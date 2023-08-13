مشيدا بمحادثات جدة.. شولتس يدعو لاستمرار الحوار حول أوكرانيا

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية للضغط على موسكو بشأن أوكرانيا، بعد المحادثات التي استضافتها السعودية في آب/أغسطس بشأن الحرب في هذا البلد.

وشارك ممثلون لنحو 40 دولة تتقدمها الولايات المتحدة والصين وألمانيا والهند وغابت عنها روسيا، في مباحثات استضافتها مدينة جدة ضمن مسعى سياسي جديد للمملكة الراغبة في أداء دور دبلوماسي على الساحة الدولية.

وفي المقابلة الصيفية مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "ZDF"، وصف شولتس اليوم الأحد (13 آب/أغسطس 2023) اللقاء الذي عُقِد في مدينة جدة السعودية بهذا الخصوص في مطلع الأسبوع الماضي بأنه "مهم للغاية"، لكنه قال إن "هذا فعلاً هو مجرد البداية للأسف".

وأضاف شولتس أن اجتماع جدة حضره عدد أكبر من الدول بما في ذلك الصين أيضاً وذلك في إشارة إلى اجتماع مشابه عُقِد في كوبنهاغن في حزيران/يونيو الماضي وتغيبت عنه الصين.

وتابع شولتس: "لهذا السبب من المنطقي أن نواصل إجراء هذه المحادثات لأنها تزيد بشكل ملموس من الضغوط على روسيا لتدرك أنها سارت في طريق خاطئ وأن عليها سحب قواتها ومن ثم يصبح السلام ممكناً".

واعتبر شولتس أن المباحثات التي عقدت على مستوى مستشاري السياسة الخارجية كانت "مميزة للغاية... هي مهمة للغاية وهي فعلا مجرد بداية".

وأعربت أوكرانيا الإثنين عن رضاها عن المباحثات التي عقدت في السعودية، وحيث سعت الى حصد تأييد لخطتها للسلام المؤلفة من عشر نقاط، أبرزها الانسحاب الكامل للقوات الروسية من أراضيها. في المقابل، تؤكد روسيا أن انهاء النزاع دونه إلقاء كييف السلاح.

المستشار الألماني أولاف شولتس مع ثيو كول، الصحفي الذي أجرى معه مقابلة الصيف.

رد فعل متحفظ على توريد صواريخ "تاوروس" لأوكرانيا

وفي رده على ما يتردد من حديث حول احتمالية تسليم صواريخ كروز من طراز "تاوروس" لأوكرانيا جاء ر رد فعل المستشار الألماني متحفظاً. وقال شولتس إنه مثلما كان يحدث في الماضي سوف تفحص الحكومة الألمانية كل قرار على حدة بعناية فائقة.

وأشار إلى أن انطباعه هو أن المواطنات والمواطنين يرون بأغلبية عظمى أن ذلك أمراً صائباً للغاية، وأكد قائلاً: "يجب دراسة القرارات بعناية دائماً... وسوف أواصل القيام بذلك، وقول ذلك بشكل واضح تماماً أيضاً".

وأضاف المستشار الألماني أن بلاده هي ثاني دولة بعد الولايات المتحدة الأمريكية الأكثر دعماً لأوكرانيا، وقال: "نقوم بفعل ذلك بصفة خاصة من خلال دبابات ومدفعية. وقمنا بذلك من خلال كثير من الدفاع الجوي". وأشار شولتس إلى الشكر الذي وجهه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لألمانيا على إرسال منصتي إضافيتين لإطلاق صواريخ باتريوت.

وتواصل أوكرانيا ضغطها على الحكومة الألمانية من أجل توريد صواريخ من طراز "تاوروس" لكييف من أجل الدفاع عن نفسها في مواجهة روسيا.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد إن أوكرانيا بحاجة لهذه الصواريخ "كي تنقذ حياة عدد أكبر من الجنود والمدنيين الأوكرانيين وللإسراع من تحرير مناطقها".

ملف اللجوء؟

وفي نفس المقابلة ولكن في ملف آخر، أبدى المستشار الألماني أولاف شولتس تأييده لتشديد قواعد الترحيل بالنسبة لطالبي اللجوء المرفوضين. وأجاب شولتس اليوم الأحد بـ "نعم" رداً على سؤال حول ما إذا كان يدعم خطط وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر الخاصة بتشديد قواعد الترحيل بالنسبة لطالبي اللجوء الملزمين بمغادرة البلاد.

وأضاف السياسي الاشتراكي الديمقراطي أنه اقترح هذا الأمر على الولايات وأنه تم الاتفاق على رقمنة الهيئات الخاصة بالأجانب في وقت قصير للغاية وجعل هذه الهيئات متاحة على مدار الـ 24 ساعة.

وكانت فيزر المنتمية إلى حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي اقترحت تمديد فترة احتجاز طالبي اللجوء المرفوضين والملزمين بالمغادرة إلى أربعة أسابيع بدلاً من الأيام العشرة التي تجيزها القواعد الحالية وذلك حتى يتسنى للسلطات المزيد من الوقت للإعداد لعملية الترحيل.

وقوبلت هذه الخطط بانتقادات.

ألمانيا: مشكلة إيواء اللاجئين

شولتس "ضعيف"

وكلفت القناة الثانية بالتليفزيون الألماني (ZDF) بإجراء استطلاع على مقابلة الصيف التي أجرتها القناة مع شولتس ونشرت نتائجه اليوم الأحد. وأظهر الاستطلاع أن أغلب الألمان يقيمون التواصل لدى المستشار الألماني أولاف شولتس بأنه سيء ويرون أنه ضعيف من حيث تنفيذ إرادته في الشأن السياسي.

وجاء في الاستطلاع أن 72% من الألمان أيدوا اتهام شولتس بأنه لا يعطي إجابات محددة على الأسئلة في المقابلات السياسية على نحو يزيد على الساسة الآخرين. فيما قال 19% ممن شملهم الاستطلاع إنهم لا يؤيدون هذا الاتهام.

وبحسب الاستطلاع، ذكر 21% من الألمان أن المستشار يفرض إرادته نوعا ماً في القضايا السياسية المهمة. وعارض 73% ممن شملهم الاستطلاع ذلك.

وتم توجيه انتقاد للائتلاف الحاكم فيما يتعلق بسياسة المناخ. كما انتقد أغلب المشاركين بالاستطلاع سياسة اللجوء التي تتبعها الحكومة، وأجاب 52% ممن شملهم الاستطلاع بالنفي على سؤال عما إذا كانت ألمانيا تستطيع تحمل كثير من اللاجئين حالياً أم لا، فيما أجاب 44% منهم بنعم.

وانقسم الألمان في نظرتهم للدور الذي يجب أن تقوم به بلادهم تجاه الحرب في أوكرانيا، وأجاب 42% من الألمان بـ "لا" على سؤال عمّا إذا كان يتعين على ألمانيا المطالبة بأن تقبل أوكرانيا خسائر مناطق لصالح روسيا خلال مباحثات سلام أم لا، فيما أيّد ذلك 40% ممن شملهم الاستطلاع.

جدير بالذكر أنه تم إجراء الاستطلاع على مدار يومي 9 و10 آب/أغسطس الجاري وشمل 1061 شخصاً.

خ.س/أ.ح (د ب أ، رويترز)