافاريا مرتين كل عام، من أجل قضاء إجازات قصيرة مع عائلته.

  • Konrad Adenauer, his daughter Lisbeth (l) and local men and women

    أماكن قضاء الإجازة الصيفية لمستشاري ألمانيا

    كونراد أديناور: بحيرة كومو/إيطاليا

    كان كونراد أديناور أول مستشار لألمانيا (1949 إلى 1963) بعد الحرب العالمية الثانية. وعرف بتدينه وكان ينحدر من مدينة كولونيا (تقع في ولاية شمال الراين ويستفاليا). قضى أديناور إجازته في "فيلا كولونيا" من عام 1959 إلى 1966. قام حزبه الاتحاد الديمقراطي المسيحي بشراء المبنى سنة 1977 وحوله إلى دار ضيافة لمؤسسة كونراد أديناور. إعداد: رينا غولدنبورغ/ر.م


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